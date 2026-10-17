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Adaptadores de tomada: um universo de soluções para facilitar o dia a dia

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De um adaptador de viagem a uma tomada com portas USB, passando por fichas inteligentes e extensões elétricas, existem inúmeras soluções para facilitar a ligação e o carregamento dos dispositivos eletrónicos. Conheça algumas das opções mais vendidas na Amazon.

Seja para ligar vários equipamentos à mesma tomada, carregar dispositivos em simultâneo ou utilizar aparelhos no estrangeiro, os adaptadores de corrente e tomada são acessórios úteis no dia a dia. Com diferentes formatos, funcionalidades e preços, permitem responder a necessidades bastante distintas.

Adaptadores de tomada para diferentes utilizações

Entre as opções disponíveis encontram-se adaptadores múltiplos, modelos com portas USB-A e USB-C, adaptadores de viagem e tomadas inteligentes, que permitem controlar equipamentos à distância. Na escolha, importa verificar a compatibilidade das fichas, a potência suportada e, no caso dos adaptadores de viagem, a tensão dos aparelhos, uma vez que estes não fazem necessariamente a conversão elétrica.

LEGRAND

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Adaptadores 3 tomadas frontais 2P + T horizontal, latão Bl/cinzento claro

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SIMON

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Base Múltipla, Régua de Tomada Plana, 4 Tomadas de 16A, Extensão de Tomadas com Tomada de Terra e Interruptor ON/OFF, Cabo de 1,5 Metros, Cor Branco

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Pack de 3 Tomadas de Parede

Pack de 3 Tomadas de Parede

Múltiplas Planas de 3 Saídas com Cabeça Giratória 180º. Régua de Tomadas Adaptador Europeu e Americano

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GRIFEMA

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Tipo G com fusível 13A, converte tomada europeia de 2 pinos para UK 3 pinos

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Tapo P100

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Tomada inteligente WiFi, programa horários, controlo de aplicação/voz

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Pack de 2

Pack de 2

Adaptador de tomada universal de viagem, adaptador de viagem, tomada internacional de corrente, tudo em um – compatível com mais de 150 países (Europa, Austrália, Reino Unido, EUA e muito

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JSVER

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Tomadas em formato de cubo com 3 tomadas e 4 portas USB, modelo 7 em 1 com interruptor individual, extensão elétrica múltipla com 2 portas USB-A e 2 portas USB-C, cabo de 2 m – Branca

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Extensão de 8 em 1

Extensão de 8 em 1

Com USB-C de carregamento rápido de 20 W e proteção contra picos de tensão, 4 tomadas com interruptor 3680 W, cabo de extensão, para casa e escritório e viagens

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Adaptador Universal

Adaptador Universal

Adaptador de tomada universal com 2 portas USB-C (PD 20W) e 1 porta USB-A para viagens.

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Régua de tomadas com portas USB

Régua de tomadas com portas USB

Proteção contra sobrecarga, 2 USB C e 2 USB A (5 V/3,1 A), cabo de 1,5 m, ideal para viagens e casa, 16 A/250 V

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BURNNOVE 8-em-1

BURNNOVE 8-em-1

Extensão de 4000 W para montagem na parede, com 4 tomadas CA e 4 portas USB. Extensão com interruptor para montagem na parede, ideal para casa, escritório e viagens

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JSVER Extensão de tomada

JSVER Extensão de tomada

4 portas USB (3 USB A + 1 USB C) e 6 tomadas, proteção contra picos de tensão, cabo 2 m – branco

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Tomadas plano com USB C 8-em-1

Tomadas plano com USB C 8-em-1

Tomadas com interruptor independente, luz noturna, tomada múltipla 2500 W com 4 tomadas CA, tomada de parede para escritório, cozinha, branco

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LENCENT 7-em-1

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Cubo com tomada USB, divisor de tomadas 4000 W

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Anker Nano

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Adaptador tomada universal de viagem com 5 portas: 1 porta CA, 2 USB A e 2 USB C, controlo de temperatura, adequado para mais de 200 países

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TESSAN

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Adaptador de tomada universal, tomada universal com 2 portas USB-A e 2 portas USB-C

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Torre de Extensões de Tomadas

Torre de Extensões de Tomadas

Extensão USB com 8 Entradas AC e 4 USB, 2500W/10A, Extensão de Tomadas com Proteção Contra Surtos, Extensão Vertical de 2M com Interruptor para Mesa, Escritório, Casa

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TESSAN

TESSAN

Tomadas Planas com USB C, 6 em 1; Tomadas Múltiplas USB, Carregador Múltiplo Triplo 3600W, Extensão de Parede para Escritório, Cozinha, Compatível com Smartphones

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Torre de Extensão

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Cabo de 3M, Bloco de Tomadas USB com 8 Entradas de Corrente AC e 4 USB, 2500W/10A, Bloco de Tomadas Vertical com Interruptor para Mesa, Escritório, Casa

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ANTELA Tomada inteligente

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WiFi 16A 3680 W com monitor de energia, compatível com Alexa e Google Home, horários e temporizadores, sem necessidade de HUB, 4 unidades

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Antes de comprar, importa confirmar as especificações técnicas e os limites de carga, garantindo que o adaptador é adequado aos equipamentos e à utilização pretendida.

Leia também:

Todos podemos ter uma casa inteligente: comece com estes 5 gadgets!

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
adaptador de corrente extensões top amazon

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