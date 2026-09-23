A nova geração Huawei Watch GT 7 já está disponível em Portugal

Depois da apresentação oficial no início de setembro, a Huawei reforça agora a presença da série Huawei Watch GT 7 no mercado nacional com a chegada às lojas dos retalhistas nacionais. Esta nova geração de smartwatches foi concebida para aliar a alta tecnologia a um design sofisticado, oferecendo aos utilizadores um acompanhamento contínuo e preciso da saúde e do desporto.

Destaque para os novos acabamentos

A série HUAWEI Watch GT 7 apresenta-se com um portfólio variado de cores e materiais, desenhado para responder a diferentes perfis e necessidades. Dentro desta vasta oferta, ganham especial protagonismo o Watch GT 7 Pro Lima, para quem valoriza a robustez aliada à elegância, e os modelos Watch GT 7 Blue e Watch GT 7 Pink, concebidos para complementar diferentes estilos.

A nova bracelete EasyCross está disponível nos modelos em fluoroelastómero reflete o compromisso da Huawei com a inovação centrada no utilizador.

Desenvolvida com materiais de alta qualidade, esta bracelete foi pensada para oferecer o máximo conforto durante todo o dia, adaptando-se tanto às exigências de um treino desportivo intenso como à sofisticação necessária para o uso quotidiano.

Desporto avançado e monitorização inteligente

Reconhecida pela sua capacidade de conciliar desempenho desportivo e design elegante, a nova série traz atualizações significativas para os entusiastas de atividades ao ar livre.

O dispositivo suporta mapas globais de estâncias de esqui, navegação detalhada com planeamento de subidas para ciclismo e, em exclusivo no modelo Pro, um modo de golfe avançado que inclui mapas de campos, distância de compensação de inclinação e análise de tacadas.

No campo da saúde e bem-estar, a Huawei introduz o sistema Health Insights, suportado pela nova atualização do TruSense, que permite acompanhar a frequência cardíaca a cada segundo com elevada precisão.

Esta monitorização contínua, combinada com dados de sono e variabilidade da frequência cardíaca, permite construir um perfil fisiológico mais completo do utilizador.

A funcionalidade fornece ainda um resumo matinal, de nome Morning Brief, e calcula uma pontuação de capacidade física clara e fácil de interpretar, ajudando o utilizador a compreender o seu nível de recuperação e a ajustar a intensidade de atividade recomendada para o dia.

Autonomia até 21 dias e conveniência no pulso

Com uma autonomia que pode chegar até aos 21 dias, os utilizadores podem desfrutar de todas as funcionalidades avançadas sem a preocupação constante com o carregamento.

A pensar na conveniência diária, a nova geração suporta ainda pagamentos contactless através da aplicação Curve Pay, permitindo transações rápidas e seguras diretamente do pulso.

⭐️ Campanhas especiais Até 18 de outubro, a marca disponibiliza uma campanha exclusiva de lançamento para a Huawei Watch GT 7 Series. Na compra de um dispositivo desta nova gama, na Huawei Store, os utilizadores podem usufruir de um desconto imediato de 70 euros através do cupão A70GTPRE , tornando a nova série ainda mais acessível no período de lançamento.

, tornando a nova série ainda mais acessível no período de lançamento. Adicionalmente, oferece acesso gratuito ao Huawei MultiPass, um pacote de serviços premium no valor de 199 euros, que inclui subscrições gratuitas de aplicações de saúde e fitness como Huawei Health+, Komoot, Naviki, URUNN, FIIT, Life Period Tracker, entre outras. Para uma maior tranquilidade na utilização diária, os novos utilizadores têm acesso ao serviço Huawei Care Proteção Total durante 24 meses, com benefícios que podem chegar aos 200 euros. Este pacote oferece cobertura contra danos acidentais no ecrã, na tampa traseira e na coroa rotativa, resultantes de quedas, choques ou pressão, assegurando a reparação com peças originais por técnicos autorizados. A proteção inclui também substituição gratuita da bateria caso a sua capacidade máxima desça abaixo dos 85%. Todos os detalhes sobre as condições e vantagens desta campanha estão disponíveis no site oficial da Huawei.

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