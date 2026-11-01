A porta USB do seu carro pode não ser boa para carregar o seu telemóvel

Muitos condutores utilizam a porta USB do carro para carregar o telemóvel, mas desconhecem que esta pode ser extremamente lenta. Descubra porquê e qual a solução ideal.

Portas USB integradas nos automóveis podem ser lentas

A maioria dos carros modernos inclui várias portas USB, mas, salvo modelos recentes ou de gama alta, estas são normalmente do tipo USB-A. Embora pareçam convenientes para carregar o dispositivo enquanto se utiliza o Android Auto ou Apple CarPlay, as portas integradas costumam ter um desempenho de carregamento bastante fraco.

A explicação está nas especificações técnicas. A generalidade das portas USB dos automóveis baseia-se na norma USB 2.0, cujo limite máximo é de 2,5 W. Em contrapartida, os telemóveis atuais necessitam de, pelo menos, 20 W para carregarem a um ritmo aceitável, havendo modelos que chegam aos 45 W ou até 65 W para carregamento rápido.

Torna-se, assim, evidente a razão pela qual a porta USB do carro pode ter dificuldades: o indicador de carregamento pode aparecer, mas a estimativa de tempo até à carga completa revela a verdade.

Este problema não se resume à potência. Estas portas também não suportam protocolos de carregamento modernos, como USB PD ou PPS. Sem esta negociação, a maioria dos telemóveis opta automaticamente pelo modo mais seguro, que é também o mais lento. Ou seja, mesmo que a porta pudesse fornecer mais energia, o telemóvel provavelmente não a solicitaria.

Um carregador dedicado é a melhor opção

Perante a insuficiência da porta USB do carro, a solução passa por adquirir um carregador próprio para a tomada de 12 V, a antiga tomada de isqueiro. Esta alternativa é simples e económica, além de oferecer uma porta USB-C que muitos automóveis não possuem, permitindo utilizar o cabo original do telemóvel.

Estes carregadores estão disponíveis por preços a partir de 10 euros e podem fornecer 30 W, 45 W ou até 60 W. Muitos suportam os protocolos USB PD, PPS e Quick Charge, proporcionando velocidades de carregamento semelhantes às do carregador principal.

O mesmo se aplica aos carregadores sem fios integrados nos automóveis. Estes raramente são compatíveis com Qi2, a norma mais recente dos telemóveis topo de gama, e a maioria não é magnética, o que faz o telemóvel deslizar durante a condução. Isto pode desalinhar as bobinas de carregamento e gerar calor desnecessário. Para quem prefere carregamento sem fios, um suporte com Qi2 é recomendado, embora mais caro, na ordem dos 50 euros.

As portas USB do carro continuam úteis para outras funções

Ao optar por um carregador dedicado, perde-se a possibilidade de usar o telemóvel com Android Auto ou Apple CarPlay por cabo. A solução mais óbvia é mudar para as versões sem fios destes sistemas.

Contudo, as portas USB do automóvel não precisam de ficar esquecidas. Podem servir para alimentar auriculares sem fios, smartwatches ou outros dispositivos do carro, como purificadores de ar, dashcams, humidificadores ou sensores de pressão dos pneus.

Também é possível ligar uma pen USB com música, permitindo ouvir as playlists favoritas sem gastar bateria do telemóvel.

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