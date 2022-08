Itália e Intel: acordo de US$ 5 mil milhões para a construção de uma fábrica de chips

Se tem estado atento às últimas notícias tecnológicas, especialmente sobre o setor de hardware, então certamente que já se apercebeu que o ramo dos chips tem estado em altas. As fabricantes querem apostar forte neste mercado e, também apoiadas pelas ajudas governamentais, têm sido frequentes as notícias sobre a promoção e investimento no mesmo.

Neste sentido, as mais recentes informações revelam que a Itália e a gigante Intel chegaram agora a um acordo de 5 mil milhões de dólares para a construção de uma fábrica de chips.

Têm sido cada vez mais frequentes as notícias que envolvem planos para a construção de novas fábricas de chips, nomeadamente nos Estados Unidos e também na Europa. As Leis dos Chips acabaram por dar um forte impulso na aposta neste ramo e, como tal, as fabricantes procuram agora investir esses subsídios em mercados onde possam também reduzir a dependência da China e de Taiwan.

Nesse sentido, recentemente informámos que a França também iria fabricar chips e, como tal, a Europa poderia acabar com a sua dependência tecnológica. Mas há agora mais um forte país europeu onde os chips vão começar a ser produzidos.

Itália e Intel juntas na construção de uma fábrica de chips

De acordo com as informações reveladas pela Reuters, a Itália está prestes a fechar um acordo com um valor inicial de 5 mil milhões de dólares com a Intel. Segundo aquilo que algumas fontes familiarizadas com o assunto revelaram à agência, este negócio tem como objetivo a construção de uma fábrica de montagem e embalamento de semicondutores avançados no país.

Este investimento da fabricante em Itália faz parte de um plano anunciado pela mesma no início deste ano, no qual a Intel pretende investir 88 mil milhões de dólares na construção de instalações de fabrico em toda a Europa.

As fontes, que optaram por se manter no anonimato, adiantam que o governo do primeiro-ministro italiano Mario Draghi está a trabalhar no sentido de conseguir um acordo até ao final deste mês de agosto, antes das eleições antecipadas que acontecem a 25 de setembro. Para além disso, há ainda a indicação de que a Itália está preparada para financiar até 40% do investimento total da Intel no país, o qual deverá acabar por ser acima dos 5 mil milhões de dólares à medida que o projeto avança.

Relativamente aos locais, as fontes indicam que há a possibilidade de a construção se situar em Piemonte e/ou Veneto, embora também tenham sido consideradas as regiões de Lombardia, Apúlia e Sicília.

Para já, tanto o departamento de Mario Draghi como a Intel recusaram prestar comentários sobre este assunto.