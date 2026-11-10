A Black Friday na Amazon começou mais cedo: os descontos vão muito além dos gadgets
A Amazon antecipou a Black Friday e já tem várias oportunidades disponíveis. Além dos habituais gadgets e produtos tecnológicos, há descontos noutras categorias que podem interessar aos consumidores mais atentos.
A Black Friday costuma ser uma das épocas mais aguardadas por quem procura comprar produtos a preços mais baixos, mas já não é necessário esperar pela data oficial para começar a encontrar algumas oportunidades. A Amazon decidiu antecipar a campanha e disponibilizar desde já várias ofertas na sua loja online.
Num cenário de descontos, apesar de a tecnologia e os gadgets continuarem a despertar interesse, a campanha abrange também outras áreas de consumo, permitindo encontrar também produtos do dia a dia a preços mais simpáticos.
Gadgets e eletrodomésticos
Anker Nano Power Bank 5000 mAh
22,5 W com conector USB C dobrável
Anker Nano II
Carregador de carregamento rápido USB C 65W com 3 portas PPS
Lepro Lanterna de campismo
LED recarregável, USB, 1000 LM, verde, 1 peça [Classe energética A+]
Tapo C210
Câmara de vigilância WiFi interior 360º, 2K 3MP, deteção IA
soundcore Q20i da Anker
Auscultadores Bluetooth com ANC híbrida, Hi-Res, 40H
Tapo P110 (4 pacotes)
Tomada inteligente WiFi, medição do consumo
Soundcore Anker C50i
Auriculares abertos com clipe, design FlexiClip
Oral-B iO 2
Escova de dentes elétrica com 1 cabeça, azul-mar
Anker Soundcore Sport X20
Auriculares desportivos com cancelamento de ruído
Waterpik Ultra profissional
Irrigador dentário de mesa, branco
Soundcore Boom 2
Altifalante Bluetooth potente 80 W, 24 h, IPX7
Ninja CRISPi
Fritadeira de ar portátil 4 em 1, 2 recipientes, 3,8 L
Soundcore Anker Sleep A30
Auriculares para dormir com cancelamento de ruído
DREAME X50 Ultra Complete
Robô aspirador e lava-chão, sucção 20.000 Pa
Produtos do dia a dia
Colgate Max White
Purple Reveal pasta de dentes 4 x 75 ml
Fairy MaxPower
Líquido máquina de lavar louça, 8 x 450 ml
ARIEL PODS Tudo em 1
Detergente máquina de lavar líquido em cápsulas/comprimidos, 76 lavagens (4 x 19), sabão de limpeza profunda, mais sensações frescas, a embalagem pode variar
Finish Ultimate Plus Infinity Shine
Pastilhas da máquina da loiça 146
Dodot Pure Aqua
Toalhitas para bebé, 1152 toalhitas (24 packs x 48 unidades
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