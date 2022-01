Chuwi LarkBook X – um computador portátil com ecrã tátil de 14″

A oferta de computadores portáteis é grande e existem opções para as mais variadas necessidades e exigências. Dentro da oferta de produtos com bom desempenho, mas a preços mais em conta, deixamos como sugestão o novo Chuwi LarkBook X.

Trata-se de um computador portátil disponível por cerca de 400 €, na Europa, já com ecrã tátil e com estrutura elegante em metal.

O computador portátil Chuwi LarkBook X

O Chuwi LarkBook X apresenta-se com um ecrã IPS de 14" com resolução 2K e com resposta ao toque. O computador tem ainda uma estrutura robusta em metal com 1,4 kg e com espessura de 10mm.

Como interfaces de ligação oferece uma porta USB Tipo-C, uma porta USB 3.0. ligação DC, jack de 3,5 mm e ranhura para cartão microSD. Integra uma câmara ao centro (acima do ecrã) para videochamadas, o teclado é retroiluminado e o trackpad tem uma boa dimensão.

O computador integra um processador Intel Celeron N5100, tem um SSD de 256 GB e 8 GB de RAM. A fabricante refere que a bateria será suficiente para 8 horas de utilização.

Há ainda a referir que vem equipado com Windows 10 Home, tem Wi-Fi dual-band 802.11a/ac/b/g/n e Bluetooth 4.2.

Trata-se de um computador ideal para tarefas básicas como usar um software de edição de texto ou folhas de cálculo, para fazer pesquisas na web e para assistir a conteúdo multimédia com qualidade.

O preço deste computador Chuwi LarkBook X é de 405,99 €, com quatro películas de layout para teclado, estando disponível em armazém europeu, na Espanha.

Chuwi LarkBook X