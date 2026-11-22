Há pequenos gadgets que podem tornar a rotina antes de dormir e ao acordar muito mais prática. Desde carregadores sem fios a despertadores inteligentes, há várias opções que merecem um lugar na mesa de cabeceira.

A mesa de cabeceira não tem de servir apenas para pousar o smartphone, os óculos ou o livro que estamos a ler. Com alguns acessórios tecnológicos, é possível transformar este pequeno espaço num local mais funcional, onde temos à mão vários equipamentos úteis para o dia a dia.

De facto, existem soluções para diferentes necessidades, desde carregar vários dispositivos em simultâneo e controlar a iluminação até acompanhar a qualidade do ar, ouvir música ou criar um ambiente mais confortável antes de adormecer.

Por isso, reunimos algumas sugestões de gadgets compactos que podem fazer a diferença na rotina diária, sem ocupar demasiado espaço, e o melhor de tudo é que estão com desconto de Black Friday:

Suporte 2 ou 3 em 1 de carregamento

UGREEN Zapix Carregador sem fios iPhone 2 em 1 estação de carregamento; Compatível com iPhone 18/17/16/15/14/13/12 Air Plus Pro Max, AirPods 5/4/3/Pro/2/1, carregador MagSafe, carregamento rápido Ver na Amazon

iVANKY Carregador sem fios magnético 3 em 1 Estação base de carregamento rápido para Apple Watch AirPods Magsafe iPhone 18 Pro/ 18 Pro Max/17/16/14/13/12 4 em 1 Wireless Charger com lâmpada Normal Ver na Amazon

GEEKERA Estação de carregamento para Apple Carregador sem fios 3 em 1 para iPhone Air/17/16/15/14/13/12/11/X/8, base de carregador para Apple Watch Ultra/11-2/SE Ver na Amazon

Organizador de cabos e acessórios

UGREEN 6 peças clipe de cabo magnético organizador de cabos Secretária autocolante sem resíduos para HDMI USB PC TV casa escritório cabos HDMI USB C Lightning 3,5 mm 4,5 mm preto Ver na Amazon

JOYROOM 6 PCS Clip de Cabo Ajustável Organizador de Cabos Magnético Gerenciamento de Cabos para Secretária, Mesinhas de Cabeceira, Cabos de Carregamento, HDMI, USB, Cabo de Áudio, Branco Ver na Amazon

SOULWIT® Clipes de suporte de cabo melhorados Organizador de cabos de 3 peças auto-adesivo, clipes para cabos duradouros para a gestão de cabos de carregamento USB de mesa Ver na Amazon

Despertador com luz de despertar

Relógio despertador de luz diurna Despertar suave para pessoas com sono profundo, relógio despertador com luz de amanhecer com 30 sons naturais e temporizador de sono [Classe energética G] Ver na Amazon

RETEYUNG Despertador com luz para adultos e crianças Relógio despertador com simulação de amanhecer, função Snooze, luz noturna 8 cores, 10 sons naturais, 4 brilhos ajustáveis (rotação manual); [Classe energética A] Ver na Amazon

LIORQUE Despertador amanhecer Despertador luz natural simulação amanhecer; 13 níveis de brilho, 10 faixas de ruído branco e 20 melodias da natureza, função de alarme e Snooze Ver na Amazon

Moldura digital Wi-Fi

Moldura de fotos digital WiFi de 32 GB Rotação automática, ecrã táctil inteligente, configuração remota sem esforço através da aplicação AiMOR, preto Ver na Amazon

OBVHNUA Moldura de Fotos Digital de 10,1 Polegadas Porta-retratos Digitais Ecrã IPS HD 1280×800, Suporte de Foto/Música/Vídeo, Rotação Automática, Moldura Digital com Controlo Remoto/Relógio Ver na Amazon

AEEZO Moldura de imagem digital WiFi 32 GB de memória Ecrã táctil IPS 1280 * 800, modo de quarto, moldura de imagem digital, carregamento rápido de vídeos e fotos à distância com o software AiMOR Ver na Amazon

Máquina de ruído branco

Máquina de ruído branco eSynic Máquina de som portátil para dormir para bebé com 30 tipos de sons relaxantes, luz noturna ajustável, temporizador, bateria incorporada de grande capacidade Ver na Amazon

Momcozy ruído branco 20 sons relaxantes e anel suspenso Ver na Amazon

Momcozy ruído branco 20 sons relaxantes e luz noturna tátil Ver na Amazon

Mini desumidificador

Cecotec Desumidificador elétrico silencioso BigDry 2000 Light Black 23W, baixo consumo, 300 ml/dia, depósito removível de 0,6 litros, cobertura até 15 m2, preto Ver na Amazon

Cecotec Desumidificador 300 ml/dia BigDry 2000 essencial Depósito transparente de 0,7 litros, botão com indicador luminoso, cobertura até 15 m2, desligamento automático Ver na Amazon

CREATE/Desumidificador mini 600 ml Sistema de desligamento automático, eco-friendly, pequeno e gerenciável, fácil de usar, sistema Peltier, 22 W Ver na Amazon

Candeeiro LED tátil

Lâmpadas de Mesa de Cabeceira Tátil Regulável Lâmpada Mesa de Cabeceira com 256 Cores RGB e 5 Modos, Luz Noturna LED Cálida Recarrregável por USB com Função de Temporizador para Presente Ver na Amazon

B.K.Licht – Candeeiro de mesa tátil máx. 40 W E14, altura 245 mm Ø11cm, 3 níveis de luminosidade, candeeiro de noite moderno, candeeiros de mesa de cabeceira, candeeiro de leitura, cor branca, IP20 Ver na Amazon

Govee Candeeiros de mesa de cabeceira tátil RGBICWW LED regulável, 500 lm; 70+ modos de cena, 2700-6500k, compatível com Alexa, funciona com Matter, função de temporizador, para sala e quarto Ver na Amazon

Pistola de massagem

AERLANG Pistola de massagem muscular com calor Massajador muscular profundo com 20 velocidades, 7 cabeças e ecrã LED, massajador cervical e costas, presente para homem, mulher, pai e mãe Ver na Amazon

RENPHO Pistola de massagem de tecido profundo 5 velocidades e 5 cabeças; Massagem de percussão potente, 5 velocidades e 5 cabeças, capa de transporte para ginásio e uso diário Ver na Amazon

Beurer Antelope BOOM Pistola de massagem muscular Pistola de Massagem compacta com 4 acessórios, para relaxamento e regeneração, potente massagem de pontos de gatilho, 5 níveis de intensidade Ver na Amazon

Por fim, se quiser fazer um upgrade à sua mesa de cabeceira, tornando-a ainda mais tecnológica, eis uma alternativa interessante:

Lvifur Mesa de cabeceira LED com estação de carregamento sem fio mesa de cabeceira brilhante com ecrã tátil, cómoda de noite com 3 gavetas e carregamento USB/tipo C para sala de estar, Branco Ver na Amazon

Leia também: