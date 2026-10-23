Como funciona o cancelamento de ruído dos auriculares?

Os auriculares com cancelamento de ruído tornaram-se muito populares, permitindo ouvir música, podcasts ou fazer chamadas com menos interferências do ambiente. Mas como é que pequenos auriculares conseguem “eliminar” o som à nossa volta?

A resposta envolve física acústica, microfones estrategicamente posicionados e processadores a calcular ondas sonoras em milissegundos.

Cancelamento Passivo vs. Cancelamento Ativo: qual é a diferença?

Antes de entrar no processamento digital, é fundamental separar duas tecnologias: o Isolamento Passivo (PNC) e o Cancelamento Ativo (ANC).

O PNC é a barreira física criada pelas almofadas do auscultador ou pelas borrachas de silicone introduzidas no canal auditivo que funcionam como uma “parede” que impede as ondas sonoras de entrar, é extremamente eficaz contra sons de alta frequência (agudos). Já o ANC é uma tecnologia que em vez de apenas bloquear o som, os auriculares escutam o ambiente e geram uma onda sonora oposta para anular o ruído externo em tempo real, ideal para frequências baixas e constantes

Como funciona o cancelamento de ruído?

O funcionamento do ANC baseia-se num fenómeno físico chamado interferência destrutiva que é quando duas ondas sonoras se encontram em determinadas condições, que podem reduzir a amplitude uma da outra.

O processo começa com os microfones a captar o ruído ambiente, que é analisado pelos circuitos eletrónicos para gerar, através dos altifalantes, uma onda sonora em oposição de fase, reduzindo assim a amplitude do ruído e tornando-o menos percetível.

Que tipos de cancelamento de ruído existem?

Existem diferentes formas de implementar o cancelamento de ruído ativo, que variam consoante a posição dos microfones e a forma como o sistema analisa o som.

Tipo de ANC Onde ficam os microfones Vantagens Desvantagens Feedforward Exterior do auricular Deteta o ruído exterior antes de este chegar ao ouvido, permitindo uma resposta rápida Não valida o som que realmente entra no ouvido Feedback Interior do canal auditivo Adapta o cancelamento ao som que chega efetivamente ao ouvido. Pode afetar a fidelidade dos graves da música Híbrido Interior + Exterior Combina a rapidez do feedforward com a precisão do feedback. Maior consumo de bateria e custo de fabrico mais elevado.

A eficácia de cada sistema depende da implementação, dos algoritmos utilizados e das características dos próprios auriculares.

Por que razão o ANC não cancela a voz humana tão bem?

Muitos utilizadores questionam por que razão o ANC consegue reduzir o ruído dos motores de um avião, mas tem mais dificuldade em atenuar o choro de um bebé ou as conversas próximas. Isto deve-se, porque ao contrário de muitos ruídos contínuos, a voz humana varia constantemente em frequência e intensidade, tornando mais difícil gerar uma onda sonora que se oponha eficazmente ao som original.

Além disso, o sistema tem de captar o ruído através dos microfones, processar o sinal e reproduzir a onda de cancelamento com a fase adequada, como o som se propaga no ar a cerca de 343 metros por segundo, os atrasos no processamento podem comprometer a eficácia do cancelamento.

O cancelamento de ruído ativo consome mais bateria?

Sim. O ANC necessita de energia para alimentar os microfones e os circuitos responsáveis pelo processamento do som, por esse motivo, a sua utilização pode reduzir a autonomia dos auriculares em comparação com a reprodução de áudio sem cancelamento ativo.

Que tipo de cancelamento de ruído escolher?

Para viagens de avião, comboio ou ambientes com ruído constante, os auriculares com ANC são uma boa opção, já para reduzir conversas e sons agudos, é importante escolher um modelo com bom isolamento passivo. Para maior versatilidade, a combinação das duas tecnologias é geralmente a melhor escolha.

Leia também:

✍️ Este artigo foi escrito por João Rebolho para o Pplware.