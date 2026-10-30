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Ataque à Binance pode ser o maior roubo de criptomoedas de sempre: 5,6 mil milhões de euros!

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A maior plataforma de criptomoedas do mundo por volume diário de transações confirmou um ataque cujo impacto estimado equivale a mais de quatro vezes o do caso Bybit, com cerca de metade do valor já congelado, os levantamentos suspensos e a retoma prevista em 48 horas.

Esta quinta-feira, a Binance anunciou que foi vítima de um ataque informático de grande dimensão, com um impacto total estimado em cerca de 6,3 mil milhões de dólares (o equivalente a cerca de 5,6 mil milhões de euros). A empresa indica que cerca de três mil milhões de dólares estão congelados na blockchain, um valor que poderá aumentar à medida que prosseguem os trabalhos de rastreio com as autoridades e outros parceiros do setor. Se estes números se confirmarem, o episódio equivale a mais de quatro vezes o anterior maior ataque do género, o da plataforma Bybit, em fevereiro de 2025, que envolveu 1,5 mil milhões de dólares.

Como terá acontecido

A investigação preliminar divulgada na rede social X apontava para o computador portátil comprometido de um engenheiro de DevOps, que teria permitido a um terceiro não autorizado aceder a um “contentor de serviço” e executar levantamentos sem autorização.

Num comunicado posterior, a empresa indicou que a investigação subsequente identificou pontos adicionais de violação da segurança, descrevendo o caso como um ataque complexo e acrescentando que continua a apurar os factos em coordenação com as autoridades.

A Binance afirma não ter encontrado evidência de fuga de chaves privadas das carteiras e promete partilhar uma análise técnica detalhada quando as investigações terminarem. A empresa garante ainda que cobrirá todas as perdas com o fundo SAFU e com fundos da própria empresa, garantindo que os fundos dos utilizadores estão seguros.

Atribuição e congelamento de fundos

A TRM Labs, empresa de investigação em blockchain, indicou ter “alta confiança” de que o ataque foi orquestrado pelo TraderTraitor, grupo associado à Coreia do Norte que se acredita integrar o Lazarus Group e que o Federal Bureau of Investigation (FBI) identificou como responsável pelo caso Bybit. Apesar de a Chainalysis também considerar provável a autoria do mesmo grupo, a Binance não confirmou oficialmente nem identificou qualquer atacante.

Quanto aos fundos, o presidente executivo da Tether, Paolo Ardoino, indicou que a empresa congelou mais de 1,5 mil milhões de dólares em USDT, enquanto a Circle terá congelado mais de 800 milhões de dólares em USDC, embora a Binance não tenha detalhado a composição dos cerca de três mil milhões de dólares congelados. Ambas as moedas são stablecoins, ou seja, ativos digitais indexados ao dólar norte-americano cujos emissores têm capacidade técnica para bloquear fundos.

Impacto no mercado

A Binance suspendeu inicialmente os depósitos e os levantamentos, mas numa atualização posterior indicou que os depósitos continuam a funcionar normalmente e que os levantamentos permanecem suspensos, esperando retomá-los num prazo de 48 horas, sujeito à conclusão das verificações de segurança. A empresa pretende ainda publicar uma prova de reservas atualizada depois de concluídos os trabalhos de correção.

No mercado, a maioria das criptomoedas desvalorizou com a notícia, com exceção das stablecoins. Segundo a Agence France-Presse, pelas 04h00 de sexta-feira, o Bitcoin e o Ether seguiam com perdas de 0,8%, após quedas que chegaram a quase 5% e quase 6%, respetivamente, enquanto o BNB, a criptomoeda da Binance, subia 2,7% depois de ter chegado a perder quase 10%.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
Binance criptomoeda Roubo roubo de criptomoedas

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