10 gadgets que merecem um lugar na sua mesa de cabeceira
Há pequenos gadgets que podem tornar a rotina antes de dormir e ao acordar muito mais prática. Desde carregadores sem fios a despertadores inteligentes, há várias opções que merecem um lugar na mesa de cabeceira.
A mesa de cabeceira não tem de servir apenas para pousar o smartphone, os óculos ou o livro que estamos a ler. Com alguns acessórios tecnológicos, é possível transformar este pequeno espaço num local mais funcional, onde temos à mão vários equipamentos úteis para o dia a dia.
De facto, existem soluções para diferentes necessidades, desde carregar vários dispositivos em simultâneo e controlar a iluminação até acompanhar a qualidade do ar, ouvir música ou criar um ambiente mais confortável antes de adormecer.
Por isso, reunimos algumas sugestões de gadgets compactos que podem fazer a diferença na rotina diária, sem ocupar demasiado espaço, e o melhor de tudo é que estão com desconto de Black Friday:
- Suporte 2 ou 3 em 1 de carregamento
UGREEN Zapix
Carregador sem fios iPhone 2 em 1 estação de carregamento; Compatível com iPhone 18/17/16/15/14/13/12 Air Plus Pro Max, AirPods 5/4/3/Pro/2/1, carregador MagSafe, carregamento rápido
iVANKY Carregador sem fios magnético 3 em 1
Estação base de carregamento rápido para Apple Watch AirPods Magsafe iPhone 18 Pro/ 18 Pro Max/17/16/14/13/12 4 em 1 Wireless Charger com lâmpada Normal
GEEKERA Estação de carregamento para Apple
Carregador sem fios 3 em 1 para iPhone Air/17/16/15/14/13/12/11/X/8, base de carregador para Apple Watch Ultra/11-2/SE
- Organizador de cabos e acessórios
UGREEN 6 peças clipe de cabo magnético organizador de cabos
Secretária autocolante sem resíduos para HDMI USB PC TV casa escritório cabos HDMI USB C Lightning 3,5 mm 4,5 mm preto
JOYROOM 6 PCS Clip de Cabo Ajustável
Organizador de Cabos Magnético Gerenciamento de Cabos para Secretária, Mesinhas de Cabeceira, Cabos de Carregamento, HDMI, USB, Cabo de Áudio, Branco
SOULWIT® Clipes de suporte de cabo melhorados
Organizador de cabos de 3 peças auto-adesivo, clipes para cabos duradouros para a gestão de cabos de carregamento USB de mesa
- Despertador com luz de despertar
Relógio despertador de luz diurna
Despertar suave para pessoas com sono profundo, relógio despertador com luz de amanhecer com 30 sons naturais e temporizador de sono [Classe energética G]
RETEYUNG Despertador com luz para adultos e crianças
Relógio despertador com simulação de amanhecer, função Snooze, luz noturna 8 cores, 10 sons naturais, 4 brilhos ajustáveis (rotação manual); [Classe energética A]
LIORQUE Despertador amanhecer
Despertador luz natural simulação amanhecer; 13 níveis de brilho, 10 faixas de ruído branco e 20 melodias da natureza, função de alarme e Snooze
- Moldura digital Wi-Fi
Moldura de fotos digital WiFi de 32 GB
Rotação automática, ecrã táctil inteligente, configuração remota sem esforço através da aplicação AiMOR, preto
OBVHNUA Moldura de Fotos Digital de 10,1 Polegadas
Porta-retratos Digitais Ecrã IPS HD 1280×800, Suporte de Foto/Música/Vídeo, Rotação Automática, Moldura Digital com Controlo Remoto/Relógio
AEEZO Moldura de imagem digital WiFi 32 GB de memória
Ecrã táctil IPS 1280 * 800, modo de quarto, moldura de imagem digital, carregamento rápido de vídeos e fotos à distância com o software AiMOR
- Máquina de ruído branco
Máquina de ruído branco eSynic
Máquina de som portátil para dormir para bebé com 30 tipos de sons relaxantes, luz noturna ajustável, temporizador, bateria incorporada de grande capacidade
Momcozy ruído branco
20 sons relaxantes e anel suspenso
Momcozy ruído branco
20 sons relaxantes e luz noturna tátil
- Mini desumidificador
Cecotec Desumidificador elétrico silencioso BigDry 2000 Light Black
23W, baixo consumo, 300 ml/dia, depósito removível de 0,6 litros, cobertura até 15 m2, preto
Cecotec Desumidificador 300 ml/dia BigDry 2000 essencial
Depósito transparente de 0,7 litros, botão com indicador luminoso, cobertura até 15 m2, desligamento automático
CREATE/Desumidificador mini 600 ml
Sistema de desligamento automático, eco-friendly, pequeno e gerenciável, fácil de usar, sistema Peltier, 22 W
- Candeeiro LED tátil
Lâmpadas de Mesa de Cabeceira Tátil Regulável
Lâmpada Mesa de Cabeceira com 256 Cores RGB e 5 Modos, Luz Noturna LED Cálida Recarrregável por USB com Função de Temporizador para Presente
B.K.Licht – Candeeiro de mesa tátil máx. 40 W
E14, altura 245 mm Ø11cm, 3 níveis de luminosidade, candeeiro de noite moderno, candeeiros de mesa de cabeceira, candeeiro de leitura, cor branca, IP20
Govee Candeeiros de mesa de cabeceira tátil
RGBICWW LED regulável, 500 lm; 70+ modos de cena, 2700-6500k, compatível com Alexa, funciona com Matter, função de temporizador, para sala e quarto
- Pistola de massagem
AERLANG Pistola de massagem muscular com calor
Massajador muscular profundo com 20 velocidades, 7 cabeças e ecrã LED, massajador cervical e costas, presente para homem, mulher, pai e mãe
RENPHO Pistola de massagem de tecido profundo
5 velocidades e 5 cabeças; Massagem de percussão potente, 5 velocidades e 5 cabeças, capa de transporte para ginásio e uso diário
Beurer Antelope BOOM Pistola de massagem muscular
Pistola de Massagem compacta com 4 acessórios, para relaxamento e regeneração, potente massagem de pontos de gatilho, 5 níveis de intensidade
Por fim, se quiser fazer um upgrade à sua mesa de cabeceira, tornando-a ainda mais tecnológica, eis uma alternativa interessante:
Lvifur Mesa de cabeceira LED com estação de carregamento sem fio
mesa de cabeceira brilhante com ecrã tátil, cómoda de noite com 3 gavetas e carregamento USB/tipo C para sala de estar, Branco
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