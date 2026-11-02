A partir de hoje, já pode comprar a série OPPO Find X10 em Portugal

Após o lançamento global e uma fase de pré-encomenda, a OPPO anuncia que a série OPPO Find X10, composta pelos modelos Find X10 e X10 Pro Max, já se encontra disponível para venda em Portugal.

Concebida para proporcionar uma experiência fotográfica True-to-Life, a nova gama combina avanços no hardware da câmara e na fotografia computacional, desenvolvidos em colaboração com a Hasselblad, com um design refinado, ecrãs melhorados, baterias de elevada capacidade, desempenho de topo e o novo sistema operativo ColorOS 17.

A série OPPO Find X10 eleva a experiência de fotografia móvel com um sistema de câmaras de nova geração desenvolvido em parceria com a Hasselblad:

O Find X10 integra um sistema de câmara dupla de 200 MP;

integra um sistema de câmara dupla de 200 MP; O Find X10 Pro Max vai mais longe com um sistema de câmara tripla de 200 MP, com resolução de 200 MP nas três câmaras traseiras, o primeiro e único no mercado.

Esta combinação de hardware avançado e fotografia computacional foi desenvolvida para proporcionar imagens mais realistas e fiéis à cena original, colocando a fotografia no centro da experiência de utilização.

Detalhes sobre a série OPPO Find X10

A nova série mantém o design minimalista da gama OPPO Find, introduzindo um design sem margens, no qual o vidro esculpido numa única peça se integra no módulo da câmara.

A pensar na utilização diária, a série OPPO Find X10 combina autonomia reforçada com resistência e durabilidade. Ambos os modelos integram uma bateria OPPO de silício-carbono com capacidade de até 7150 mAh, concebida para acompanhar os utilizadores ao longo do dia, seja para fotografar, gravar vídeos, jogar ou realizar as tarefas do quotidiano.

A série oferece ainda resistência à água e ao pó com certificações IP66, IP68 e IP69, bem como certificação de resistência a quedas de cinco estrelas da SGS.

Os novos OPPO Find X10 Pro Max e OPPO Find X10 estão disponíveis para compra em Portugal a partir de hoje, através dos revendedores autorizados e das operadoras parceiras da marca, com os seguintes preços recomendados de referência:

OPPO Find X10 Pro Max – PVP recomendado de 1799,99 euros Cores disponíveis: Cinza Titânio e Branco Lunar

– PVP recomendado de 1799,99 euros OPPO Find X10 – PVP recomendado de 1499,99 euros Cores disponíveis: Cinza Titânio; Azul Glaciar e Rosa Coral só disponíveis na loja online

– PVP recomendado de 1499,99 euros

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