Num contexto de evidente incerteza global e de fenómenos extremos cada vez mais frequentes, estar preparado para uma emergência deixou de ser uma preocupação distante. A Cruz Vermelha Portuguesa lançou um novo Kit de Emergência, mas há outros artigos que pode aproveitar para comprar na Black Friday e completar a sua preparação.

Conflitos internacionais, instabilidade geopolítica, fenómenos meteorológicos extremos, incêndios e falhas no abastecimento de serviços essenciais são apenas alguns dos cenários que mostram que o mundo atravessa um período particularmente desafiante e, apesar de não ser possível antecipar todas as situações de crise, há algo que cada família pode fazer: preparar-se.

Assim sendo, ter em casa alguns bens essenciais, saber como agir e dispor de equipamentos que permitam manter alguma autonomia durante uma emergência são medidas que podem fazer a diferença. Neste contexto, a Cruz Vermelha Portuguesa lançou novos Kits de Emergência, no âmbito do movimento #VamosPrepararPortugal.

O objetivo passa por sensibilizar a população para a importância da prevenção e disponibilizar ferramentas práticas que ajudem famílias e comunidades a responder a situações inesperadas. A iniciativa inclui ainda o desenvolvimento de um jogo educativo, em parceria com a Science4you, para envolver crianças e famílias na aprendizagem de comportamentos de segurança e preparação.

Limitado a um máximo de quatro unidades por compra, o kit está disponível em pré-venda por 65 euros, através da loja online da Cruz Vermelha Portuguesa, com expedições previstas a partir de 1 de dezembro de 2026.

Aproveite a Black Friday para criar ou reforçar o seu kit!

Com o Kit de Emergência da Cruz Vermelha Portuguesa, a servir como uma base muito completa, há outros bens essenciais que devem fazer parte da preparação de cada agregado familiar, e a Black Friday pode ser uma boa oportunidade para adquirir alguns dos artigos, em particular equipamentos que podem representar um investimento maior.

Não é necessário comprar tudo de uma só vez, mas convém garantir que tem o essencial para enfrentar pelo menos as primeiras 72 horas de uma situação de emergência.

Eis algumas sugestões do que pode acrescentar:

Água e alimentação: água potável, alimentos não perecíveis, conservas, fogão a gás de campismo, barras energéticas, frutos secos e um abre-latas manual.

Abre-Latas Manual Multifuncional Abridor de latas Ímã para Levantar Tampa [Cabo Ergonômico Curvado] Utensílios de Cozinha Inox, Cabo Antiderrapante, Amigável para Artrite, Ideal para Idosos Ver na Amazon

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Energia e comunicação: power bank, pilhas suplentes, lanterna adicional e rádio portátil a pilhas ou de manivela.

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BLUETTI Elite 30 V2 Estação de energia portátil 288 Wh, gerador solar Ver na Amazon

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Retekess V115 Rádio portátil pequeno, rádio a pilhas Ver na Amazon

Higiene pessoal: papel higiénico, toalhitas húmidas, gel desinfetante, sabonete, sacos do lixo e outros produtos de higiene.

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Colhogar Ultra Suave Original x108 Papel Higiénico Branco de 2 Camadas – 9 pacotes de 12 Rolos, Sem Perfume Ver na Amazon

Saúde: medicamentos de utilização habitual, termómetro, soro fisiológico, e material adicional de primeiros socorros.

Braun Age Precision Termómetro digital, para uso em vários locais Ver na Amazon

Proteção e conforto: manta térmica adicional, cobertores, roupa suplente, meias quentes, impermeável e calçado resistente.

Traxenta 5 peças manta térmica sobrevivência, mantas térmicas 160 x 210 cm Ver na Amazon

Ferramentas: fita adesiva resistente, corda, luvas de trabalho, fósforos impermeáveis e sacos estanques.

Amazon Basics Fita adesiva para uso geral 5 cm de largura x 54,8 m, prateado, 2 rolos Ver na Amazon

Amazon Basics Corda Paracord 550 tipo III Núcleo de 7 fios, alta resistência, 30,5 m x 4 mm, preto Ver na Amazon

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6 Peças sacos estanques impermeável 1,5/2,5/3/3,5/5/8 l sacos secos leves, sacos de estanques leves, para caiaque, caminhadas, Rafting, campismo, pesca, ciclismo (verde) Ver na Amazon

Documentos e segurança: bolsa impermeável para documentos, cópias de identificação, contactos de emergência em papel, algum dinheiro em numerário e chaves suplentes.

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Necessidades específicas: comida e água para animais de estimação, fraldas, artigos para bebés e produtos necessários a pessoas com necessidades especiais.

No final, a preparação não passa por acumular equipamentos ou viver em estado de alerta permanente. Trata-se de adotar algumas medidas simples, organizar os bens essenciais e garantir que a família sabe onde estão e como utilizá-los.

O que acrescentava ao Kit de Emergência?

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