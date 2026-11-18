A poucos dias da Black Friday oficial, a da Amazon arranca já esta noite e promete mais de um milhão de ofertas até 30 de novembro. Tecnologia, produtos para casa, brinquedos e dispositivos Amazon são algumas das categorias a acompanhar.

A Black Friday está de regresso à Amazon e, de acordo com a informação disponível, a Semana da Black Friday arranca hoje, às 23h, com mais de um milhão de ofertas em diferentes categorias e marcas.

Foque-se na tecnologia, casa e produtos do dia a dia

As secções de tecnologia e eletrónica serão uma das categorias a acompanhar, com potenciais descontos em smartphones, computadores portáteis, tablets, televisores, auscultadores e smartwatches. Também os pequenos eletrodomésticos podem merecer atenção, nomeadamente aspiradores, máquinas de café, air fryers e robots de cozinha.

Soundcore Q20i da Anker Auscultadores Bluetooth com ANC híbrida, Hi-Res, 40H Ver na Amazon

Samsung Galaxy Watch8 40 mm, Bluetooth, Galaxy AI, Smartwatch, processador 3 NM, assistente de saúde e sono, acompanhamento desportivo, garantia de 3 anos + 1 ano extra, prata Ver na Amazon

Sony WH-1000XM4C Auriculares sem fios com cancelamento de ruído – preto; Auriculares de bandana, bluetooth, Hi-Res, processador Noise Cancelling QN1, bateria 34h, conexão multiponto, iOS e Android Ver na Amazon

ASUS V16 V3607VH-TK214 Computador portátil Gaming de 16" WUXGA 144Hz (Intel Core 7 240H, 16 GB RAM, 512 GB SSD, NVIDIA RTX 5050 8GB, sem sistema operacional) preto mate – Teclado QWERTY espanhol Ver na Amazon

Microsoft Surface Pro, 13" Snapdragon X2 Plus | 16 GB RAM, 256 GB SSD; 13" OLED Touchscreen | Copilot PC | Platina | Windows 11 Home | 12ª edição | Dispositivo teclado + Slim Pen Ver na Amazon

roborock Qrevo 2 Pro Set Robot Aspirador de sucção extrema de 25000 Pa, branco Ver na Amazon

roborock F25 XT Aspirador de pó sem fios, seco e húmido, 20.000 Pa Ver na Amazon

Dyson Airwrap Secador de Pelo y Rizador Liso/Ondulado – Plum Copper Ver na Amazon

Máscara facial LED RENPHO com 324 LED 630nm e 850 nm, presente mulher; Luz vermelha, azul e infravermelha, design de silicone suave, recarregável RENPHO ARTEMIS máscara led para cuidados Ver na Amazon

Cecotec Cecofry&Glass Crunchy Pro Fritadeira a ar com cesta de vidro; Cesto de vidro resistente sem revestimentos, visão 360º da cozinha, painel tátil digital, cozinha saudável sem óleo Ver na Amazon

Sage Barista Express Máquina de café com moinho integrado, sésamo preto Ver na Amazon

Cecotec Grelha Elétrica Rock'Ngrill 1500 Rapid 1500 W, Revestimento de Pedra Rockstone, Placa Superior Ajustável em Altura, Bandeja Coletora de Gordura, 12,4X30,8X33,2 Cm Ver na Amazon

Na área de casa e cozinha, a semana de descontos pode ser uma boa oportunidade para comprar não só equipamentos, mas também produtos de utilização diária, como detergentes para a roupa, produtos de limpeza, artigos de higiene e outros consumíveis domésticos.

Pacote de 48 pilhas Amazon Basics – Pacote de 48 pilhas alcalinas AA e AAA de alto desempenho, 24 pilhas AA e 24 pilhas AAA, 1,5 volts, vida útil de 10 anos Ver na Amazon

OMRON X2 Tensímetro essencial de braço digital validado clinicamente Ver na Amazon

WUBEN X1Pro Lanternas LED de alta potência 12300 lúmenes, lanterna recarregável por USB com 5 modos multifuncionais, XHP50,3 super potente IP65 impermeável para campismo, caminhadas, exterior e [Classe energética A] Ver na Amazon

Finish Powerball Quantum Infinity Shine Pastilhas para máquina de lavar louça, limpeza potente e proteção de vidro, 166 comprimidos Ver na Amazon

Natulim Detergente em tiras para máquina de lavar (150 lavagens) Ver na Amazon

Ariel detergente líquido para máquina de lavar original, pack 4 x 50 Ariel detergente líquido para roupa para máquina de lavar. Elimina manchas e maus odores em 1 lavagem. Pacote de 4 unidades Ver na Amazon

NESCAFÉ Dolce Gusto Espresso Ristretto Ardenza Cápsulas de café, 90 cápsulas (3 x 30), intensidade 11, café arábica, originais para máquinas de café Dolce Gusto Ver na Amazon

Axe Desodorante Bodyspray Black 150 ml Pacote de 6 unidades, a embalagem pode variar Ver na Amazon

Lavazza Qualità ouro 60 cápsulas de alumínio compatíveis com máquinas nespresso so, com notas frutadas e florais, 100% árabe, intensidade 8/13, torção leve Ver na Amazon

Listerine Total Listerine Total de enxaguar bucal com fluor, 1 l, 2 unidades Ver na Amazon

Os brinquedos e acessórios são outra categoria a ter em conta, especialmente para quem pretende antecipar algumas compras de Natal.

Amazon Kids Tablet 8 (última geração) Ecrã HD de 22.1 cm, bateria para todo o dia, inclui 1 ano de Kids+ com vídeos, apps, jogos e audiolivros e uma capa rígida fina (turquesa) Ver na Amazon

Kit de jogo Mini Brands Fill The Fridge com luz UV de ZURU Colecionáveis, bricolage, conjunto de resina, receita exclusiva, sem consumo, 8 Ver na Amazon

Blocos de construção magnéticos Brinquedo de blocos de construção magnéticos, blocos magnéticos educativos Stem para crianças, aprendizagem criativa sensorial Montessori para bebés e crianças de 3 anos ou mais, 57 peças Ver na Amazon

Capacete para crianças HUDORA Capacete para crianças com simpático motivo animal, modelo confortável para crianças em XXS/XS, proteção segura para meninas e meninos, ideal para bicicleta e scooter Ver na Amazon

Por fim, os dispositivos da própria Amazon, como os leitores Kindle, equipamentos Echo com Alexa e dispositivos Fire TV, podem ser vendidos a preços particularmente baixos nos próximos dias.

Kindle Paperwhite Signature Edition 32 GB de Amazon (modelo de 2024) Luz frontal autorregulável, carregamento sem fios e semanas de autonomia, preto metalizado Ver na Amazon

Amazon Fire TV Stick HD (última geração) Com TV ao vivo gratuita, comando por voz Alexa, alimentação direta da sua TV e configuração fácil, encontre séries mais rápido com Alexa+ Ver na Amazon

Ring Intercom Video de última geração Torna o seu intercomunicador mais inteligente, transmissão de vídeo, chaves virtuais e acesso à distância, instalação por conta própria Ver na Amazon

Blink Outdoor 4 Câmara + Blink Mini 2K + câmara (branca) Sync Module Core incluído Ver na Amazon

Compare os preços antes de comprar

A campanha prolonga-se até 30 de novembro, incluindo a Cyber Monday. Durante este período, importa comparar os preços e consultar o histórico de valores dos produtos, disponível nas respetivas páginas da Amazon, por forma a perceber se os descontos anunciados representam efetivamente uma boa oportunidade.

Mais do que aproveitar uma percentagem de desconto apelativa, o importante é encontrar produtos de que realmente precisa a preços competitivos.