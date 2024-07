A sua TV está pronta para os Jogos Olímpicos? Veja como ter uma experiência perfeita

Os Jogos Olímpicos Paris 2024 já começaram e, uma vez que nem todos podem deslocar-se ao evento, importa preparar o ecrã pelo qual poderá acompanhar tudo ao minuto: a TV. Isto, no sentido de assegurar a melhor experiência de visualização, usufruindo das tecnologias de imagem. A Hisense reuniu algumas dicas, que vamos partilhar hoje.

Preparar a TV para os Jogos Olímpicos é simples e rápido, e permitirá que siga cada modalidade ao segundo. A Hisense reuniu alguns passos que considera relevantes para conseguir a melhor experiência de visualização.

#1 - Jogos Olímpicos em Modo Desporto AI

Procure nas definições da sua TV Hisense e ative o Modo Desporto AI para otimizar as imagens e o som durante as competições desportivas. O televisor ajustará as imagens e som à competição, adaptando-se à exigência de um acompanhamento rápido dos movimentos.

Neste modo, o brilho é alterado para que nenhuma parte da ação fique sobre-exposta ou escondida na escuridão. Isto é especialmente útil quando os atletas entram e saem da luz do sol, tornando-os difíceis de seguir.

O contraste é outro aspeto fundamental a controlar para otimizar a experiência de visualização. Com os ajustes de contraste, toda a ação no ecrã é definida e não se torna num grande borrão.

A maioria das competições dos Jogos Olímpicos tem um ritmo acelerado e muda num piscar de olhos, por isso, quando o ecrã está baço e desfocado, isso tira-nos completamente do momento. Os ajustes inteligentes atenuam este problema tanto quanto possível.

O som é também um fator importante para trazer a atmosfera para a sua sala de estar. O som surround é melhorado para lhe proporcionar um áudio completo e realista do público. No entanto, não compromete o som do comentador, que permanece nítido.

#2 - Configure a conta VIDAA da Hisense

De seguida, deverá criar uma conta VIDAA, caso ainda não tenha uma. O VIDAA é o sistema operativo das televisões Hisense, uma plataforma que lhe permite manter todas as suas subscrições num único local, para que não tenha de as gerir todas separadamente: Sport TV, DAZN, Netflix, Disney, YouTube entre muitas outras apps para acesso direto às suas subscrições.

Nesta aplicação pode reordenar facilmente as aplicações para que aquelas que mais utiliza estejam apenas a alguns cliques de distância.

#3 - Experimente os serviços de voz

Se gosta de utilizar a sua voz para controlar o seu televisor, em vez do comando, chegou o momento de escolher o seu serviço preferido. O Controlo por voz dá-lhe a experiência de TV da próxima geração, segundo a Hisense.

Basta dizer os seus comandos, quer seja para reproduzir, pausar ou diminuir as luzes. Escolha entre o serviço de voz Alexa ou o Assistente Google e assuma o controlo sem esforço. Não é apenas a TV; é o seu hub de casa inteligente controlado por voz.

#4 - Dê um nome à sua TV

Este passo é útil, se tiver vários televisores, pois pode facilitar a sua gestão, de modo a não perder um minuto dos Jogos Olímpicos. Pode, por exemplo, dar-lhes o nome de TV da sala ou TV do quarto.

Agora, usufrua de toda a experiência dos Jogos Olímpicos 2024 como se estivesse presente, com a melhor qualidade de imagem e som, de forma simples e rápida.