No início da pandemia da COVID-19, as máscaras eram objetos estranhos para a grande parte da população. No entanto, dadas as circunstâncias, o ser-humano teve que se habituar a este novo acessório quase obrigatório. Desta forma, há agora modelos para todos os gostos e carteiras, desde as vulgares máscaras cirúrgicas, às comunitárias com desenhos e feitios, passando pelas mais eficazes e elaboradas.

E se lhe dissermos que um dos itens de moda mais procurados na Europa é uma máscara que custa perto de 500 euros?

Depois que o uso de máscara deixou de ser estranho e passou a ser um hábito, o mercado disparou com a sua produção deste equipamento de proteção. Há quem prefira usar as máscaras cirúrgicas descartáveis, mas outros preferem dar um toque mais pessoal e usar máscaras personalizadas com cores e padrões.

Quanto a preços, há para várias carteiras, desde as mais baratas, até àquelas que ‘custam os olhos da cara’.

Agora a Lyst, plataforma global de pesquisa de moda, lançou o seu relatório “The Lyst Index” referente ao 2º trimestre de 2020 onde se ficam a conhecer os produtos e marcas mais populares do momento.

Máscara Marine Serre X R-Pur é uma das mais procuradas na Europa

De acordo com os resultados do relatório, a procura de máscaras como acessórios de moda teve um aumento impressionante de 441% comparativamente ao trimestre anterior. Atualmente a plataforma Lyst conta com mais de 300 máscaras diferentes vendidas por mais de 40 lojas. Mas há algumas que se destacam.

Segundo o apurado pelo relatório, o modelo X R-Pur da marca francesa Marine Serre, com motivos lunares, é a máscara para mulher mais procurada dos últimos três meses.

A máscara foi introduzida inicialmente em novembro na coleção de Outono/Inverno de 2019 para designers, mas o pico da procura aconteceu em abril deste ano. Esta é uma peça de edição limitada, criada em colaboração com a marca francesa R-Pur, e tem um preço de 575 dólares, cerca de 483 euros.

O facto de muitas famosas populares, como Beyoncé e Kylie Jenner, usarem esta máscara contribuiu para o crescimento da sua procura. Mas também o design da peça a promoveu a objeto de desejo.

A máscara X R-Pur da Marine Serre tem cinco camadas de proteção e é capaz de proteger qualquer pessoa contra agentes poluentes, como por exemplo gases, pólen e outras partículas tóxicas.

Conta também com uma válvula que extrai o ar quente do interior, permitindo assim que o utilizador consiga praticar exercício físico sem dificuldades na respiração.

Para além disto tudo, a máscara pode também ser controlada através de uma aplicação móvel que indica o seu desgaste para substituição.

Já na lista dos produtos mais desejados para os homens, encontra-se a máscara da marca Off-White.

Através destes resultados percebemos bem que as máscaras deixaram de ser apenas um equipamento de proteção individual, e passaram a ser uma autêntica tendência no mundo da moda.