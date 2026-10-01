Análise Sony ULT TOWER 7: uma coluna que leva o conceito de party speaker a outro nível

Quando pensamos numa coluna Bluetooth, normalmente imaginamos um equipamento relativamente compacto, fácil de transportar e pensado para acompanhar-nos no dia a dia. A Sony ULT TOWER 7 está no extremo oposto dessa ideia.

Depois de vários dias a testar a Sony ULT TOWER 7 com vários tipos de música, ficámos com uma conclusão bastante clara: esta não é apenas uma coluna potente. É uma coluna que consegue entregar uma qualidade sonora surpreendente mesmo em intensidades sonoras mais elevadas.

Especificações da Sony ULT TOWER 7 + Woofer (altifalante concebido especificamente para reproduzir frequências sonoras graves e médias) : 280 mm

: 280 mm Drivers de médios : 2 × 120 mm

: 2 × 120 mm Tweeters (altifalantes concebidos exclusivamente para reproduzir as frequências sonoras mais altas, conhecidas como os sons agudos) : 4

: 4 Potência : 420 W

: 420 W Modos de som : ULT1, ULT2, FLAT e LIVE

: ULT1, ULT2, FLAT e LIVE Bluetooth : 5.3

: 5.3 Codecs : SBC, AAC e LDAC

: SBC, AAC e LDAC Ligações : RCA, XLR, USB-A, USB-C e entrada para microfone

: RCA, XLR, USB-A, USB-C e entrada para microfone Funções : Stereo Pair, Party Chain, karaoke e iluminação

: Stereo Pair, Party Chain, karaoke e iluminação Resistência : IPX4 quando utilizada na vertical

: IPX4 quando utilizada na vertical Autonomia anunciada : até 30 horas

: até 30 horas Peso : 22,8 kg

: 22,8 kg Dimensões: 421 × 710 × 347 mm

Design e construção

A ULT TOWER 7 não tenta esconder aquilo que é. É grande, pesada e imponente.

Com 22,8 kg, não é propriamente uma coluna que se queira andar a transportar de divisão em divisão. Ainda assim, a Sony teve o cuidado de tornar essa tarefa tão simples quanto possível, recorrendo a pegas integradas e rodas.

E estas últimas não são um mero acessório. Durante a utilização, percebemos rapidamente que são praticamente indispensáveis. Apesar de a coluna poder ser movimentada através das pegas, o seu peso torna essa tarefa pouco prática. Ao incliná-la, as rodas permitem deslocá-la com bastante mais facilidade.

É uma solução simples, mas muito importante para um equipamento desta dimensão.

A construção transmite também uma sensação de robustez adequada ao tipo de utilização a que se destina. A certificação IPX4 acrescenta alguma proteção contra salpicos quando a coluna está na posição vertical, permitindo utilizá-la no exterior com maior tranquilidade.

Naturalmente, isto não significa que seja uma coluna para deixar exposta à chuva. As próprias ligações traseiras precisam de permanecer protegidas pela respetiva tampa.

Um sistema de som pensado para encher espaços

É aqui que a ULT TOWER 7 começa realmente a justificar o seu tamanho.

A Sony equipou-a com um woofer de 280 mm, dois drivers de médios e quatro tweeters, criando uma configuração bastante mais completa do que aquilo que encontramos normalmente numa coluna portátil convencional.

E a diferença nota-se.

Durante os nossos testes utilizámos principalmente música eletrónica, pop e rock. Em todos estes géneros, a ULT TOWER 7 demonstrou uma capacidade impressionante para produzir graves fortes sem sacrificar a clareza do restante espectro.

Os graves são, naturalmente, uma das grandes estrelas. Há uma presença física bastante evidente, sobretudo quando ativamos os modos ULT, mas o resultado não se resume simplesmente a fazer o chão tremer. A coluna consegue manter uma reprodução bastante nítida, com vozes claras e instrumentos bem definidos.

Também os agudos se apresentaram claros, contribuindo para um som bastante completo.

É precisamente esta combinação que mais nos surpreendeu: apesar de estarmos perante uma coluna claramente orientada para festas e graves fortes, não sentimos que a Sony tenha sacrificado a qualidade sonora em nome da potência.

E quando aumentamos o volume?

Uma coisa é uma coluna soar bem a volumes moderados. Outra completamente diferente é manter essa qualidade quando começamos a exigir mais dela.

Na ULT TOWER 7, conseguimos aumentar bastante o volume antes de começarmos a notar limitações.

Até aproximadamente 80% do volume, o som manteve-se muito limpo durante os nossos testes. A partir daí, especialmente quando nos aproximamos do máximo, começa finalmente a surgir alguma distorção.

Ainda assim, é importante colocar isto em contexto.

Estamos a falar de uma coluna que, mesmo antes de chegar ao máximo, já consegue atingir níveis de volume muito elevados. Não sentimos necessidade de operar constantemente perto dos 100% para obter um som suficientemente forte.

Dentro de uma divisão grande, por exemplo, os 50% de volume já eram suficientes para encher o espaço. Curiosamente, nessa situação o principal problema não era a coluna distorcer, mas sim o próprio espaço começar a introduzir eco.

No exterior, a experiência foi ainda mais interessante. Com mais espaço para o som se dispersar, a ULT TOWER 7 conseguia manter a clareza mesmo quando aumentávamos consideravelmente o volume.

É neste tipo de utilização que percebemos verdadeiramente para que serve uma coluna desta dimensão.

ULT1 e ULT2: mais grave, mais impacto

A Sony criou dois modos ULT diferentes.

O ULT1 privilegia os graves profundos, enquanto o ULT2 procura reforçar sobretudo a sensação de potência. Existe ainda o modo FLAT, destinado a uma reprodução mais próxima do som original.

Na nossa utilização, os modos ULT foram claramente aqueles que mais evidenciaram a personalidade da coluna, sobretudo pela força dos graves.

No entanto, não conseguimos identificar uma diferença suficientemente significativa entre ULT1 e ULT2 para apontar um vencedor claro. A escolha acaba por depender mais da preferência pessoal e do tipo de música que estiver a ser reproduzida.

E talvez seja precisamente essa a melhor forma de encarar os modos ULT: não são obrigatórios para aproveitar a qualidade da coluna, mas estão disponíveis quando queremos acrescentar aquela dose extra de impacto.

Sony Sound Connect

Tal como acontece com outras colunas recentes da marca, a ULT TOWER 7 pode ser controlada através da aplicação Sony Sound Connect.

A aplicação permite controlar vários aspetos do equipamento, incluindo os efeitos sonoros, a iluminação e a otimização do campo sonoro. Existe ainda um equalizador personalizado de 10 bandas, permitindo ajustar a reprodução às preferências de cada utilizador.

A Sound Field Optimization é particularmente interessante para este tipo de coluna, uma vez que analisa o ambiente envolvente e ajusta o som de acordo com o espaço.

A aplicação também permite controlar funcionalidades como o modo de iluminação, karaoke, Battery Care e STAMINA, além de disponibilizar as atualizações de software da coluna.

Para quem gosta de personalizar a experiência sonora, é uma mais-valia importante. Para quem simplesmente quer ligar a coluna e carregar no play, felizmente, não é obrigatório andar constantemente pela aplicação.

Autonomia

A Sony anuncia até 30 horas de autonomia, mas, como acontece praticamente sempre nestes casos, é necessário perceber em que condições esse valor é alcançado.

Segundo a marca, as 30 horas são obtidas com Bluetooth, volume 17, ULT1 ou ULT2 e iluminação desligada. Com a iluminação ligada, a autonomia anunciada nas mesmas condições passa para aproximadamente 15 horas.

E quando puxamos verdadeiramente pela coluna, a diferença é ainda maior: com o volume no máximo, ULT1/ULT2 e iluminação ligada, a Sony aponta para cerca de três horas.

A bateria demora aproximadamente três horas a carregar completamente, mas dez minutos de carregamento podem proporcionar cerca de três horas de reprodução nas condições especificadas pela Sony.

Existe ainda um modo Battery Care, que limita a carga máxima a aproximadamente 90% para ajudar a prolongar a vida útil da bateria, e o modo STAMINA, que reduz o consumo ao desativar efeitos sonoros e iluminação.

Na prática, a autonomia da TOWER 7 é suficiente para uma festa prolongada, mas quem pretender utilizar constantemente volumes elevados e toda a iluminação não deve esperar pelas 30 horas anunciadas.

Uma coluna preparada para muito mais do que Bluetooth

Outro dos pontos fortes da ULT TOWER 7 é a quantidade de ligações disponíveis.

Além do Bluetooth 5.3, temos entradas RCA, XLR, USB-A, USB-C e uma entrada dedicada para microfone. Também existe suporte para codecs SBC, AAC e LDAC.

Isto muda bastante o tipo de utilizador para quem a coluna pode fazer sentido.

Um utilizador comum provavelmente vai ligar o smartphone por Bluetooth e nunca tocar na maioria destas ligações. Para um DJ, por outro lado, a presença de RCA e XLR pode ser bastante mais interessante.

A entrada de microfone transforma também a coluna numa solução de karaoke, enquanto a possibilidade de ligar duas unidades através de Stereo Pair permite criar uma experiência sonora ainda mais abrangente. A função Party Chain permite, por sua vez, ligar várias colunas compatíveis.

A ULT TOWER 7 consegue ainda reproduzir música através de USB, incluindo a ligação USB-C a computadores ou smartphones compatíveis.

Luzes para completar a festa

Não podiam faltar as luzes.

A ULT TOWER 7 possui iluminação integrada que acompanha a música e pode ser personalizada através da aplicação, incluindo diferentes modos e cores. É uma funcionalidade que provavelmente não vai alterar a opinião de ninguém sobre a qualidade sonora da coluna, mas faz sentido dentro do conceito do produto.

A TOWER 7 não foi desenhada apenas para reproduzir música. Foi pensada para criar ambiente, e as luzes ajudam precisamente nesse objetivo.

Para quem é realmente esta coluna?

Esta é talvez a pergunta mais importante. Por 599,99 €, a ULT TOWER 7 não é uma compra racional para a maioria das pessoas que simplesmente querem ouvir música em casa.

Mas esse não é o público-alvo desta coluna.

Para quem organiza festas, DJs, aficionados de áudio ou simplesmente precisa de uma solução capaz de produzir muito volume e preencher espaços grandes, a história muda completamente.

A combinação entre potência, qualidade sonora, graves fortes, autonomia, bateria integrada, rodas, entradas profissionais, microfone, karaoke e iluminação faz com que a ULT TOWER 7 seja muito mais versátil do que uma simples coluna Bluetooth de grandes dimensões.

Veredicto

A Sony ULT TOWER 7 é uma coluna grande, pesada e claramente direcionada para festas, DJs e espaços amplos. Apesar das dimensões, consegue oferecer uma qualidade sonora muito consistente, com graves fortes, vozes claras e boa definição mesmo a volumes elevados. As rodas, a autonomia, a conectividade e as funções de karaoke e iluminação reforçam a sua versatilidade.

Por 599,99 €, não é uma escolha para quem procura apenas uma coluna para ouvir música em casa. No entanto, para quem precisa de potência, impacto e várias opções de utilização, a ULT TOWER 7 cumpre muito bem aquilo a que se propõe.