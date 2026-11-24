Do SOS de Emergência aos lembretes de medicação, os smartwatches têm várias funções que podem ser muito úteis para quem quer manter a autonomia com mais segurança.

Os smartwatches, como o Apple Watch, são usados por pessoas de todas as idades, pelo que não identificam quem os usa como alguém vulnerável, contrariamente a um pendente de emergência, que grita que uma pessoa chegou à sua fase “sénior”. De facto, a tecnologia permite viver de forma independente durante mais tempo.

Com os lembretes de movimento, o registo de atividade física e a contagem de passos a ajudarem os mais velhos a manterem-se ativos, a app Encontrar da Apple, por exemplo, permite ainda que os familiares saibam onde está a pessoa. A par disso, há outros alertas de saúde que vale a pena configurar.

SOS de Emergência, Ficha Médica e Contactos de Emergência

No Apple Watch, o SOS de Emergência liga para os serviços de emergência quando se pressiona continuamente o botão lateral e se arrasta o cursor de chamada, ou quando se continua a premir o botão até a chamada ser feita.

Para funcionar, o relógio precisa de ter dados móveis com um plano ativo, de utilizar chamadas por Wi-Fi ou de estar próximo do iPhone emparelhado. A ativação faz-se na aplicação Watch do iPhone, em SOS de Emergência, com a opção de marcar ao manter o botão lateral premido.

Na aplicação Saúde, em Ficha Médica, é possível registar alergias e condições clínicas e adicionar contactos de emergência, informação que os paramédicos podem consultar caso encontrem o relógio.

Deteção de quedas

Também no Apple Watch, a funcionalidade de Deteção de quedas fica ativa automaticamente quando o utilizador indica na aplicação Saúde que tem 55 anos ou mais, e, se o relógio detetar uma queda, mostra um alerta a perguntar se a pessoa caiu. Se esta pedir ajuda, não responder ou permanecer imóvel, o relógio liga para os serviços de emergência.

Para a ativar manualmente, basta ir a Definições > SOS no relógio, ligar a Deteção de Quedas e escolher a opção “Sempre ativa”. Nos modelos mais recentes existe também a Deteção de Acidentes, que atua após um acidente de viação grave.

Alertas de saúde cardíaca

O Apple Watch mede continuamente a frequência cardíaca através de luzes LED verdes e infravermelhas e avisa quando esta ultrapassa limites definidos, como 120 ou 40 batimentos por minuto. Apesar de não detetar ataques cardíacos, pode ser um aliado importante da família, uma vez que monitoriza continuamente o utilizador.

Lembretes de medicação

Na aplicação Saúde da Apple, em Navegar > Medicação, basta adicionar o medicamento e definir o horário para que o relógio avise com uma vibração no pulso à hora da toma. O registo da adesão à medicação pode ser partilhado com o médico. Além disso, o acompanhamento do sono pode sinalizar uma possível apneia do sono, através de Navegar > Respiração > Notificações de Apneia do Sono.

Nos relógios sem alertas específicos para medicação, lembretes ao longo do dia no pulso podem funcionar bem para recordar sobre a toma.

Alertas de som e acessibilidade

A perda auditiva é mais frequente com a idade. Por isso, o Reconhecimento de Sons recorre ao Apple Watch e ao iPhone para detetar sons como campainhas, sirenes ou alarmes de incêndio, e ativa-se nas definições de Acessibilidade do iPhone, em Reconhecimento de Sons e Nomes.

Para quem tem dificuldades de visão, o texto pode ser ampliado através do Centro de Controlo, rodando a Digital Crown.

Alternativas de smartwatches

Embora nenhuma destas funções substitua o acompanhamento médico, todas contribuem para uma maior segurança no dia a dia de quem vive de forma independente, e a maioria pode ser configurada em poucos minutos.

Além do Apple Watch, há outros smartwatches que reúnem estas características, podendo dar forma ao companheiro de qualquer idoso independente. Aproveite a Black Friday:

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