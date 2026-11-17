Uma mensagem demora um dia inteiro a chegar. A resposta precisa de outro. No dia 18 de novembro, a Voyager 1 atingirá uma distância que nenhum outro objeto construído pelo ser humano alcançou: um dia-luz da Terra. Mas o que significa, na prática, estar tão longe?

A data está marcada: 18 de novembro de 2026, às 10h16m07s em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Segundo a NASA, será nesse instante que a Voyager 1 ficará a cerca de 25,9 mil milhões de quilómetros da Terra. É a distância que a luz percorre em 24 horas.

Lançada a 5 de setembro de 1977, a sonda leva mais de 49 anos de viagem. Partiu numa época em que não havia World Wide Web nem smartphones e continua a alargar o alcance físico da exploração humana. É uma exploradora robótica, sem tripulação.

Afinal, quanto mede um dia-luz?

Apesar do nome, um dia-luz é uma unidade de distância. No vácuo, a luz viaja a aproximadamente 300 mil quilómetros por segundo. Multiplicando essa velocidade pelos 86 400 segundos de um dia, chegamos aos tais 25,9 mil milhões de quilómetros.

Para comparar, a luz demora cerca de 1,3 segundos a percorrer a distância média entre a Terra e a Lua. A luz solar chega até nós em aproximadamente 8 minutos e 20 segundos. A Voyager 1 estará a 24 horas-luz.

Os números impressionam, mas estes exemplos ajudam a visualizá-los:

De automóvel a 100 km/h: seriam cerca de 29 500 anos , sempre a andar, sem qualquer paragem.

seriam cerca de , sempre a andar, sem qualquer paragem. Num avião a 900 km/h: a viagem demoraria aproximadamente 3 280 anos .

a viagem demoraria aproximadamente . Numa maquete: se a distância média entre a Terra e o Sol fosse apenas um metro, um dia-luz corresponderia a cerca de 173 metros.

São comparações calculadas para uma distância fixa, com velocidades constantes, sem considerar acelerações ou o movimento da sonda. Mesmo assim, mostram como as nossas referências quotidianas ficam pequenas.

Cada nave espacial transporta um Disco de Ouro com mais de uma centena de fotografias que funcionam como uma cápsula do tempo que representa a vida na Terra.

Enviar uma ordem e esperar dois dias

As ondas de rádio propagam-se à velocidade da luz. Por isso, nesta distância, uma ordem enviada da Terra demora cerca de 24 horas a chegar à Voyager 1. Uma resposta imediata precisa de aproximadamente mais 24 horas para regressar.

Imagine enviar uma instrução na segunda-feira de manhã: a sonda recebe-a na terça-feira e a confirmação chega na quarta-feira. O intervalo mínimo ronda as 48 horas, antes de acrescentar o processamento e a disponibilidade das antenas em Terra.

Localização das sondas Voyager 1 e Voyager 2 para lá da heliopausa, com as distâncias aproximadas à Terra em novembro de 2026.

Onde está a Voyager 1? E a sua irmã?

A Voyager 1 atravessou a heliopausa em 2012 e segue pelo espaço interestelar, acima do plano em que orbitam os planetas. A heliopausa marca a fronteira da bolha criada pelo vento solar. Contudo, a influência gravitacional do Sol e a distante nuvem de Oort estendem-se muito para além dessa fronteira.

A Voyager 2 também está no espaço interestelar, desde novembro de 2018, mas segue uma direção diferente, abaixo do plano dos planetas. A sua história inclui um feito único: visitou de perto Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno. Continua a ser a única sonda a ter visitado os dois últimos.

Nesta altura de novembro de 2026, a Voyager 2 encontra-se a aproximadamente 21,7 mil milhões de quilómetros da Terra, equivalentes a cerca de 20 horas-luz, segundo os valores arredondados do contador da missão. A NASA prevê que alcance o seu próprio dia-luz em novembro de 2035.

A celebração começa na véspera

Embora o marco aconteça a 18 de novembro, a NASA convida o público a celebrá-lo já hoje, dia 17, depois do pôr do sol.

A iniciativa “Shine Bright for Voyager’s Light-Day” propõe usar o telemóvel ou uma lanterna para emitir as letras V-G-R em código Morse. É um gesto simbólico de homenagem à missão.

Talvez seja esta a melhor imagem para guardar: um pequeno aparelho construído na década de 1970 viajou durante quase meio século para chegar a um lugar onde a luz demora apenas um dia a chegar.

Nunca levámos tão longe um objeto feito por nós. E, ainda assim, o Universo continua quase todo por explorar.