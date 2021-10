O Samsung Galaxy S21 FE já foi dado como uma certeza para este outono, já foi dado como adiado para o início de 2022, já foi dado como cancelado... mas parece que será mesmo uma realidade dentro de poucos meses

Depois de ter desaparecido de tudo quanto eram referências oficiais, o Galaxy S21 FE volta ao site da Samsung.

Afinal sempre há Samsung Galaxy S21 FE?

O dispositivo mencionado pelo modelo SM-G990B descrito nas páginas de suporte da Samsung, fazia crer que ainda este ano iria ser lançado um novo smartphone. Este nome de modelo era associado ao Galaxy S21 FE que até já vinha descrito com este nome noutros lugares do site da Samsung. De repente, todas as referências a este modelo foram eliminadas.

No entanto, a página de suporte do modelo SM-G990B voltou a estar disponível. Não tem informação adicional que faça ter a certezas de que modelo é em concreto, mas a verdade é que também não há muitos segredos.

Esta ação faz prever que o smartphone Android da Samsung seja lançado em breve. Este "em breve" é apontado para o início do ano de 2022, a 11 de janeiro. Assim, o Galaxy S22 deverá ser lançado apenas em fevereiro.

Sobre este smartphone especula-se que possa vir equipado com o processador Exynos 2100 ou com o Snapdragon 888, dependendo dos mercados. Esta não é uma informação propriamente surpreendente, no entanto, todos os rumores em torno do novo modelo FE têm sido diversos que fica difícil traçar um caminho para este novo telefone.

Resta esperar por mais desenvolvimentos e por um anúncio oficial por parte da Samsung, que já não deverá acontecer este ano.