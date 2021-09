Amazon baniu permanentemente 600 marcas chinesas por revisões fraudulentas

Sem um motivo aparecente, algumas marcas que forneciam produtos eletrónicos começaram a desaparecer da Amazon. Nomes como Aukey, Mpow e RavPower, responsáveis pelo fornecimento de gadgets eletrónicos, são exemplos que deixaram de fazer parte da plataforma.

Mas agora o mistério foi desvendado e a Amazon revelou que baniu permanentemente 600 marcas chinesas que violavam a sua polícia de vendas online, através de revisões fraudulentas.

Amazon bane 600 marcas chinesas por violarem regras de venda online

De acordo com as informações reveladas pela Amazon ao site The Verge, a plataforma já baniu mais de 600 marcas chinesas em 3.000 diferentes contas de vendedores. O motivo é que estas marcas violaram a política de vendas online da Amazon devido a revisões fraudulentas.

Esta informação justifica assim o desaparecimento repentino da plataforma de alguns nomes de fornecedores de gadgets, como a Aukey, Mpow, RavPower, Vava, TaoTronics e Choetech. Mas esta era apenas uma pequena parte do que viria a seguir.

A contagem da totalidade das marcas aconteceu depois de 5 meses de 'limpeza'. De acordo com um porta-voz da Amazon, estas 600 marcas foram banidas porque, intencionalmente, repetidamente e de forma significativa, violaram as políticas da Amazon referentes às regras de revisão.

Esta atitude da plataforma iniciou quando empresas como a RavPower começaram a oferecer cartões-prenda em trocas de avaliações à sua marca.

De acordo com o The Wall Street Journal, a empresa ofereceu então vales no valor de 35 dólares (~30 euros) por avaliações de um produto vendido diretamente pela Amazon.

Portanto, o objetivo destas marcas era dar uma falsa perceção de que os seus produtos tinham avaliações positivas na loja online. Tal levaria a que mais pessoas confiassem e comprassem esses mesmos produtos.

Leia o comunicado completo da Amazon: