A Black Friday na Amazon começou mais cedo: os descontos vão muito além dos gadgets

A Amazon antecipou a Black Friday e já tem várias oportunidades disponíveis. Além dos habituais gadgets e produtos tecnológicos, há descontos noutras categorias que podem interessar aos consumidores mais atentos.

A Black Friday costuma ser uma das épocas mais aguardadas por quem procura comprar produtos a preços mais baixos, mas já não é necessário esperar pela data oficial para começar a encontrar algumas oportunidades. A Amazon decidiu antecipar a campanha e disponibilizar desde já várias ofertas na sua loja online.

Num cenário de descontos, apesar de a tecnologia e os gadgets continuarem a despertar interesse, a campanha abrange também outras áreas de consumo, permitindo encontrar também produtos do dia a dia a preços mais simpáticos.

Gadgets e eletrodomésticos

Anker Nano Power Bank 5000 mAh 22,5 W com conector USB C dobrável Ver na Amazon

Anker Nano II Carregador de carregamento rápido USB C 65W com 3 portas PPS Ver na Amazon

Lepro Lanterna de campismo LED recarregável, USB, 1000 LM, verde, 1 peça [Classe energética A+] Ver na Amazon

Tapo C210 Câmara de vigilância WiFi interior 360º, 2K 3MP, deteção IA Ver na Amazon

soundcore Q20i da Anker Auscultadores Bluetooth com ANC híbrida, Hi-Res, 40H Ver na Amazon

Tapo P110 (4 pacotes) Tomada inteligente WiFi, medição do consumo Ver na Amazon

Soundcore Anker C50i Auriculares abertos com clipe, design FlexiClip Ver na Amazon

Oral-B iO 2 Escova de dentes elétrica com 1 cabeça, azul-mar Ver na Amazon

Anker Soundcore Sport X20 Auriculares desportivos com cancelamento de ruído Ver na Amazon

Waterpik Ultra profissional Irrigador dentário de mesa, branco Ver na Amazon

Soundcore Boom 2 Altifalante Bluetooth potente 80 W, 24 h, IPX7 Ver na Amazon

Ninja CRISPi Fritadeira de ar portátil 4 em 1, 2 recipientes, 3,8 L Ver na Amazon

Soundcore Anker Sleep A30 Auriculares para dormir com cancelamento de ruído Ver na Amazon

DREAME X50 Ultra Complete Robô aspirador e lava-chão, sucção 20.000 Pa Ver na Amazon

Produtos do dia a dia

Colgate Max White Purple Reveal pasta de dentes 4 x 75 ml Ver na Amazon

Fairy MaxPower Líquido máquina de lavar louça, 8 x 450 ml Ver na Amazon

ARIEL PODS Tudo em 1 Detergente máquina de lavar líquido em cápsulas/comprimidos, 76 lavagens (4 x 19), sabão de limpeza profunda, mais sensações frescas, a embalagem pode variar Ver na Amazon

Finish Ultimate Plus Infinity Shine Pastilhas da máquina da loiça 146 Ver na Amazon