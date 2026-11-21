Nesta altura de grandes descontos, há vários gadgets que merecem atenção, desde dispositivos úteis para o dia a dia até pequenos equipamentos que ajudam a tornar a utilização da tecnologia mais prática, sem obrigar a grandes gastos. A lista que lhe deixamos abaixo inclui aparelhos que já são normalmente acessíveis, mas podem ser ainda mais.

Entre os produtos que vale a pena procurar estão carregadores rápidos, cabos USB, adaptadores, suportes para smartphones, localizadores Bluetooth e pequenas luzes LED, gadgets que podem ser bastante úteis e cujo preço promocional torna a compra ainda mais interessante. A Black Friday pode ser uma boa altura para adquirir acessórios que normalmente ficam esquecidos na lista de compras, mas que acabam por fazer falta.

8 gadgets ainda mais baratos

Os carregadores GaN compactos são uma excelente alternativa aos carregadores tradicionais, ocupando menos espaço e oferecendo potência suficiente para carregar smartphones, tablets e até computadores portáteis. Os modelos com várias portas permitem ainda carregar diferentes equipamentos em simultâneo.

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Anker 511 Nano 3 Carregador USB-C GaN 30W carregamento rápido; PIQ 3.0 PPS, para iPhone 18 18 Pro Max 18 Pro 17 17 Pro Max Air 16 15 14 13 12, Samsung, iPad Ver na Amazon

Anker Carregador de carregamento rápido USB C 100 W com 3 portas GaN; Ecrã inteligente, controlo por toque, compatível com MacBook, iPad, iPhone 18/18 pro max/17/16/15 Ver na Amazon

As mini impressoras térmicas permitem imprimir pequenas fotografias, etiquetas, listas de tarefas e apontamentos diretamente a partir do smartphone, sem necessidade de tinta. São compactas, fáceis de transportar e podem revelar-se bastante úteis em casa ou no trabalho.

GuKKK Mini Impressora para Telemóvel Impressora Fotográfica, Impressora Térmica Portátil, Impressora Térmica Sem Fios BT com 13 Rolos de Papel, para Impressora de Fotos em Telemóvel Ver na Amazon

Mini impressora térmica Impressora autocolantes autocolantes autocolantes T02 impressora portátil sem tinta bolso Bluetooth impressora fotos móveis para aprendizagem, notas de estudo, diagrama; Mini Impresora Termica Portatil Con 3 rollos papel, Etiquetadora Adhesivas para Fotos, Notas de Estudio, Regalo y imágenes Ver na Amazon

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As tomadas inteligentes transformam equipamentos convencionais em dispositivos que podem ser controlados através do smartphone, permitindo ligar e desligar aparelhos à distância ou definir horários de funcionamento. Alguns modelos permitem também acompanhar os consumos energéticos.

Tapo P110 (4 pacotes) Tomada inteligente WiFi, medição do consumo; Programa horários e temporizadores. Monitorização de energia. Modo Ausente. Controlo de aplicação. Controlo de voz Alexa Ver na Amazon

ANTELA Tomada inteligente WiFi 16A 3680 W Com monitor de energia, compatível com Alexa e Google Home, horários e temporizadores, sem necessidade de HUB, 4 unidades Ver na Amazon

Tomada inteligente Meross Com Wi-Fi, medição de energia e temporizador, 16A; Tomada inteligente compatível com Alexa e Google Home, controlo remoto via app e voz, economia de energia, Bluetooth, pacote com 4 unidades Ver na Amazon

As mini colunas Bluetooth são uma solução prática para ouvir música em qualquer lugar, sem depender de auscultadores ou sistemas de som maiores. Apesar das dimensões reduzidas, muitos modelos oferecem uma qualidade sonora interessante e autonomia suficiente para várias horas de utilização.

Soundcore Select 4 Go de Anker Altifalante Bluetooth portátil mini (preto); Altifalante para duche flutuante, 20 h, som potente de 5 W, para interiores, exteriores e ciclismo Ver na Amazon

UOHHBOE Altifalante Bluetooth portátil 20 W Som estéreo e graves potentes; Bluetooth 6.0, bateria 24H, IPX5 resistente à água, TWS estéreo e luzes LED para música, festas e exteriores Ver na Amazon

soundcore mini altifalante Bluetooth da Anker Portátil, 15 h; Faixa de 20 m, baixos aprimorados e compatível com iPhone, iPad, Samsung e HTC Ver na Amazon

As luzes LED com sensor de movimento acendem automaticamente quando detetam movimento, sendo especialmente úteis em corredores, escadas, roupeiros ou zonas com pouca iluminação. Existem modelos recarregáveis, fáceis de instalar e que não precisam de ligação permanente à corrente elétrica.

daphomeu Conjunto de 6 luzes LED com sensor de movimento USB recarregável Luzes com sensor de movimento interior, iluminação LED para escadas, iluminação de armário, 3 modos de luz para [Classe energética A] Ver na Amazon

WILLED Luz LED com sensor de movimento Luz LED para escadas, luz noturna recarregável com sensor de movimento, 4 peças, 3 modos (automático/ligado/desligado), luz adesiva para corredores, armários e cozinha Ver na Amazon

Luz LED sensor movimento Cozinha – armário luzes pilhas autocolante [Classe energética G]; Candeeiro magnético sem cabos baixo móvel interior armários tira candeeiros parede barra luz iluminação sem fios luzes USB Ver na Amazon

As chaves de precisão elétricas são pequenos equipamentos pensados para facilitar reparações e trabalhos de montagem em dispositivos eletrónicos, computadores, comandos e outros acessórios. Muitos conjuntos incluem várias pontas intercambiáveis e uma bateria recarregável.

JOREST 70 em 1 Conjunto de chaves de fenda elétricas de precisão; 64 pontas magnéticas S2, kit de ferramentas de reparação para iPhone, MacBook, PS5, consolas de videojogos Ver na Amazon

JOREST Mini chave de fenda elétrica Conjunto de chave de fenda elétrica de precisão pequena para iPhones e computadores, portáteis, dones, consolas de videojogos, câmeras, óculos, relógios e brinquedos Ver na Amazon

Fanttik Mini chave de fenda elétrica Conjunto de chaves de fenda de precisão com 50 pontas de precisão magnéticas, par de 2 engrenagens, sem fio, para câmara de telemóvel, relógio portátil (Cinza) Ver na Amazon

Os trackers são pequenos dispositivos que ajudam a localizar carteiras e outros objetos pessoais através de uma aplicação no smartphone. Alguns modelos são suficientemente finos para caberem numa carteira convencional e podem ajudar a evitar perdas ou esquecimentos.

Belkin Localizador SureFind Spot Pesquisar Apple e localizador Google; Localizador de 2 sistemas, Smart Tracker Bluetooth, rastreador chaves, bagagem, alerta 85 dB, impermeável, pilha substituível Ver na Amazon

UGREEN FineTrack 2 Smart Finder design futebol suporte iOS preto; 110 dB, Fluorescência IP68 localizador Bluetooth SmartTag Tracker rastreador para chaves bagagem carteira mochila mala Ver na Amazon

UGREEN FineTrack Slim Duo 2 Com o recurso Find My iOS e o Find Hub Wallet Tag para Android, bateria com duração de 7 anos, resistência à água IP68, alerta de 110dB, localizador de rastreamento para carteiras, passaportes e bagagens Ver na Amazon

Os mini projetores portáteis permitem transformar praticamente qualquer parede numa superfície de projeção, sendo uma alternativa interessante para ver filmes, séries ou fotografias num formato maior. Existem modelos compactos com ligação Wi-Fi, Bluetooth e acesso a plataformas de streaming, embora seja importante confirmar a resolução e o brilho antes da compra.

Salange Mini projetor 4K Projetor portátil inteligente Android 14 WiFi 6 Bluetooth 5.4, correção trapezoidal automática, 8000 L, rotação 270°, interior e exterior, branco Ver na Amazon

Yoton Mini projetor Y3 preto Cinema em casa, 1080P, zoom 50%, keystone; Capa preta elegante, design compacto, rotação flexível, baixo ruído, ideal para quarto e entretenimento Ver na Amazon

Magcubic Mini projetor portátil 4K [App integrado] Android 14; 1080P Full HD Suporte projetor, WiFi 6, Bluetooth 5.4, altifalante 5 W, 200 ANSI, para telemóvel, Smart TV Ver na Amazon

De ressalvar que é importante comparar preços antes e durante as campanhas para confirmar se o desconto anunciado representa uma verdadeira poupança.

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