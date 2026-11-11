Amazon lança drone autónomo para vigiar o interior de casa. Veja como funciona!

Através da Ring, a Amazon anunciou a linha Ring Robotics, que descreve como uma categoria de segurança móvel e autónoma, em que os dispositivos patrulham, investigam e reagem a eventos sem intervenção constante do utilizador. Além do Ring Drone Cam, uma câmara voadora para o interior de casa, foi apresentado o Ring Rover Cam, um robô de segurança pensado para empresas.

Segundo Jamie Siminoff, fundador da Ring, a empresa trabalha num conceito de drone desde 2016, antes de a Amazon ter adquirido a Ring em 2018, e as versões anteriores, apresentadas pela Amazon há vários anos, não funcionavam suficientemente bem para chegar ao mercado.

Ring Drone Cam: uma câmara que voa pela casa

O Ring Drone Cam é um pequeno quadricóptero de 165 gramas com uma câmara de 2K e dois LED na parte da frente, uma câmara de 1080p na parte inferior e um LED adicional, também por baixo, para iluminação. A Ring indica um campo de visão de 148° e rotação de 360°, e os LED ativam-se automaticamente em ambientes com pouca luz.

Segundo os responsáveis da empresa, as luzes em movimento podem ainda funcionar como dissuasor, por se assemelharem a um segurança que percorre a casa com uma lanterna.

O drone pode voar segundo horários predefinidos, deslocar-se em resposta a sensores de movimento ou de fugas de água, ou ser acionado manualmente. Com o Alexa Home Map, o mapa 3D da casa apresentado pela Amazon em outubro, basta tocar num ponto do mapa para o equipamento traçar sozinho o percurso.

A autonomia ronda os oito a 10 minutos de voo, consoante a altitude, e o dispositivo aterra ou regressa à base quando a bateria está a acabar ou quando perde a ligação Wi-Fi, sendo que oito minutos de carregamento dão cerca de um minuto de voo. Quando está na base, o drone desliga-se e a câmara fica inativa, só gravando quando um voo é iniciado.

Meet Ring Drone Cam 🚀 Unlock a new way to take command of your home. Fly room to room for unobstructed aerial views. Use Live View to check in on different rooms or create custom patrol routes unique to your space, right from the Ring app. Learn more: https://t.co/4jqxa7NevQ https://t.co/RGyzyeBdhm — Ring (@ring) November 10, 2026

De acordo com Siminoff, as versões anteriores exigiam mais sensores e capacidade de processamento, o que obrigava a mais peso, a um voo mais forçado e a proteções das hélices maiores, e um equipamento assim custaria provavelmente mais de 5000 dólares.

A solução passou pelo AI Pilot, o sistema que mapeia o espaço, sugere pontos de patrulha e navega de forma autónoma em torno de obstáculos, usando as câmaras, modelos de visão, sensores do próprio dispositivo e processamento na cloud.

Ring Rover Cam: o herdeiro do Astro

Além do drone, a Amazon lançou o Ring Rover Cam, um robô com rodas dirigido a armazéns e a pequenas e médias empresas, com um aspeto muito próximo do Astro. De facto, a Ring admite que foi inspirado nos comentários de clientes do Astro que mais valorizavam a vigilância itinerante.

Grava até 4K, inclui um mastro tipo periscópio que sobe até cerca de 1,2 metros, sirene, altifalante, microfone e uma torre de luz. Pode ser enviado para um ponto específico, executar rondas agendadas ou responder a dispositivos Ring acionados, gravando durante o percurso. Mesmo na base, deteta movimento de pessoas e começa a gravar de imediato.

Privacidade, requisitos e disponibilidade

A Ring afirma que a privacidade é a predefinição, com os vídeos protegidos pela encriptação Throw Away the Key (TAKE), a mais forte da empresa por predefinição. Os dois equipamentos têm LED indicadores de gravação, o Rover tem um Modo de Suspensão que recolhe o periscópio e desliga o microfone, e ambos foram concebidos para serem vistos e ouvidos, o que no caso do drone inclui o ruído das hélices.

Disponível apenas nos Estados Unidos, para já, o Ring Drone Cam custa 249,99 dólares (o equivalente a cerca de 225 euros) e, apesar de ter envio previsto para 27 de janeiro de 2027, a Amazon avisa que o equipamento ainda não foi autorizado pela FCC e que não pode ser vendido até obter essa autorização.

Por sua vez, o Ring Rover Cam custa 999,99 dólares (o equivalente a cerca de 898 euros) e deverá começar a ser enviado a 16 de dezembro de 2026, já com pré-encomenda aberta.

Vários dos recursos de ambos os aparelhos, como os voos e rondas agendados, bem como a revisão do vídeo gravado pelo Rover, exigem um plano Ring Protect compatível.

Entre no universo da marca Ring!

Com estes novos gadgets sem disponibilidade prevista para Portugal, a Amazon Espanha dispõe da gama que tornou a Ring conhecida, e que começou, segundo a própria empresa, com uma única campainha de vídeo criada numa garagem.

Hoje, o catálogo da marca assenta em várias famílias de produtos, entre as quais campainhas de vídeo, câmaras exteriores e interiores, e o sistema de alarme Ring Alarm, todos integrados na mesma aplicação e na mesma conta, permitindo gerir tudo num só lugar.

São equipamentos fixos, de instalação direta e que funcionam também como ponto de partida para quem quer começar a montar um sistema de segurança, podendo depois crescer com sensores e outros dispositivos compatíveis.

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