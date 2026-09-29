Bose regressa aos auriculares com fio, com USB-C e cancelamento de ruído

Num momento de procura crescente por produtos de inspiração retro, como câmaras analógicas, a Bose anunciou uns auriculares com fio, os Noise Cancelling Wired Earbuds, que dispensam Bluetooth.

A Bose decidiu regressar aos auriculares com fio, sustentando o lançamento dos seus novos auriculares com o facto de a ligação por cabo estar a ganhar popularidade, à medida que mais utilizadores redescobrem esta alternativa.

Segundo o presidente da Bose Premium Consumer Audio, Raza Haider, uma vez que estes produtos estão a viver um renascimento cultural, a marca quis aproveitar os avanços tecnológicos entretanto ocorridos para os melhorar face aos modelos anteriores.

Ligação direta, sem baterias nem aplicação

Os auriculares ligam-se por USB-C a telemóveis, tablets e computadores compatíveis, sem necessidade de emparelhamento ou de aplicação, e são alimentados pelo próprio dispositivo, pelo que não têm bateria interna para carregar, mesmo com o cancelamento de ruído ativo.

O processamento digital de sinal é da Bose e há suporte para áudio sem perdas: através do protocolo USB Audio Class 2, os auriculares aceitam sinal de entrada com qualquer taxa de amostragem e taxa de bits, mas a reprodução é fixada em 24 bits/48 kHz. A ligação direta permite também uma latência baixa, útil para ver vídeos, jogar ou criar conteúdos.

O cabo tem um comando integrado com botões físicos para volume, reprodução, chamadas e alternância entre os modos de cancelamento de ruído, bem como um microfone dedicado, posicionado na parte de trás do comando, para captar melhor a voz e reduzir o ruído causado pelo contacto com a roupa.

Cancelamento de ruído e design dos auriculares com fio

O sistema QuietControl utiliza quatro microfones, dois em cada auricular, e oferece três modos:

Quiet , que reduz os ruídos exteriores;

, que reduz os ruídos exteriores; Aware , que deixa entrar o som ambiente;

, que deixa entrar o som ambiente; ANC Off, para audição sem cancelamento ativo.

O cabo tem cerca de 1,3 metros e cada auricular inclui borrachas de silicone em três tamanhos (S, M e L) e aletas de estabilidade em dois (M e L), podendo o utilizador combiná-las ou até dispensá-las. Os auriculares têm certificação IPX4 contra a água e vêm com uma bolsa de transporte com fecho.

Preço e disponibilidade

Os auriculares custam 99 dólares e chegam em Black, White Smoke e, em edição limitada, Dewdrop Mint. A pré-encomenda abriu a 28 de setembro e os envios arrancam a 15 de outubro.

O comunicado da Bose não refere preço nem disponibilidade para Portugal ou Europa, mas deixamos-lhe duas alternativas, sem cancelamento de ruído:

JBL Tune 305 C USB-C Auriculares intra-aurais com microfone e áudio de alta resolução, cabo plano anti-emaranhados, 3 botões de controlo, controlo de predefinições de volume e EQ, em preto Ver na Amazon

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Um mercado a dar sinais de mudança

De acordo com a Circana, uma empresa americana de pesquisa de mercado, as vendas de auriculares com fio tinham caído durante cinco anos seguidos, com uma queda de 42 milhões de dólares em 2024, e recuperaram 3% em 2025, cerca de 15 milhões de dólares.

A tendência ganhou força na segunda metade do ano, com um aumento de 10% entre julho e dezembro, e nas primeiras seis semanas de 2026 as receitas subiram 20%.

A consultora vê sinais desta tendência no preço mais baixo, com um valor médio de venda de cerca de 13 dólares em 2025 contra 99 dólares nos modelos Bluetooth, e no gosto por produtos de inspiração retro, como o vinil.

A Circana não apresenta dados por faixa etária, limitando-se a referir observações do autor sobre pessoas mais novas em Nova Iorque.