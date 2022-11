Blackview celebra o dia 11.11 com promoções em vários gadgets

Novembro é historicamente um mês de grandes promoções que antecipam o natal. A primeira data a assinalar é o 11.11, em que se celebra o dia dos solteiros. É uma tradição da China que a globalização já trouxe para o nosso mercado há algum tempo.

A Blackview está também com promoções dedicadas ao dia 11.11, com destaque para os seus rugged phones, tablets e smartphones mais comuns, de baixo custo.

Blackview Tab 15

O Blackview Tab 15 é um tablet de 10,5" com resolução FullHD+, equipado com um processador Unisoc T610. Integra 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, com possibilidade de expansão com cartão de memória até 1TB.

O tablet vem com Android 12 e uma interface de utilizador Doke OS_P3.0. Integra Wi-Fi ac, Bluetooth, sistema de geolocalização e ainda permite a colocação de um cartão SIM para ligações 4G.

Tem uma câmara frontal de 8 MP e uma traseira de 13 MP, com bateria de 8280 mAh.

O tablet Blackview Tab 15 está disponível por cerca de 210€ (IVA incluído), utilizando os cupões disponíveis na loja online. Poderá ser incluído um teclado e uma caneta para ecrã, compatíveis com este modelo.

Blackview Tab 15

Blackview BV7200

O rugged phone Blackview BV7200 está disponível em preto, com apontamentos em verde, laranja ou preto. É um equipamento robusto e, por isso, apresenta um peso e dimensões maiores que a maioria dos smartphones, ainda que este modelo seja bastante equilibrado. Pesa 288g e mede 165,3 x 81,6 x 16 mm.

Tem ecrã de 6,1" com resolução HD+ e vem com um processador MediaTek Helio G85, com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Além disso, pode levar cartão de memória até 1TB.

A enorme bateria tem capacidade de 5180 mAh e carrega a 18W. Na traseira tem câmara de 50 MP + 8 MP e na frente uma câmara de 8 MP. É de destacar que integra NFC para pagamentos.

O smartphone todo-o-terreno Blackview BV7200 está disponível por cerca de 210€ (IVA incluído), utilizando os cupões disponíveis na loja online. O envio é gratuito.

Blackview BV7200

OSCAL C80

O OSCAL C80 é um smartphone da linha de entrada de gama, mais leve e elegante, pesa 188g e mede apenas 164,2 x 76 x 8,55mm. Está disponível nas cores branco, preto e azul.

Tem 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno (com possibilidade de expansão até 1TB) e o seu processador é um Unisoc T606. Também este modelo tem uma grande bateria de 5180 mAh com carregamento a 18W.

O ecrã tem 6,5" com resolução HD+ e uma taxa de atualização de 90Hz. Além disso, inclui um sistema de câmaras simples com uma câmara na frente de 8 MP e uma câmara na traseira de 50 MP.

O smartphone OSCAL C80 tem um preço promocional de cerca de 150€ (IVA incluído). O envio é gratuito e não sujeito a taxas adicionais na entrega.

OSCAL C80

Blackview BL8800 e BV8800

Há finalmente a destacar dois modelos robustos, os Blackview BL8800 e BV8800. O modelo Blackview BL8800 é uma novidade no mercado, equipado com um processador Dimensity 700 5G e com uma enorme bateria de 8380 mAh que carrega a 33W.

O seu ecrã é de 6,58" com resolução FullHD+ e tem no conjunto de câmaras, uma de 20 MP para visão noturna. A câmara principal é de 50 MP e a frontal de 16 MP.

Qualquer um destes robustos têm certificações que garantem resistência a água, poeiras, embates e grandes variações de temperatura (IP68 & IP69K & MIL-STD-810H).

O modelo BV8800 tem o ecrã de 6,58" com resolução FullHD+ com taxa de atualização de 90 Hz e o seu processador é um Helio G96, com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. A destacar ainda é sua enorme bateria de 8380 mAh com carregamento a 33 W. O sistema de câmaras é igual ao modelo BL8800.

Os ruggedphones Blackview BV8800 e BL8800 estão disponíveis em promoção por 312€ e 364€, respetivamente, já com o IVA incluído. Para estes modelos, o envio é feito a partir de Espanha, com entrega gratuita em cerca de 1 semana.

Blackview BL8800

Blackview BV8800

Estes e outros produtos estão disponíveis com grandes descontos na grande promoção Blackview 11.11, a decorrer até ao próximo dia 12 de novembro.