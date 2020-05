Smartphone Cubot P40 é oficial e está disponível por menos de 90 €

A Cubot havia revelado que no decorrer desta semana ia lançar um novo smartphone com características interessantes a um preço bastante reduzido. O Cubot P40 acaba assim de chegar ao mercado por menos de 90 €.

Venha conhecer todas as suas características.

Cubot P40, a tecnologia a preços acessíveis

O custo dos smartphones é para muitos um entrave, ainda para mais nesta altura em que o futuro é incerto. Nesse sentido, a procura por smartphones de topo tem vindo a cair a pique com as gamas média e baixa a crescer.

Respondendo às necessidades de muitos consumidores, a Cubot acaba de lançar o smartphone Cubot P40.

O grande destaque deste modelo está nas câmaras traseiras, que são quatro. A câmara principal tem um sensor Sony IMX486 de 12 MP e depois existem mais três auxiliares, uma delas a câmara macro de 5 MP. Também a câmara frontal é vista como um aspeto positivo já que conta com um sensor Samsung S5K2T7 de 20 MP.

O Cubot P40 tem um ecrã de 6,2 polegadas, com tecnologia Incell e, evidentemente, com resolução HD+. O fabricante fala numa ocupação da área frontal de 90%, ocupada pelo ecrã. Terá assim margens bastante reduzidas, tal como é habitual nos modelos de topo. De notar que a câmara frontal surge em formato “gota” no ecrã.

O processador integrado corresponde à gama de preços que se insere, sendo um MediaTek Helio A22. Mas mais do que isso, há que destacar os 4 GB de RAM e os 128 GB de armazenamento interno que oferece, considerando que por menos de 90 € não há muitos com estas características.

Nem o NFC foi esquecido

A bateria tem uma capacidade de 4200 mAh e vem com porta USB Tipo-C. De referir ainda que tem NFC, característica perfeita para efetuar pagamentos sem necessidade de tocar em terminais multibanco ou mexer em dinheiro.

Por fim, resta referir que está disponível nas cores preto, azul e verde, com Android 10 e sem apps de terceiros pré-instaladas. O preço de 89,99 dólares é promocional durante as duas próximas semanas.

Para quem estiver interessado em fazer parte do grupo de testers do smartphone, poderá habilitar-se aqui.

Cubot P40