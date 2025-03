Blackview comemora o aniversário do AliExpress com descontos até 60% no evento 328

A promoção 328 da Blackview, que faz parte do evento 328 de Aniversário do AliExpress, já começou e está a decorrer no AliExpress até 26 de março, oferecendo até 60% de desconto nas mais recentes inovações.

Nesta campanha comemorativa, aproveite o lançamento global do smartwatch robusto W70 Pro, juntamente com o tablet MEGA 2 AI de 12", o smartphone SHARK 9 5G AI, o telemóvel robusto BV8200 AI e o portátil ultraleve AceBook 12, tudo a preços imbatíveis.

W70 Pro - Lançamento Global

O novo smartwatch apresenta um ecrã LCD de 2,01", estrutura em alumínio de "grau aeroespacial" e GOMORE AI para mais de 100 modos desportivos, monitorização de saúde e análise do sono. Com uma bateria de 900mAh (mais de 20 dias de autonomia), chamadas Bluetooth em modo duplo, resistência à água IP68 (10m de profundidade), uma bússola integrada e uma lanterna LED de alta luminosidade, foi concebido para aventura.

O tablet MEGA 2 possui um ecrã 2K de 12" num corpo ultrafino de 8mm. As ferramentas de edição de imagem alimentadas por IA (apagador mágico, substituição do céu, etc) desbloqueiam a criatividade, enquanto as otimizações com IA melhoram a eficiência energética, o brilho e as legendas em tempo real. Com câmaras 16MP AI frontal + 8MP AI traseira, Widevine L1 para streaming 1080P e proteção ocular TÜV Rheinland, garante visuais impressionantes. Com 256GB de armazenamento (expansível até 2TB) e uma bateria de 9000mAh (autonomia em standby de 38 dias), está preparado para trabalho e entretenimento.

É um smartphone 5G com capacidades fotográficas avançadas com IA, apresentando uma câmara principal Samsung JN1 de 50MP, tecnologia 4-em-1 pixel binning e foco automático Super PD duplo (0,01s). A câmara frontal 8MP AI permite edição de imagem com IA. Equipado com o processador 5G Unisoc T820, inclui 24GB de RAM (12GB+12GB expansão), 256GB de armazenamento (expansível até 2TB), bateria de 5000mAh com carregamento rápido de 18W e taxa de atualização 90Hz com IA para um desempenho fluido. Os altifalantes estéreo Dual Smart-PA melhoram a imersão. Disponível nas cores Starry Rock Black e Azure Wave Blue.

Este smartphone robusto inclui um ecrã traseiro inteligente de 1,3" e um ecrã frontal 6,5" 2.4K FHD+ (120Hz, Gorilla Glass 5). A câmara Samsung GN5 AI de 50MP com estabilização OIS, a câmara frontal 32MP e a lente 13MP ultra-angular & macro garantem fotografias de nível profissional. Com 36GB de RAM (12GB+24GB expansão), 256GB de armazenamento (expansível até 2TB) e uma bateria 8800mAh (autonomia de 888 horas em standby, carregamento rápido de 45W), este smartphone é extremamente resistente. Possui certificações IP68/IP69K, certificação MIL-STD-810H, resistência à água até 1,5m e proteção contra quedas até 1,2m.

Pesa apenas 1,6kg e possui um ecrã de 16" FHD+ (proporção ecrã-corpo de 88%, certificação TÜV Rheinland). A dobradiça de 180°, os altifalantes Dual Smart-PA e o som 3D estéreo garantem uma experiência imersiva. O touchpad de vidro de 106cm² permite uma navegação intuitiva. Alimentado por um Intel® Core™ i5 de 12ª geração + gráficos Iris® Plus, conta com 16GB de RAM + SSD PCIe de 512GB (expansível até 2TB). Oferece 7 portas (USB-A 3.2, HDMI 2.0, saída 4K), tornando-o ideal para trabalho e lazer.

Preço e disponibilidade

Marque no calendário: a Promoção de Aniversário 328 acontece de 17 a 26 de março de 2025! Estes descontos por tempo limitado são a sua oportunidade para poupar em grande, por isso adicione os produtos ao seu carrinho agora e não perca esta oportunidade!