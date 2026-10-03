Como escolher o portátil certo para a escola?

Escolher um portátil para um aluno pode parecer uma tarefa simples, mas existem várias características que devem ser tidas em conta antes da compra. Não é necessário escolher o computador mais potente, mas também é importante evitar modelos que possam ficar limitados rapidamente.

Se o portátil for utilizado para trabalhos escolares, pesquisas na Internet, apresentações, plataformas educativas ou aulas online, há alguns componentes que merecem especial atenção. Apresentamos cinco aspetos que deverá ter em consideração antes de efetuar a compra.

Memória RAM

A memória RAM guarda temporariamente os dados das aplicações que estão a ser utilizadas. Quanto mais memória estiver disponível, maior será a capacidade do computador para manter várias aplicações abertas em simultâneo sem perder desempenho.

Para utilização escolar básica, como navegar na Internet, trabalhar no Word ou PowerPoint, participar em aulas através do Teams e utilizar plataformas escolares, 8 GB de RAM devem ser considerados o mínimo. No entanto, atualmente, 16 GB são a opção mais recomendável, sobretudo num portátil que deverá acompanhar o aluno durante vários anos.

Esta escolha torna-se ainda mais importante porque muitos portáteis modernos têm a memória RAM soldada à motherboard, não permitindo aumentá-la posteriormente. Para cursos que envolvam programação, edição de imagem ou vídeo, CAD ou outras aplicações mais exigentes, poderá mesmo justificar-se considerar 32 GB de RAM.

Armazenamento

O armazenamento é outro dos aspetos importantes na escolha de um portátil. Atualmente, deverá optar por um computador equipado com SSD, que oferece velocidades de leitura e escrita muito superiores às dos tradicionais discos rígidos (HDD). Na prática, isto traduz-se num arranque mais rápido do sistema, aplicações que abrem em menos tempo e maior fluidez na utilização diária.

Para utilização escolar, 256 GB devem ser considerados o mínimo, embora esta capacidade possa tornar-se limitada ao fim de algum tempo. Por isso, 512 GB é atualmente a opção mais equilibrada, oferecendo espaço suficiente para o sistema operativo, aplicações, documentos, fotografias e outros conteúdos.

Quem trabalhar com edição de vídeo, fotografia, projetos de grandes dimensões ou aplicações mais exigentes deverá considerar 1 TB ou mais. A utilização de serviços de armazenamento na cloud, como o OneDrive, Google Drive ou iCloud, pode também ajudar a reduzir a quantidade de espaço necessária no próprio computador.

Processador

O processador tem um impacto direto no desempenho, autonomia e até na longevidade do portátil. Para utilização escolar não é necessário escolher o modelo mais potente do mercado, mas é importante optar por uma geração relativamente recente, capaz de acompanhar as necessidades do aluno durante vários anos.

Num portátil Windows, processadores como os Intel Core 5/Core Ultra 5 e AMD Ryzen 5/Ryzen AI 5 oferecem, regra geral, um bom equilíbrio entre desempenho, consumo energético e preço. Modelos Core 7/Core Ultra 7 ou Ryzen 7/Ryzen AI 7 poderão fazer sentido para tarefas mais exigentes, como programação, edição de fotografia e vídeo, aplicações de engenharia ou utilização intensiva de várias aplicações em simultâneo.

Existem ainda alternativas baseadas em arquitetura ARM, como os Qualcomm Snapdragon X, enquanto nos MacBook a Apple utiliza os seus próprios processadores Apple Silicon. A escolha deverá, por isso, ter também em consideração o sistema operativo e a compatibilidade com as aplicações necessárias para o curso.

Importa ainda não escolher um computador apenas pela designação comercial do processador. A geração, o modelo específico e a arquitetura são tão ou mais importantes do que o nome da gama, uma vez que um processador recente de uma gama inferior pode superar um modelo de gama superior com vários anos.

Nos modelos mais recentes deverá ainda ser considerada a presença de uma NPU, um componente dedicado ao processamento de tarefas de inteligência artificial, que começa a assumir maior importância no Windows e em várias aplicações.

Ecrã

Sendo um equipamento que poderá ser utilizado durante várias horas por dia para ler, estudar, fazer trabalhos ou pesquisar na Internet, a qualidade do ecrã não deve ser desvalorizada. Atualmente, uma resolução Full HD (1920 × 1080 píxeis) deve ser considerada o mínimo, proporcionando uma imagem suficientemente nítida para a maioria das tarefas escolares.

Mais do que a resolução, deverá prestar atenção à qualidade do painel, brilho e tratamento antirreflexo. Um painel IPS ou equivalente oferece geralmente melhores ângulos de visualização e reprodução de cores, enquanto um brilho na ordem dos 300 nits ou superior facilita a utilização em ambientes bem iluminados. Um acabamento antirreflexo pode também fazer uma diferença significativa quando o portátil é utilizado durante várias horas.

Quanto ao tamanho, os 14 polegadas são provavelmente o melhor compromisso entre área de trabalho e portabilidade para quem transporta diariamente o computador. Os modelos de 15 ou 16 polegadas oferecem maior espaço de trabalho, mas são normalmente maiores e mais pesados.

Resoluções superiores a Full HD e tecnologias como OLED podem proporcionar uma qualidade de imagem bastante superior, embora também aumentem normalmente o preço e, em alguns casos, possam ter impacto na autonomia.

Autonomia e peso

O peso e a autonomia podem fazer uma grande diferença no dia a dia, sobretudo quando o portátil é transportado diariamente entre casa e a escola. Como referência, um equipamento com cerca de 1,2 a 1,5 kg oferece um bom compromisso entre portabilidade, tamanho e robustez. Acima dos 2 kg, o peso começa a tornar-se mais evidente quando é necessário transportar também livros, carregador e outros materiais.

Na autonomia, procure um portátil capaz de oferecer pelo menos 8 horas de utilização real, permitindo, idealmente, completar um dia de aulas sem depender de uma tomada. Convém, contudo, não olhar apenas para os valores anunciados pelo fabricante, uma vez que a autonomia varia significativamente consoante o brilho do ecrã, aplicações utilizadas, videoconferências, ligação Wi-Fi e desempenho exigido ao processador.

Também vale a pena verificar o peso e tamanho do carregador e a possibilidade de carregamento através de USB-C, que permite utilizar carregadores mais pequenos e, em muitos casos, o mesmo adaptador para vários equipamentos.

Sugestões de Compra

Tendo em conta estas características, seguem-se alguns exemplos de portáteis que podem ser adequados para estudantes, divididos por diferentes faixas de preço.

Portátil HP OmniBook 3 16-by0002np (16” – AMD Ryzen 5 40 – RAM: 16 GB – 512 GB SSD PCIe – AMD Radeon 610M)

Portátil LENOVO IdeaPad 3 15ALC6-834 (15.6” – AMD Ryzen 7 5700U – RAM: 16 GB – 512 GB SSD – AMD Radeon Graphics)

Portátil LENOVO LOQ E 15ARP10E-777 (15.6” – AMD Ryzen 7 170 – RAM: 16 GB – 512 GB SSD – NVIDIA GeForce RTX 3050)

✍️ Este artigo foi desenvolvido por João Rebolho para o Pplware.