Ataque à Binance pode ser o maior roubo de criptomoedas de sempre: 5,6 mil milhões de euros!

A maior plataforma de criptomoedas do mundo por volume diário de transações confirmou um ataque cujo impacto estimado equivale a mais de quatro vezes o do caso Bybit, com cerca de metade do valor já congelado, os levantamentos suspensos e a retoma prevista em 48 horas.

Esta quinta-feira, a Binance anunciou que foi vítima de um ataque informático de grande dimensão, com um impacto total estimado em cerca de 6,3 mil milhões de dólares (o equivalente a cerca de 5,6 mil milhões de euros). A empresa indica que cerca de três mil milhões de dólares estão congelados na blockchain, um valor que poderá aumentar à medida que prosseguem os trabalhos de rastreio com as autoridades e outros parceiros do setor. Se estes números se confirmarem, o episódio equivale a mais de quatro vezes o anterior maior ataque do género, o da plataforma Bybit, em fevereiro de 2025, que envolveu 1,5 mil milhões de dólares.

Como terá acontecido

A investigação preliminar divulgada na rede social X apontava para o computador portátil comprometido de um engenheiro de DevOps, que teria permitido a um terceiro não autorizado aceder a um “contentor de serviço” e executar levantamentos sem autorização.

Num comunicado posterior, a empresa indicou que a investigação subsequente identificou pontos adicionais de violação da segurança, descrevendo o caso como um ataque complexo e acrescentando que continua a apurar os factos em coordenação com as autoridades.

Investigation update: Our initial investigation suggested that the security incident may have involved a compromised laptop, however our subsequent investigation has uncovered additional points of breach. This was a complex attack, and we are doing all we can in coordination with law enforcement to resolve it. We are still gathering the facts, and will share more directly as we have them. Binance will cover all losses from the SAFU fund and the company’s funds. User funds are safe. We are still on track towards the expected timeline to resume the withdrawal service in 45 hours. Deposits remain unaffected. The outflows ceased when we paused withdrawal service earlier. We are still working with partners to freeze many of the impacted assets, and have frozen around $3 billion thus far. We will continue to provide further updates through official Binance channels as more verified information becomes available. — Binance (@binance) October 30, 2026

A Binance afirma não ter encontrado evidência de fuga de chaves privadas das carteiras e promete partilhar uma análise técnica detalhada quando as investigações terminarem. A empresa garante ainda que cobrirá todas as perdas com o fundo SAFU e com fundos da própria empresa, garantindo que os fundos dos utilizadores estão seguros.

Atribuição e congelamento de fundos

A TRM Labs, empresa de investigação em blockchain, indicou ter “alta confiança” de que o ataque foi orquestrado pelo TraderTraitor, grupo associado à Coreia do Norte que se acredita integrar o Lazarus Group e que o Federal Bureau of Investigation (FBI) identificou como responsável pelo caso Bybit. Apesar de a Chainalysis também considerar provável a autoria do mesmo grupo, a Binance não confirmou oficialmente nem identificou qualquer atacante.

Quanto aos fundos, o presidente executivo da Tether, Paolo Ardoino, indicou que a empresa congelou mais de 1,5 mil milhões de dólares em USDT, enquanto a Circle terá congelado mais de 800 milhões de dólares em USDC, embora a Binance não tenha detalhado a composição dos cerca de três mil milhões de dólares congelados. Ambas as moedas são stablecoins, ou seja, ativos digitais indexados ao dólar norte-americano cujos emissores têm capacidade técnica para bloquear fundos.

Impacto no mercado

A Binance suspendeu inicialmente os depósitos e os levantamentos, mas numa atualização posterior indicou que os depósitos continuam a funcionar normalmente e que os levantamentos permanecem suspensos, esperando retomá-los num prazo de 48 horas, sujeito à conclusão das verificações de segurança. A empresa pretende ainda publicar uma prova de reservas atualizada depois de concluídos os trabalhos de correção.

No mercado, a maioria das criptomoedas desvalorizou com a notícia, com exceção das stablecoins. Segundo a Agence France-Presse, pelas 04h00 de sexta-feira, o Bitcoin e o Ether seguiam com perdas de 0,8%, após quedas que chegaram a quase 5% e quase 6%, respetivamente, enquanto o BNB, a criptomoeda da Binance, subia 2,7% depois de ter chegado a perder quase 10%.