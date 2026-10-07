Análise EPOMAKER Galaxy100 Lite: um teclado mecânico que dá vontade de continuar a usar

Os teclados mecânicos já não são exclusivos dos entusiastas, existindo opções para jogar, escrever ou programar. O EPOMAKER Galaxy100 Lite destaca-se pela construção em alumínio, switches mecânicos substituíveis e conectividade sem fios. À primeira vista, transmite uma robustez pouco comum nesta gama. Depois de várias horas a escrever, jogar e utilizar o teclado no dia a dia, a experiência revelou-se bastante positiva. Fique com a nossa análise.

Especificações + Switches disponíveis : Feker Marble White Switch / EPOMAKER Wisteria Linear V2 Switch

: Feker Marble White Switch / EPOMAKER Wisteria Linear V2 Switch Layout : ANSI ou RU

: ANSI ou RU Construção : liga de alumínio maquinada por CNC com acabamento em pintura eletrostática

: liga de alumínio maquinada por CNC com acabamento em pintura eletrostática Conectividade : Bluetooth 5.0, wireless 2,4 GHz através de recetor USB e cabo

: Bluetooth 5.0, wireless 2,4 GHz através de recetor USB e cabo Iluminação : RGB

: RGB Switches : hot-swap

: hot-swap Compatibilidade : Windows, macOS e Android

: Windows, macOS e Android Bateria : 8000 mAh

: 8000 mAh Knob multifunções: Sim

Design e construção

O Galaxy100 Lite é um teclado que impressiona logo ao primeiro contacto. A sua construção totalmente em alumínio confere-lhe uma sensação de robustez bastante elevada e, juntamente com o peso do equipamento, faz com que este permaneça praticamente imóvel sobre a secretária durante a utilização.

O teclado não transmite a sensação de ser leve ou frágil. Muito pelo contrário, o Galaxy100 Lite é rígido, sólido e transmite confiança.

Visualmente, o teclado também consegue destacar-se. O design é moderno e relativamente discreto, mantendo a estética que normalmente associamos aos teclados mecânicos sem recorrer a elementos demasiado exagerados.

Outro elemento que merece destaque é o knob multifunções. Utilizámo-lo principalmente para controlar o volume do computador e revelou-se bastante prático no dia a dia.

A rotação é precisa e a sensação transmitida pelo knob acompanha a experiência proporcionada pelas restantes teclas, tornando-o não só útil como também bastante satisfatório de utilizar.

Switches e experiência de utilização

Uma das características mais interessantes do Galaxy100 Lite é a possibilidade de escolher entre dois tipos de switches no momento da compra: os Feker Marble White Switch e os EPOMAKER Wisteria Linear V2 Switch.

Tivemos oportunidade de experimentar ambos e as diferenças entre eles são bastante evidentes.

Os Feker Marble White proporcionam aquilo que esperamos de um teclado mecânico, com um som mais “clacky” e facilmente reconhecível. No entanto, apresentam um funcionamento bastante suave durante a pressão, o que contribui para uma sensação de resposta particularmente rápida.

Já os Wisteria Linear V2 são consideravelmente mais silenciosos. De facto, o som produzido por estes switches aproxima-se bastante do que esperaríamos de um teclado de membrana, apesar de continuarmos perante um teclado mecânico.

Independentemente da escolha, ambos os switches são extremamente responsivos e agradáveis de utilizar. Existe um nível de satisfação bastante elevado na simples ação de pressionar as teclas, ao ponto de ser fácil dar por nós a clicar nelas mesmo quando não estamos propriamente a escrever, quase como uma pequena forma de aliviar o stress.

Esta sensação também contribui para o conforto durante sessões prolongadas. Testámos o teclado tanto para escrever algumas linhas de código como durante várias horas de jogos e, mesmo depois de algumas horas de utilização contínua, continuámos a considerá-lo bastante confortável.

Troca de switches

O Galaxy100 Lite suporta a substituição dos switches, permitindo ao utilizador alterar a experiência de utilização sem ter de substituir o teclado inteiro.

Durante os nossos testes, aproveitámos precisamente esta possibilidade para experimentar os Feker Marble White e os EPOMAKER Wisteria Linear V2. A troca revelou-se bastante simples e pode ser realizada sem grande esforço.

Esta é uma característica especialmente interessante para quem gosta de personalizar teclados mecânicos. Mesmo que o utilizador escolha inicialmente um determinado tipo de switch, poderá posteriormente experimentar outras opções e adaptar o teclado às suas preferências.

RGB e personalização

A iluminação RGB é outro elemento que contribui para o aspeto do Galaxy100 Lite. A iluminação é bastante bonita e combina bem com o design do teclado, sobretudo em ambientes com pouca luz.

No entanto, existem algumas limitações ao nível da personalização. Apesar de o teclado contar com iluminação RGB por tecla, não é possível definir livremente uma cor diferente para cada tecla individualmente.

Para quem gosta de criar esquemas de iluminação muito específicos, esta limitação pode ser importante. O sistema oferece opções de personalização, mas fica aquém da liberdade que alguns utilizadores mais exigentes poderão procurar.

Software

É precisamente na área da personalização que encontramos um dos pontos menos conseguidos do Galaxy100 Lite.

Durante os nossos testes, utilizámos o teclado em três computadores diferentes: dois com Windows e um com macOS. Apesar de o teclado funcionar normalmente nos três sistemas, apenas conseguimos aceder ao hub de personalização no Mac.

A plataforma disponibiliza algumas opções interessantes, incluindo a possibilidade de alterar as funções do knob e de personalizar diferentes comandos do teclado. No entanto, seria desejável uma experiência mais consistente entre sistemas operativos e um conjunto mais abrangente de possibilidades de configuração.

Para quem pretende simplesmente utilizar o teclado, esta questão não será particularmente relevante. Já para utilizadores que compram um teclado mecânico pelas suas possibilidades de personalização, poderá ser uma limitação a considerar.

Conectividade

No que diz respeito à conectividade sem fios, o Galaxy100 Lite oferece duas opções: Bluetooth e ligação wireless através de um receptor USB.

No caso do Bluetooth, é possível manter até três ligações ativas ao mesmo tempo. Através de uma combinação de teclas no próprio teclado, podemos alternar rapidamente entre os diferentes dispositivos emparelhados. Isto permite manter uma ligação permanente com três computadores e trocar entre eles sem ser necessário voltar a emparelhar o teclado sempre que pretendemos mudar de equipamento.

Ambas as opções funcionaram bastante bem durante os nossos testes e não encontrámos problemas relevantes de estabilidade ou resposta.

Um dos aspetos que mais nos agradou foi a forma como o teclado gere a ligação depois de configurado. Quando ligamos o computador, o Galaxy100 Lite estabelece a ligação praticamente de imediato, sem ser necessário voltar a emparelhar o dispositivo ou procurar manualmente a ligação.

É um daqueles pormenores que parecem pouco importantes no papel, mas que fazem diferença na utilização diária. Depois de configurado, podemos simplesmente ligar o computador e começar a utilizar o teclado.

Autonomia

A autonomia revelou-se igualmente satisfatória.

Durante os testes, conseguimos utilizar o Galaxy100 Lite durante vários dias seguidos sem necessidade de o carregar constantemente. Mesmo depois de períodos prolongados de utilização, a bateria não apresentou sinais evidentes de estar prestes a terminar.

Para um teclado que pode ser utilizado através de uma ligação wireless, esta autonomia é particularmente importante.

A possibilidade de utilizar o equipamento durante vários dias sem ter de pensar constantemente no carregamento contribui para uma experiência mais próxima da de um teclado com fios, mas mantendo a liberdade proporcionada pela ligação sem fios.

Gaming e produtividade

Embora um teclado mecânico possa ser utilizado tanto para produtividade como para jogos, nem sempre é fácil encontrar um modelo que consiga proporcionar uma boa experiência nos dois cenários.

No Galaxy100 Lite, essa versatilidade é um dos seus pontos fortes.

Durante os nossos testes, utilizámos o teclado durante várias horas de jogo e não sentimos qualquer problema relacionado com a resposta das teclas. Os switches são rápidos e responsivos, enquanto a construção pesada mantém o teclado firmemente no lugar mesmo durante momentos mais intensos.

Na escrita, a experiência também é bastante agradável. A suavidade dos switches e a resposta rápida tornam a utilização confortável durante períodos prolongados, algo que se revelou particularmente útil durante a escrita de código.

A escolha dos switches acaba, naturalmente, por influenciar esta experiência. Quem preferir um som mais característico de um teclado mecânico deverá optar pelos Marble White, enquanto os Wisteria Linear V2 são uma escolha mais indicada para quem procura uma experiência silenciosa.

Um detalhe importante para utilizadores portugueses

Existe, contudo, uma limitação que os utilizadores portugueses deverão ter em consideração antes da compra: o Galaxy100 Lite está disponível apenas com layout ANSI e RU.

Para quem está habituado ao layout português, a diferença é imediatamente perceptível. A disposição das teclas não corresponde à que encontramos normalmente nos teclados vendidos em Portugal e alguns caracteres, como o “ç”, não estão presentes da mesma forma.

É possível adaptar-se ao layout ANSI através das configurações do sistema e de combinações de teclas, mas isso não deixa de representar uma desvantagem para quem pretende simplesmente ligar o teclado e utilizá-lo exatamente como qualquer teclado português convencional.

Este é, por isso, um ponto que recomendamos verificar antes da compra, especialmente para quem escreve frequentemente em português.

Veredicto

O EPOMAKER Galaxy100 Lite é um teclado mecânico que nos deixou uma impressão bastante positiva.

É um teclado mecânico robusto, confortável e versátil, com uma construção totalmente em alumínio, switches responsivos e uma boa experiência tanto em produtividade como em gaming.

A possibilidade de escolher entre os Feker Marble White e os EPOMAKER Wisteria Linear V2 permite adaptar o teclado a diferentes preferências, enquanto a conectividade sem fios, a autonomia e o knob multifunções contribuem para uma utilização prática no dia a dia.

O software de personalização poderia ser mais completo, e a ausência do layout QWERTY português será uma limitação para muitos utilizadores portugueses. Ainda assim, se esse aspeto não for um problema, o Galaxy100 Lite é uma opção muito interessante para quem procura um teclado mecânico sólido e agradável de utilizar.

É, sobretudo, um teclado que dá vontade de continuar a usar.

O Epomaker Galaxy100 lite pode ser encontrado com o preço entre 109.99$ e 119.99$ dependendo do switch escolhido.