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Bose regressa aos auriculares com fio, com USB-C e cancelamento de ruído

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Num momento de procura crescente por produtos de inspiração retro, como câmaras analógicas, a Bose anunciou uns auriculares com fio, os Noise Cancelling Wired Earbuds, que dispensam Bluetooth.

Noise Cancelling Wired Earbuds, auriculares com fio da Bose

A Bose decidiu regressar aos auriculares com fio, sustentando o lançamento dos seus novos auriculares com o facto de a ligação por cabo estar a ganhar popularidade, à medida que mais utilizadores redescobrem esta alternativa.

Segundo o presidente da Bose Premium Consumer Audio, Raza Haider, uma vez que estes produtos estão a viver um renascimento cultural, a marca quis aproveitar os avanços tecnológicos entretanto ocorridos para os melhorar face aos modelos anteriores.

Noise Cancelling Wired Earbuds, auriculares com fio da Bose

Ligação direta, sem baterias nem aplicação

Os auriculares ligam-se por USB-C a telemóveis, tablets e computadores compatíveis, sem necessidade de emparelhamento ou de aplicação, e são alimentados pelo próprio dispositivo, pelo que não têm bateria interna para carregar, mesmo com o cancelamento de ruído ativo.

O processamento digital de sinal é da Bose e há suporte para áudio sem perdas: através do protocolo USB Audio Class 2, os auriculares aceitam sinal de entrada com qualquer taxa de amostragem e taxa de bits, mas a reprodução é fixada em 24 bits/48 kHz. A ligação direta permite também uma latência baixa, útil para ver vídeos, jogar ou criar conteúdos.

O cabo tem um comando integrado com botões físicos para volume, reprodução, chamadas e alternância entre os modos de cancelamento de ruído, bem como um microfone dedicado, posicionado na parte de trás do comando, para captar melhor a voz e reduzir o ruído causado pelo contacto com a roupa.

Noise Cancelling Wired Earbuds, auriculares com fio da Bose
Noise Cancelling Wired Earbuds, auriculares com fio da Bose

Cancelamento de ruído e design dos auriculares com fio

O sistema QuietControl utiliza quatro microfones, dois em cada auricular, e oferece três modos:

  • Quiet, que reduz os ruídos exteriores;
  • Aware, que deixa entrar o som ambiente;
  • ANC Off, para audição sem cancelamento ativo.

O cabo tem cerca de 1,3 metros e cada auricular inclui borrachas de silicone em três tamanhos (S, M e L) e aletas de estabilidade em dois (M e L), podendo o utilizador combiná-las ou até dispensá-las. Os auriculares têm certificação IPX4 contra a água e vêm com uma bolsa de transporte com fecho.

Noise Cancelling Wired Earbuds, auriculares com fio da Bose

Preço e disponibilidade

Os auriculares custam 99 dólares e chegam em Black, White Smoke e, em edição limitada, Dewdrop Mint. A pré-encomenda abriu a 28 de setembro e os envios arrancam a 15 de outubro.

O comunicado da Bose não refere preço nem disponibilidade para Portugal ou Europa, mas deixamos-lhe duas alternativas, sem cancelamento de ruído:

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Um mercado a dar sinais de mudança

De acordo com a Circana, uma empresa americana de pesquisa de mercado, as vendas de auriculares com fio tinham caído durante cinco anos seguidos, com uma queda de 42 milhões de dólares em 2024, e recuperaram 3% em 2025, cerca de 15 milhões de dólares.

A tendência ganhou força na segunda metade do ano, com um aumento de 10% entre julho e dezembro, e nas primeiras seis semanas de 2026 as receitas subiram 20%.

A consultora vê sinais desta tendência no preço mais baixo, com um valor médio de venda de cerca de 13 dólares em 2025 contra 99 dólares nos modelos Bluetooth, e no gosto por produtos de inspiração retro, como o vinil.

A Circana não apresenta dados por faixa etária, limitando-se a referir observações do autor sobre pessoas mais novas em Nova Iorque.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
auriculares bose

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  1. Avatar de Eu
    Eu

    É isto.

    Para quem faz muito uso, tem de estar sempre prevenido com uns de fio para não ficar pendurado numa chamada ou reunião.

    Para quem tem um uso controlado, pode usufruir da ausência dos fios e da aparência mais moderna dos que não têm fio, sabendo sempre que não se podem esticar no tempo de uso.

    Com os carros elétricos é muito, mas mesmo muito diferente, lol.

    Responder
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