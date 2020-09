Corrida portuguesa reunirá este fim de semana atletas de 32 países

Numa pandemia conseguir reunir atletas de 32 países para correr uma meia maratona, por exemplo, e dentro das mais elementares regras de segurança… é obra. Mas, o mundo da tecnologia permite ultrapassar barreiras, mesmo sendo estas de ordem pandémica. Segundo o autor desta iniciativa, o cancelamento de praticamente todos os eventos desportivos devido à pandemia levou ao aparecimento das corridas virtuais. Assim, esta é hoje a prova portuguesa que mais sucesso está a ter ao nível mundial.

O mundo, por mais vasto que seja, torna-se uma aldeia global e pequena nas mãos da internet. Vítor Dias explicou-nos como vais ser o “Correr por prazer” à volta do planeta.

Correr por prazer à volta do mundo

Correr por prazer será, eventualmente, num dos mais conhecidos sítios na web portuguesa que se dedica à corrida. Nesta altura, em que a sua atividade foi praticamente bloqueada pela pandemia, o seu criador, Vítor Dias, decidiu criar atividades no mundo virtual. Assim, o desafio é para que qualquer pessoa ao redor do planeta possa correr, sozinho ou acompanhado, respeitando as regras de segurança.

A inscrição na referida prova é gratuita e processa-se de forma simples. O atleta inscreve-se no evento (5 km/10 Km ou 21 km), receberá o seu dorsal na conta de email e um link para onde deverá posteriormente fazer o registo do seu tempo e upload da foto do seu relógio ou app.

Haverá classificações no geral e por escalões, assim como diplomas de participação com os dados da prova. Segundo o responsável pelo evento, neste momento, a prova conta já com participantes dos 5 continentes e de 32 países, tornando-se provavelmente a prova virtual de maior sucesso a nível mundial.

Onde posso participar na corrida?

Ainda tem umas horas e tudo o que precisa saber está descrito com pormenor na página do evento. Atentem só que as inscrições terminam hoje às 24h00. Vá pelos seus dedos, inscreva-se e dê corda à sapatilha.

Correr por prazer