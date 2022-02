DJ Steve Aoki ganhou mais dinheiro com NFTs do que em 10 anos na indústria da música

O conceito de NFTs já não é novidade para muitas pessoas, sendo que muitas já percebem bem sobre de que se trata esta tecnologia. Mas as opiniões dividem-se, pois se para alguns este é o caminho do futuro, para outros tudo não passa de uma fraude.

No entanto, o popular DJ Steve Aoki afirmou que já ganhou mais dinheiro com os NFTs do que ao longo de 10 anos na indústria da música.

Steve Aoki ganhou mais com NFTs do que na indústria musical

Foi durante uma recente sessão de perguntas e respostas no evento Gala Music, em Inglewood, na Califórnia, que o popular músico Steve Aoki falou abertamente sobre alguns assuntos, nomeadamente os NFTs. Para quem ainda não conhece, NFTs designam-se "Non-fungible Token" ou "Token não-fungível" e, em suma, são como que um certificado digital, estabelecido via blockchain, que define originalidade e exclusividade a bens digitais. Como tal, é um formato que dá ao seu detentor a propriedade digital sobre a imagem.

Na sessão, o DJ norte-americano considerou-se como um 'futurista'. Para além disso, disse acreditar que os NFTs vão realmente transformar a indústria da música, a qual oferecer atualmente aos artistas uma pequena parte do lucro dos royalties. O músico adiantou que os seus espetáculos de DJ ao vivo possivelmente representam 95% do seu rendimento mensal e brincou com a situação dizendo que "se eu não fosse DJ… teria que arranjar um emprego".

Por outro lado, para Aoki, com o modelo económico atual nem vale a pena pensar em royalties. E confessa que já ganhou mais dinheiro com NFTs do que em 10 anos na indústria musical:

Mas se eu realmente me for abaixo, ok, nos 10 anos que tenho feito música… seis álbuns, e você [mistura] todos estes avanços e o que eu fiz numa exploração no ano passado em NFTs, ganhei mais dinheiro. E eu estava também muito mais desequilibrado com a música.

O DJ adianta que um dos motivos pelos quais os NFTs são excitantes é o facto de serem dependentes das comunidades que surgem e que os apoiam. E para Aoki tal é ótimo porque muitos músicos têm grandes e fanáticos seguidores. Além disso adianta que:

À medida que os NFTs de música se tornam mais parte de como integramos e apoiamos os artistas, as editoras terão que fazer mais do que apenas adicionar a música numa lista de reprodução.

Além de artista, Steve Aoki é também um colecionador que detém vários NFTs Bored Ape Yacht Club (BAYC) e também trabalhou num mercado NFT baseado na criptomoeda Solana. Além disso, encontra-se no desenvolvimento do Aokiverse, um clube de elementos baseados em NFTs que "coexistirá com o mundo real". Por fim, o DJ afirma que “haverá uma nova versão em que mostraremos o que possuímos, e isso fará parte de quem somos”.