Como o outono pode ganhar um novo ritmo com a Huawei

Com a chegada do outono, os dias ficam mais curtos, as temperaturas descem e as rotinas ganham novos desafios. Ainda assim, para quem não abdica de correr, pedalar ou manter-se em movimento, a mudança de estação pode ser uma oportunidade para explorar novos percursos e ritmos.

Num equilíbrio entre desporto, bem-estar e vida quotidiana, a Huawei Watch GT 7 Series e os Huawei FreeClip 2, tornam-se bons aliados, combinando tecnologia, conforto e funcionalidades avançadas para quem gosta de se manter ativo. Com especial atenção às modalidades outdoor, os dispositivos foram concebidos para tornar a experiência mais intuitiva, confortável e conectada, mesmo quando o tempo não facilita.

O parceiro de treino para longas distâncias

Quando o frio chega, o conforto torna-se ainda mais importante. A série Huawei Watch GT 7 aposta no design easycross, uma configuração intuitiva em que a bracelete passa por baixo da pulseira exterior do smartwatch.

O resultado é um ajuste confortável e seguro no pulso, pensado para acompanhar tanto as camadas de equipamento extra dos dias frios como os momentos de maior intensidade.

Para quem desafia os limites no asfalto ou nos trilhos húmidos da estação, a autonomia é crucial. A bateria do novo smartwatch oferece até 21 dias de autonomia, permitindo reduzir os momentos passados junto ao carregador e manter o foco em provas, treinos prolongados ou longas travessias de bicicleta.

Também no ciclismo, a tecnologia ajuda a tirar maior partido de cada percurso. A importação de rotas e o planeamento de subidas permitem acompanhar as inclinações em tempo real e consultar informações como a altitude acumulada e a distância que falta até ao topo.

Os alertas de curvas apertadas acrescentam uma camada de apoio ao longo do caminho, ajudando a gerir o ritmo e a energia, tanto nas deslocações urbanas como nos percursos de estrada ou de longa distância.

E porque um bom desempenho começa antes de sair de casa, o acompanhamento não termina quando o treino acaba. O Índice de Capacidade Física (Physical Readiness Score) permite ter uma visão mais clara da recuperação e da fadiga, enquanto a funcionalidade Health Insights apresenta um resumo matinal do estado físico.

Desta forma, é possível ajustar a intensidade e planear os próximos desafios de acordo com a forma como o corpo se encontra, conciliando atividade, recuperação e bem-estar.

Uma banda sonora para acompanhar o movimento

Os Huawei FreeClip 2 foram pensados para integrar áudio e mobilidade numa experiência leve e confortável, para os dias em que precisamos de uma boa playlist, de um podcast ou apenas da possibilidade de fazer uma chamada sem tirar o telemóvel do bolso.

O design open-ear, aliado à estrutura Airy C-bridge, permite utilizar os auriculares durante longos períodos sem bloquear o canal auditivo. A arquitetura combina o Comfort Bean e a Acoustic Ball num formato discreto, que permite desfrutar de música, podcasts e chamadas enquanto se mantém a perceção do que acontece à volta.

Esta consciência situacional é essencial para a segurança de quem pedala ou corre em vias públicas, pois permite ouvir o trânsito e outros sinais de alerta, sobretudo em dias de chuva ou nevoeiro.

Com certificação IP57, os Huawei FreeClip 2 estão preparados para lidar com chuva, suor e pó, tornando-se ideias para os dias chuvosos de outono.

A autonomia chega às nove horas com um único carregamento e às 38 horas com a caixa de carregamento, permitindo prolongar a experiência sonora ao longo de um dia preenchido, de uma viagem ou de uma sessão de exercício.

A tecnologia adapta-se ainda ao ambiente. Equipados com um processador NPU AI, os auriculares ajustam o volume de forma inteligente, enquanto o driver de diafragma duplo proporciona graves mais envolventes e maior clareza.

Para chamadas, os três microfones e os algoritmos avançados trabalham em conjunto para melhorar a nitidez da voz, mesmo em ambientes mais ruidosos ou com vento forte. Já o sistema de ondas sonoras inversas ajuda a reduzir a fuga de som, permitindo uma utilização mais discreta.

Campanhas especiais + Até 18 de outubro, a marca disponibiliza uma campanha exclusiva de lançamento da Huawei Watch GT 7 Series, com condições especiais na Huawei Store. Na compra de um dispositivo da nova gama, os utilizadores beneficiam de um desconto imediato de 70 euros através do cupão A70GTPRE. Nas edições especiais, disponíveis apenas na loja online da marca, recebem ainda os Huawei FreeBuds SE 4. A campanha inclui também acesso gratuito ao Huawei MultiPass, um pacote de serviços e aplicações premium, durante até 90 dias, além de um mês de subscrição gratuita do Watch Faces para personalizar o smartwatch de acordo com cada momento e estilo. Para maior tranquilidade no dia a dia, os novos utilizadores têm acesso ao Kit de Assistência Worry-free Care, que inclui uma reparação gratuita no prazo de dois anos para o ecrã, a tampa traseira, a bateria ou a coroa. Este benefício reforça a confiança numa utilização contínua, no trabalho, nos treinos ou em aventuras ao ar livre, e permite que o dispositivo acompanhe cada utilizador com mais segurança. Todos os detalhes sobre as condições e vantagens da campanha estão disponíveis no site oficial da Huawei.