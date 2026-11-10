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A Black Friday na Amazon começou mais cedo: os descontos vão muito além dos gadgets

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A Amazon antecipou a Black Friday e já tem várias oportunidades disponíveis. Além dos habituais gadgets e produtos tecnológicos, há descontos noutras categorias que podem interessar aos consumidores mais atentos.

A Black Friday costuma ser uma das épocas mais aguardadas por quem procura comprar produtos a preços mais baixos, mas já não é necessário esperar pela data oficial para começar a encontrar algumas oportunidades. A Amazon decidiu antecipar a campanha e disponibilizar desde já várias ofertas na sua loja online.

Num cenário de descontos, apesar de a tecnologia e os gadgets continuarem a despertar interesse, a campanha abrange também outras áreas de consumo, permitindo encontrar também produtos do dia a dia a preços mais simpáticos.

Gadgets e eletrodomésticos

Anker Nano Power Bank 5000 mAh

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22,5 W com conector USB C dobrável

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Anker Nano II

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Carregador de carregamento rápido USB C 65W com 3 portas PPS

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Lepro Lanterna de campismo

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LED recarregável, USB, 1000 LM, verde, 1 peça [Classe energética A+]

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Tapo C210

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Câmara de vigilância WiFi interior 360º, 2K 3MP, deteção IA

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soundcore Q20i da Anker

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Auscultadores Bluetooth com ANC híbrida, Hi-Res, 40H

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Tapo P110 (4 pacotes)

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Tomada inteligente WiFi, medição do consumo

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Soundcore Anker C50i

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Auriculares abertos com clipe, design FlexiClip

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Oral-B iO 2

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Escova de dentes elétrica com 1 cabeça, azul-mar

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Anker Soundcore Sport X20

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Auriculares desportivos com cancelamento de ruído

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Waterpik Ultra profissional

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Irrigador dentário de mesa, branco

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Soundcore Boom 2

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Altifalante Bluetooth potente 80 W, 24 h, IPX7

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Ninja CRISPi

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Fritadeira de ar portátil 4 em 1, 2 recipientes, 3,8 L

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Soundcore Anker Sleep A30

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Auriculares para dormir com cancelamento de ruído

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DREAME X50 Ultra Complete

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Robô aspirador e lava-chão, sucção 20.000 Pa

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Produtos do dia a dia

Colgate Max White

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Purple Reveal pasta de dentes 4 x 75 ml

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Fairy MaxPower

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Líquido máquina de lavar louça, 8 x 450 ml

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ARIEL PODS Tudo em 1

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Detergente máquina de lavar líquido em cápsulas/comprimidos, 76 lavagens (4 x 19), sabão de limpeza profunda, mais sensações frescas, a embalagem pode variar

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Finish Ultimate Plus Infinity Shine

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Pastilhas da máquina da loiça 146

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Dodot Pure Aqua

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Toalhitas para bebé, 1152 toalhitas (24 packs x 48 unidades

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Autor: Ana Sofia Neto
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