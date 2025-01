Agricultores do Quénia estão a utilizar os seus smartphones para produzir mais alimentos

Os smartphones são mais versáteis do que imaginamos, podendo as suas capacidades ser aproveitadas para fins como produzir alimentos. É verdade! No oeste do Quénia, por exemplo, uma agricultora utiliza a Inteligência Artificial (IA) para potencializar as suas plantações.

Chama-se Roseline Akochi e viu no smartphone potencial para melhorar o seu trabalho. A pequena agricultora utiliza a IA para melhorar as suas culturas de mandioca, uma raiz vegetal rica em amido e hidratos de carbono cultivada em África, na Ásia e na América do Sul.

Para o trabalho de Roseline, o smartphone serve para analisar as plantas, diagnosticando instantaneamente doenças e pragas: está a utilizar uma aplicação desenvolvida pela organização sem fins lucrativos Plant Village.

[Vídeo original]

A aplicação fornece soluções imediatas para problemas de saúde das culturas, respondendo a desafios que os agricultores enfrentam há anos. Além do diagnóstico de doenças, inclui, também, recursos para:

Obter sementes de qualidade;

Preparar a terra;

Estabelecer contacto com especialistas agrícolas.

Desde que adotou a aplicação, em 2018, a agricultora tem visto um aumento muito positivo na sua colheita. A produção de mandioca passou de cinco sacos para 200, o que lhe permitiu pagar a educação dos filhos e construir uma casa.

IA nos smartphones pode ser muito útil

Com um objetivo diferente, mas igualmente útil, no Japão, existe uma aplicação que utiliza a IA para ajudar os donos de animais de estimação a detetar se os seus gatos estão com dores, reduzindo a necessidade de visitas stressantes ao veterinário.

De nome CatsMe!, a aplicação foi treinada com 6000 imagens de gatos e afirma ter uma precisão superior a 95%, que se espera que melhore com mais dados.

Aparentemente, aplicação procura resolver um problema comum, uma vez que os estudos dizem que mais de 70% dos gatos idosos sentem dores, mas apenas 2% recebem cuidados veterinários.

A utilização da IA para fins não-recreativos mostra que equipar smartphones ou outros gadgets com a tecnologia pode ser útil a um largo leque de utilizadores até nos cenários menos esperados.