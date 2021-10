A Samsung ainda ontem deu a conhecer uma larga gama de produtos destinados à casa, mais ligados entre si, e com funcionalidades que se destacam no segmento. Mas até ao final do ano ainda há espaço para mais novidades.

Será no dia 20 de outubro que a empresa terá a segunda parte do seu Unpacked, que sucede ao lançamento dos Galaxy Z Fold3 e Z Flip3. Mas o que terá para anunciar?

Galaxy Unpacked Part 2 com data marcada

A Samsung anunciou nas suas redes sociais e no site um novo evento, reservado para o dia 20 de outubro, pelas 15 horas (horário de Lisboa). O evento apelidado de Unpacked Part 2 já tinha sido revelado no final da Parte 1 do evento, mas só agora foi anunciada a sua data.

Mas então o que será anunciado neste novo evento?

A verdade é que não se sabe muito do que poderá trazer a Samsung no próximo dia 20. O teaser apenas mostra os ícones das suas apps a serem embalados em caixas de cor pastel. Além disso, há referência à "auto expressão através da tecnologia".

Poderemos, portanto, ter um evento com um anúncio a novidades relacionadas com uma nova interface, melhorada tanto em termos de imagem, como em integração entre serviços.

É possível que este evento traga um anúncio de um novo smartphone mais direcionado aos jovens, no entanto, a linha FE parece estar descartada.

Resta-nos mesmo aguardar por dia 20 ou ficar atentos a mais rumores que surjam entretanto.