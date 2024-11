A Xiaomi não para de crescer… Novos produtos bateram três recordes!

A crescer enquanto referência no mundo tecnológico, cimentando a sua posição no mercado, a Xiaomi registou recordes de vendas com os novos produtos, lançados recentemente.

O presidente do Grupo Xiaomi, Lu Weibing, organizou uma sessão ao vivo para partilhar algumas informações relativamente às recentes conquistas da empresa.

Primeiro, as vendas da série Xiaomi 15 ultrapassaram o milhão de unidades. Atingir este marco demorou menos tempo do que o registado para os modelos da geração anterior, indicando que os smartphones topo de gama da marca são procurados.

Além do smartphone de topo da empresa, Lu Weibing falou sobre os gadgets de pulso, também eles lançados recentemente, num evento, na China.

A Band 9 Pro atingiu um volume de vendas no primeiro dia três vezes superior ao do seu antecessor. Da mesma forma, o Watch S4 registou o dobro das vendas em comparação com a geração anterior, segundo o presidente, citado pelo website Xiaomi Time.

Estes números representam um sucesso contínuo para a Xiaomi no mercado de wearables, e mostram que as funcionalidades melhoradas de ambos os dispositivos agradam aos utilizadores.

Na mesma sessão ao vivo, Lu Weibing revelou que a Xiaomi pretende abrir 5000 novas Mi Stores antes do final do ano, num impulso significativo à presença da empresa no retalho. Desta forma, será mais fácil para os clientes experimentarem os produtos pessoalmente.

O objetivo está em sintonia com a estratégia da Xiaomi de reforçar a sua presença offline, aproximando os seus produtos dos consumidores.

Com um alargado leque de utilizadores que lhe são já fiéis, a marca chinesa continua a crescer em números de vendas e com planos de expansão ambiciosos.

Recorde os recentes lançamentos da Xiaomi: