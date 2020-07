Cubot X30, uma alternativa ao Huawei nova 5T, mas por metade do preço

Para quem procura novos smartphones, o preço é, desde logo, o primeiro fator a considerar. Até 200 €, que smartphone posso comprar? Depois disso, há que começar a confrontar especificações das câmaras, processadores, armazenamento interno, bateria… até chegar ao modelo certo.

A Cubot lançou recentemente o modelo Cubot X30 que, em breve, entra em campanha promocional com um preço abaixo dos 150 euros, e comparou-o à concorrência para mostrar que é capaz de ombrear com grandes marcas do segmento, a preços mais competitivos.

Cubot X30

O Cubot X30 foi apresentado recentemente e destaca-se por integrar desde logo um módulo de 5 câmaras na traseira, cada uma dedicada a uma forma de captura específica. Além disso, inclui 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, e o processador é um Helio P60.

Outra particularidade que é do agrado de uma grande parte dos utilizadores Android, é que o sistema operativo é uma versão pura do Android 10, apenas, com as apps necessárias ao seu funcionamento. Tudo o resto é da escolha do utilizador.

Integra NFC, USB Tipo-C, tem uma bateria de 4200 mAh, sensor de impressões digitais e ainda oferece slot para dois cartões nanoSIM e ainda para microSD.

Em linhas gerais, são estas as principais características do Cubot X30 com ecrã FullHD+ de 6,4″.

Uma alternativa ao Huawei nova 5T?

O Huawei nova 5T chegou ao mercado há um ano. No entanto, posiciona-se, atualmente, numa faixa de preços em Portugal que varia entre os 300 e os 400 euros. Trata-se de um modelo que integra o mesmo processador que os topos de gama da Huawei lançados em 2018, em concreto o Kirin 980. Também o Helio P60, do Cubot X30, é de 2018, mas destinado a modelos de gama média alta.

Existem depois várias características que aproximam estes dois modelos e a Cubot fez questão de as descrever, ressaltando aquelas que acabam por ser superiores.

Nesta comparação feita pela Cubot, destaca-se o facto do seu X30 ter mais uma câmara que o nova 5T. Além disso, tem Android 10 de fábrica, uma bateria maior e ainda slot para cartão microSD até 256 GB.

Perante estas características, o preço é então aquele fator que mais pesa. A partir do dia 27 de julho, o Cubot X30 vai estar disponível por 148,99 dólares (cerca de 128 euros, à taxa de câmbio atual).

