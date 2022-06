Bulzai: O rato de Gaming que tanto procurou! Saiba porquê…

Os acessórios para PC têm evoluído bastante e hoje há determinadas características que são desenhadas para determinados segmentos. Na área do gaming, onde a precisão tem de ser levada ao extremo, há hoje ratos, teclados e outros acessórios específicos para o efeito.

Hoje a nossa sugestão vai para o Bulzai, o rato de Gaming que vai querer ter. Saiba porquê!

Batizado com o nome Bulzai, é um rato de gaming da Prozis cuja precisão é a principal característica. O Bulzai é um rato extremamente rápido que garante a máxima fiabilidade. Para quem leva o gaming muito a sério, onde todos os pormenores contam, então o Bulzai é sem dúvida uma excelente opção.

Porque é este um rato perfeito para o Gaming?

Tendo em conta as características, o Bulzai vem com um sensor ótico PixArt 3360, para um rastreio ótico de movimento preciso e à velocidade da luz. Tem resolução configurável entre 400 e 12000 DPI (a sensibilidade pode ser configurada num único botão), tem 5 botões programáveis, tem 5 botões programáveis, tem um desenho ergonómico para a mão direita e também iluminação RGB personalizável, podendo o jogador combinar os LED do rato com as do jogo.

Este rato tem também uma caixa duradoura em ABS.

Resumo das características

Sensor ótico PixArt 3360

Desenho ergonómico para a mão direita

Resolução máx.: 12000 DPI

Iluminação RGB personalizável

7 botões (5 programáveis; 1 de iluminação LED; 1 interruptor DPI)

Comprimento do cabo: 1,7 m

Peso: 148 g

Dimensões: 123 (C) x 65 (L) x 43 (A) mm

Caixa: ABS+

Voltagem: 5 V

Corrente: 100 mA

Aceleração máx.: 50 G

Velocidade máx.: 250 IPS

Taxa de frames: 12000 FPS+

Taxa de amostragem: 1000 Hz

Duração do switch: 20 milhões de cliques

Aproveitem a Promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este rato de Gaming com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).