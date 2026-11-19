Cruz Vermelha Portuguesa lança novo Kit de Emergência. Saiba o que deve ter em casa
Num contexto de evidente incerteza global e de fenómenos extremos cada vez mais frequentes, estar preparado para uma emergência deixou de ser uma preocupação distante. A Cruz Vermelha Portuguesa lançou um novo Kit de Emergência, mas há outros artigos que pode aproveitar para comprar na Black Friday e completar a sua preparação.
Conflitos internacionais, instabilidade geopolítica, fenómenos meteorológicos extremos, incêndios e falhas no abastecimento de serviços essenciais são apenas alguns dos cenários que mostram que o mundo atravessa um período particularmente desafiante e, apesar de não ser possível antecipar todas as situações de crise, há algo que cada família pode fazer: preparar-se.
Assim sendo, ter em casa alguns bens essenciais, saber como agir e dispor de equipamentos que permitam manter alguma autonomia durante uma emergência são medidas que podem fazer a diferença. Neste contexto, a Cruz Vermelha Portuguesa lançou novos Kits de Emergência, no âmbito do movimento #VamosPrepararPortugal.
O objetivo passa por sensibilizar a população para a importância da prevenção e disponibilizar ferramentas práticas que ajudem famílias e comunidades a responder a situações inesperadas. A iniciativa inclui ainda o desenvolvimento de um jogo educativo, em parceria com a Science4you, para envolver crianças e famílias na aprendizagem de comportamentos de segurança e preparação.
Limitado a um máximo de quatro unidades por compra, o kit está disponível em pré-venda por 65 euros, através da loja online da Cruz Vermelha Portuguesa, com expedições previstas a partir de 1 de dezembro de 2026.
Aproveite a Black Friday para criar ou reforçar o seu kit!
Com o Kit de Emergência da Cruz Vermelha Portuguesa, a servir como uma base muito completa, há outros bens essenciais que devem fazer parte da preparação de cada agregado familiar, e a Black Friday pode ser uma boa oportunidade para adquirir alguns dos artigos, em particular equipamentos que podem representar um investimento maior.
Não é necessário comprar tudo de uma só vez, mas convém garantir que tem o essencial para enfrentar pelo menos as primeiras 72 horas de uma situação de emergência.
Eis algumas sugestões do que pode acrescentar:
- Água e alimentação: água potável, alimentos não perecíveis, conservas, fogão a gás de campismo, barras energéticas, frutos secos e um abre-latas manual.
Abre-Latas Manual Multifuncional
Abridor de latas Ímã para Levantar Tampa [Cabo Ergonômico Curvado] Utensílios de Cozinha Inox, Cabo Antiderrapante, Amigável para Artrite, Ideal para Idosos
Campingaz Camping Kitchen 2
Parafuso a gás, 2000 W
- Energia e comunicação: power bank, pilhas suplentes, lanterna adicional e rádio portátil a pilhas ou de manivela.
Anker Zolo Power Bank
25.000 mAh de 165 W com três portas USB C
BLUETTI Elite 30 V2
Estação de energia portátil 288 Wh, gerador solar
Duracell pilhas recarregáveis AA
(Embalagem de 4), 2500 mAh NiMH, pré-carregadas, nossas pilhas recarregáveis nº 1 em duração, com 0% plástico 100% embalagem reciclável [Classe energética B]
WUBEN E2
Mini lanterna LED recarregável, pequeno porta-chaves 3 em 1 flash [Classe energética A]
Shadowhawk 1000000 LM
Lanterna LED de alta potência recarregável com COB [Classe energética A]
Lanterna solar rádio de emergência com manivela portátil pequena
Gemmac FM/Am/SW rádio sobrevivência com conector para auriculares 2000 mAh Powerbank e leitura, alarme SOS para campismo ao ar livre
Retekess V115
Rádio portátil pequeno, rádio a pilhas
- Higiene pessoal: papel higiénico, toalhitas húmidas, gel desinfetante, sabonete, sacos do lixo e outros produtos de higiene.
Dodot Pure Aqua
Toalhitas para bebé, 1152 toalhitas (24 packs x 48 unidades
Colhogar Ultra Suave Original x108
Papel Higiénico Branco de 2 Camadas – 9 pacotes de 12 Rolos, Sem Perfume
- Saúde: medicamentos de utilização habitual, termómetro, soro fisiológico, e material adicional de primeiros socorros.
Braun Age Precision
Termómetro digital, para uso em vários locais
- Proteção e conforto: manta térmica adicional, cobertores, roupa suplente, meias quentes, impermeável e calçado resistente.
Traxenta
5 peças manta térmica sobrevivência, mantas térmicas 160 x 210 cm
- Ferramentas: fita adesiva resistente, corda, luvas de trabalho, fósforos impermeáveis e sacos estanques.
Amazon Basics Fita adesiva para uso geral
5 cm de largura x 54,8 m, prateado, 2 rolos
Amazon Basics Corda Paracord 550 tipo III
Núcleo de 7 fios, alta resistência, 30,5 m x 4 mm, preto
NITREX Luvas de trabalho e segurança de 290 g
10 pares de luvas de manuseio geral pretas com revestimento de palma de poliuretano, tamanho 8, M
6 Peças sacos estanques impermeável
1,5/2,5/3/3,5/5/8 l sacos secos leves, sacos de estanques leves, para caiaque, caminhadas, Rafting, campismo, pesca, ciclismo (verde)
- Documentos e segurança: bolsa impermeável para documentos, cópias de identificação, contactos de emergência em papel, algum dinheiro em numerário e chaves suplentes.
FLASLD
Sacos ignífugos para documentos e dinheiro, bolsa grande à prova de fogo e impermeável, bolsa de segurança ignífuga para dinheiro, objetos de valor e passaporte, revestida, FDB
FLASLD Bolsa ignífugo impermeável
Sacos à prova de fogo para dinheiro, bolsa à prova de fogo documentos – conjunto de malas seguras impermeáveis para objetos de valor, passaporte, fatura
- Necessidades específicas: comida e água para animais de estimação, fraldas, artigos para bebés e produtos necessários a pessoas com necessidades especiais.
No final, a preparação não passa por acumular equipamentos ou viver em estado de alerta permanente. Trata-se de adotar algumas medidas simples, organizar os bens essenciais e garantir que a família sabe onde estão e como utilizá-los.
O que acrescentava ao Kit de Emergência?
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