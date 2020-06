A Electronic Arts emitiu no ontem, o mais recente episódio do seu evento online, o EA Play. Nele foram reveladas algumas novidades bastante interessantes sobre jogos que se encontram a caminho.

Venham saber quais…

Foi no passado dia 19 de junho que decorreu o mais recente episódio de EA Play, uma iniciativa da Electronic Arts que serve para levantar o véu sobre as principais novidades do mundo Electronic Arts.

Apresentado inicialmente pelo CEO da companhia, Andrew Wilson, que teceu grandes elogios às equipas que trabalharam a partir de casa.

Houve também tempo para umas breves palavras acerca da atual temática do momento: racismo e discriminação.

Mas a apresentação foi, acima de tudo, sobre jogos. Vamos, portanto ver o que foi dito e mostrado sobre os jogos da Electronic Arts para os próximos tempos.

Electronic Arts e Nintendo Switch

Uma palavra repetida várias vezes neste EA Play foi a da Nintendo Switch. Realmente, a EA está a demonstrar intenções bastante fortes de reforçar a sua presença na Nintendo Switch.

Durante a emissão foram vários os jogos apresentados a chegar à consola da Nintendo. Assim sendo, este ano, a consola da Nintendo vai receber sete jogos da Electronic Arts (alguns já chegaram como é o caso de Burnout Paradise 2).

It Takes Two It Takes Two é o próximo IP do estúdio sueco responsável por A Way Out, publicado também sob a marca EA Originals. Liderado por Josef Fares, a Hazelight Studios está a trabalhar para criar um jogo visionário que reinvente o género, levando os jogadores a uma aventura selvagem e maravilhosa. Lançado em 2021, Josef Fares mostra a sua visão num jogo cooperativo único e variado que leva o público através de uma viagem emocional num mundo fantástico. “It Takes Two é um mundo estranhamente lindo, ao contrário de tudo o que já se viu antes. Mal podemos esperar para que todos experimentem a magia do nosso gameplay co-op, contrário ao que os jogadores normalmente esperam de um jogo de plataforma“. – Josef Fares, Fundador da Hazelight.

Star Wars: Squadrons Como não poderia deixar de ser, Star Wars: Squadrons, que a EA se sentiu na necessidade de revelar oficialmente no início da semana teve direito a um especial tempo de antena. Devo confessar que, como fã de Star Wars e apreciador de grandes combates espaciais, sinto-me com bastantes expectativas em relação a este jogo. No EA Play tivemos a oportunidade de ouvir Ian Fraser, da Motive Studios que revelou de uma forma bastante intensa todo o seu fascínio pelos filmes mas também pelos jogos que já saíram ao longo dos anos. Aliás, Fraser revela inclusive que é um fantástico fã dos combates espaciais e como tal, esperemos que o jogo que a companhia vai lançar mais adiante, seja uma celebração à altura de toda essa paixão. Gostei do pormenor que referiram sobre o jogo, de se poder, a meio do combate redirecionar mais energia dos ‘lasers’ para os escudos traseiros, por exemplo, para quando estamos a ser perseguidos. Ou das manobras radicais de fuga e evasão. As naves disponíveis já conhecidas são: TIE reaper

TIE surface assault bomber

TIE interceptor

TIE fighter

U-Wing

Y-Wing

A-Wing

X-Wing Star Wars: Squadrons a 2 de outubro deste ano. Atenção que o jogo terá Cross-Play entre Xbox, Playstation e PC, e quer se esteja a jogar em VR ou de forma tradicional.

Lost in Random Dos suecos Zoink! Games chega-nos a notícia de um conto de fadas gótico de aventura e ação, com uma mensagem muito moderna. E um pouco negra também. Como mais um novo IP, num contexto de uma distopia distorcida onde se teme a incerteza e o caos, o jogo apresenta Even, uma jovem corajosa, e o seu companheiro de dados, Dicey. Juntos, os dois embarcam numa perigosa viagem onde têm de aprender a abraçar o desconhecido e fazerem o melhor o que tiverem, numa tentativa de quebrar a maldição de Random. Os jogadores podem jogar Lost in Random em 2021 quando o jogo for lançado para PlayStation 4, Xbox One, Switch, e PC na Origin e Steam. “Todos se podem sentir impotentes quando têm de fazer malabarismos com toda a aleatoriedade e caos que ocorre nas suas vidas. Com Lost in Random, esperamos transportar os nossos jogadores para um mundo alternativo, onde podem encontrar poder nessa aleatoriedade“. – Klaus Lyngeled, CEO & Director de Jogos da Zoink

Rocket Arena Rocket Arena da Final Strike Games foi também revelado no último EA Play. Desenvolvido pela Final Strike Games de Seattle, composto por veteranos especializados em multiplayer, Rocket Arena é o mais recente cross-play de tiro em arena de heróis, onde jogadores e equipas dominam a arte do rocket através de uma lista de diversos heróis, estilos de jogo personalizáveis e ação altamente competitiva. Situado no World of Crater, Rocket Arena apresenta uma nova mecânica de explosão e recuperação, lançadores de rocket que podem ser usados em combate ou para impulsionar heróis pelo mapa, e habilidades de personagens para criar uma experiência de tiro completamente nova. O jogo contará também com eventos sazonais regulares repletos de conteúdos gratuitos, incluindo novos heróis, mapas e eventos dentro do jogo. A primeira temporada começa a 28 de julho, apenas duas semanas após o lançamento. Os jogadores podem experimentar o Rocket Arena a 14 de julho de 2020, quando o jogo for lançado com cross-play para PlayStation 4, Xbox One e PC na Origin e Steam. “Rocket Arena é uma celebração da experiência da nossa equipa e do amor de trabalhar com shooters multiplayer. Estamos entusiasmados por ter a nossa visão replicada num jogo realizado com o apoio dos Partners da EA, pronto a que todos comecem a jogá-lo no próximo mês“. – Kevin Franklin, Co-Founder da Final Strike Games

APEX Legends – Season 5 – Fortune’s Favor APEX Legends – Season 5 – Fortune’s Favor foi o primeiro a arrancar no EA PLay, com novidades reveladas para Lost Treasures que chega a 23 de junho. Entretanto, a Respawn revelou Armed And Dangerous Evolved, o regresso de um modo que permite apenas o uso de snipers e caçadeiras. No entanto, terá algumas novidades. Por exemplo, a inclusão da opção de se criarem pontos móveis de respawn (mobile respawn beacon) é uma ideia bastante interessante, pois permite aos jogadores, o respawn em zonas escolhidas por eles e não pelo CPU. Também um novo mapa Town Takeover foi revelado: Crypto’s Map Room. Adicionalmente, vão chegar novas vestimentas para os personagens, novas skins para as armas e outros items de cosmética para se ir desbloqueando. Foi ainda relembrada a chegada de APEX Legends à Nintendo Switch e ao Steam ainda este ano. No entanto, a novidade mais interessante é o facto de ainda este ano (no outono) APEX Legends vir a receber cross-play entre as plataformas que suportam o jogo.

Houve ainda tempo para “celebrar” a chegada de vários jogos ao Steam. Ao que parece a Electronic Arts está decidida em levar a cabo esta partilha dos seus títulos com a plataforma da Valve, e concorrente da sua própria: Origin.

Sims 4, TitanFall 2, Command and Conquer Remastered a Way Out e Dead Space 3 são alguns dos jogos que poderão encontrar no Steam.

Para finalizar em beleza e em grande, foram reveladas algumas novas imagens de FIFA 21 e de MADDEN NFL 21. Já a pensar nas novas consolas, Xbox Series X e Playstation 5, o que se vê e ouve é uma promessa de que ambos os jogos serão uma experiência inesquecível.

Laura Miele (Chief Studios Officer da Electronic Arts)

Ainda em relação às novas consolas que se preparam para ser lançadas, Laura Miele (Chief Studios Officer da Electronic Arts) referiu que “Com as novas consolas e o que temos vindo a desenvolver para elas, os jogadores irão sentir-se completamente absorvidos pelos jogos numa questão de segundos, seja um jogo de desporto ou um título de fantasia.”

Mas acrescentou ainda que “Esta nova geração de jogos vai apresentar claramente um grande salto gráfico, mas também estamos a dar uso à maior quantidade de memória disponivel assim como au aumento dos ciclos dos CPU, para dar mais realismo ao que se passa no ecrã.”

“Também com esta nova geração de consolas, podemos agora criar um ambiente nos estádios, absolutamente esmagador. Os fãs no estádio serão pessoas individuais, respondendo à ação de acordo com o que se passa no campo. Mas mais, podemos alimentar os jogos com dados reais. Vejam o exemplo de MADDEN NFL 21, que irá beber das estatísticas reais de cada jogador. Dessa forma, todos os atletas jogarão tal como na vida real, com dados atualizados em tempo real. Efeitos de luz, de sombras, e sistemas climáticos dinâmicos impactarão os atletas, seus equipamentos e o campo de jogo. Os jogos se sentirão diferentes, expressões dos jogadores, efeitos climatéricos, tudo isso sofrerá um grande aumento de qualidade com as novas consolas pelo que os jogos vão passar a ser diferentes, melhores e muito mais viscerais.“.

A apresentação EA Play pode ser vista na totalidade aqui.