A empresa cresce. Mas quem trata dos computadores?

Um novo colaborador começa na segunda-feira. Há um portátil para preparar, outro precisa de ser substituído e um terceiro está na assistência técnica. Quem organiza tudo isto e garante que a equipa tem os equipamentos de que precisa para trabalhar? Quando uma empresa cresce, gerir os computadores começa a exigir mais do que escolher os modelos certos.

Com cinco pessoas, estas decisões resolvem-se com relativa facilidade. Com cinquenta, já é preciso saber quem vai usar cada equipamento e para que tarefas, quando tem de estar pronto, como vai ser configurado e o que acontece se avariar ou chegar ao fim da vida útil.

Numa organização com vários departamentos e localizações, somam-se ainda calendários de renovação, compras faseadas e situações urgentes em que uma avaria deixa uma pessoa parada.

A iPremium e o segmento empresarial

É neste contexto que a iPremium está a reforçar a sua oferta de equipamentos e serviços para empresas. A marca foi adquirida pela iSell & Repair no final de 2025 e a loja iPremium foi convertida numa loja da rede iSell & Repair.

\Em maio de 2026, Pedro Marques e Sandra Abreu assumiram a iPremium para a dedicar ao segmento empresarial; o objetivo, segundo a empresa, é ajudar as empresas a manter os equipamentos tecnológicos atualizados.

Compra ou renting: o que muda?

Para equipar uma equipa, a empresa pode comprar os equipamentos ou usá-los através de um contrato. Na compra, a empresa paga os equipamentos e fica, em regra, responsável por os gerir ao longo da vida útil: reparações, substituições e renovação.

No renting, a empresa utiliza os equipamentos durante um prazo definido e paga uma renda mensal. Os serviços de assistência e acompanhamento dependem das condições contratadas.

Quando ao renting se juntam serviços como a configuração, a assistência e a gestão do ciclo de vida dos equipamentos, é frequente falar-se em DaaS, sigla de Device as a Service (equipamentos como serviço).

A oferta de renting da iPremium

Segundo a iPremium, o catálogo de renting inclui portáteis, smartphones, tablets, computadores de secretária, monitores, impressoras e acessórios de marcas como Apple, Samsung, Lenovo, Dell e HP.

A empresa indica que os contratos têm entre 12 e 72 meses e que, no final, o cliente pode renovar os equipamentos, ficar com eles pelo valor residual ou devolvê-los.

Consoante a proposta, a solução pode incluir seguro, extensão de garantia e assistência técnica prioritária. A iPremium afirma trabalhar com PME e com organizações de maior dimensão, e indica que cada proposta parte do número de pessoas a equipar e das funções de cada uma.

O que comparar antes de decidir

Seja qual for a opção, há cinco pontos que ajudam a comparar a compra com o renting:

Custo total: o que a empresa paga ao longo de todo o período, e não apenas o preço de compra ou o valor da renda mensal. Na compra, contam também as reparações, as substituições e o tempo de gestão.

o que a empresa paga ao longo de todo o período, e não apenas o preço de compra ou o valor da renda mensal. Na compra, contam também as reparações, as substituições e o tempo de gestão. Prazo: durante quanto tempo se usam os equipamentos e o que acontece se as necessidades mudarem antes do fim.

durante quanto tempo se usam os equipamentos e o que acontece se as necessidades mudarem antes do fim. Assistência incluída: que serviços fazem parte da renda e quais são cobrados à parte.

que serviços fazem parte da renda e quais são cobrados à parte. Avarias: o que acontece quando um equipamento deixa de funcionar, se há reparação ou equipamento de substituição e em que prazos.

o que acontece quando um equipamento deixa de funcionar, se há reparação ou equipamento de substituição e em que prazos. Fim do contrato: se os equipamentos são devolvidos, renovados ou comprados, e em que condições.

Consoante o número de equipamentos, o prazo e o que está incluído, a compra pode compensar mais a umas empresas e o renting a outras. A própria iPremium reconhece que comprar pode ser a melhor escolha para empresas com operações mais estáveis e poucas mudanças previstas.

Para perceber como estas diferenças se traduzem no caso da empresa, pode ser útil comparar os dois modelos para a mesma quantidade de equipamentos e o mesmo prazo. No simulador da iPremium indica-se o número de equipamentos, o tipo (telemóveis, portáteis ou uma combinação dos dois) e o período de comparação, entre 12 e 48 meses. O resultado compara o custo total, o efeito na tesouraria e a forma como os valores evoluem durante o contrato.

Websites, automação e IA

Para além dos equipamentos, a iPremium está a alargar a oferta para empresas a websites e soluções à medida, automação de processos e inteligência artificial aplicada ao trabalho. A empresa indica que está a fazer os primeiros testes com clientes-piloto nestas áreas.

Quem trata dos equipamentos pode ser a equipa interna, um fornecedor especializado ou uma combinação dos dois.

Quantos equipamentos serão necessários na próxima contratação ou renovação? Testar esse cenário no simulador da iPremium permite obter uma primeira estimativa antes de pedir uma proposta.