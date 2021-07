Adeus fios! KYMO, o teclado e rato Low Cost que fazem o seu estilo

As tecnologias de comunicação que temos atualmente permitem ter equipamentos a comunicar entre eles sem fios. Na mesa de trabalho, quanto menos “confusão” tivermos, melhor será certamente a produtividade.

Se procura um teclado e rato Low Cost conheça o KYMO – Combo Teclado sem Fios + Rato.

KYMO –

Teclados e ratos para PC há muitos e para os mais diversos cenários. A nossa sugestão de hoje vai para o KYMO – Combo Teclado sem Fios + Rato, uma solução low cost e, de certa forma, compacta, face à dimensão do teclado.

Esta solução pode ser usada para interagir com os mais dispositivos, seja com um PC, com tablets, com TVs, etc. Estes equipamentos funcionam na gama dos 2,4 Ghz até uma distância máxima de 10 metros sem interferências.

Outras das características interessantes deste conjunto de equipamentos é o conforto. Ao nível do rato destaque também para a precisão que é de 1600 DPI. O teclado necessita de uma pilha para funcionar, mas a sua autonomia é superior a 5 meses.

KYMO: Especificações do teclado e rato

Teclado

Número de teclas: 79

Tempo de vida: 5 milhões de cliques

Tipo de bateria: AA

Tempo de vida da bateria: mais de 150 dias

Material: HIPS e ABS

Compatível com Windows e MacOS

Rato

3 botões

Tempo de vida: 3 milhões de cliques

Resolução do Sensor: 1600 DPI

Tecnologia: Wireless

Autonomia: mais de 40 dias

Compatível com Windows e MacOS

Dentro da caixa encontra-se um teclado, rato e as respetivas pilhas para os equipamentos.

Aproveitem a nossa promoção…

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este rato ergonómico com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).

Além disso, recebem também algumas ofertas.