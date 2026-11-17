É já amanhã! Voyager 1 vai ficar a um dia-luz da Terra. Consegue imaginar esta distância?
Uma mensagem demora um dia inteiro a chegar. A resposta precisa de outro. No dia 18 de novembro, a Voyager 1 atingirá uma distância que nenhum outro objeto construído pelo ser humano alcançou: um dia-luz da Terra. Mas o que significa, na prática, estar tão longe?
A data está marcada: 18 de novembro de 2026, às 10h16m07s em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Segundo a NASA, será nesse instante que a Voyager 1 ficará a cerca de 25,9 mil milhões de quilómetros da Terra. É a distância que a luz percorre em 24 horas.
Lançada a 5 de setembro de 1977, a sonda leva mais de 49 anos de viagem. Partiu numa época em que não havia World Wide Web nem smartphones e continua a alargar o alcance físico da exploração humana. É uma exploradora robótica, sem tripulação.
Afinal, quanto mede um dia-luz?
Apesar do nome, um dia-luz é uma unidade de distância. No vácuo, a luz viaja a aproximadamente 300 mil quilómetros por segundo. Multiplicando essa velocidade pelos 86 400 segundos de um dia, chegamos aos tais 25,9 mil milhões de quilómetros.
Para comparar, a luz demora cerca de 1,3 segundos a percorrer a distância média entre a Terra e a Lua. A luz solar chega até nós em aproximadamente 8 minutos e 20 segundos. A Voyager 1 estará a 24 horas-luz.
Os números impressionam, mas estes exemplos ajudam a visualizá-los:
- De automóvel a 100 km/h: seriam cerca de 29 500 anos, sempre a andar, sem qualquer paragem.
- Num avião a 900 km/h: a viagem demoraria aproximadamente 3 280 anos.
- Numa maquete: se a distância média entre a Terra e o Sol fosse apenas um metro, um dia-luz corresponderia a cerca de 173 metros.
São comparações calculadas para uma distância fixa, com velocidades constantes, sem considerar acelerações ou o movimento da sonda. Mesmo assim, mostram como as nossas referências quotidianas ficam pequenas.
Enviar uma ordem e esperar dois dias
As ondas de rádio propagam-se à velocidade da luz. Por isso, nesta distância, uma ordem enviada da Terra demora cerca de 24 horas a chegar à Voyager 1. Uma resposta imediata precisa de aproximadamente mais 24 horas para regressar.
Imagine enviar uma instrução na segunda-feira de manhã: a sonda recebe-a na terça-feira e a confirmação chega na quarta-feira. O intervalo mínimo ronda as 48 horas, antes de acrescentar o processamento e a disponibilidade das antenas em Terra.
Onde está a Voyager 1? E a sua irmã?
A Voyager 1 atravessou a heliopausa em 2012 e segue pelo espaço interestelar, acima do plano em que orbitam os planetas. A heliopausa marca a fronteira da bolha criada pelo vento solar. Contudo, a influência gravitacional do Sol e a distante nuvem de Oort estendem-se muito para além dessa fronteira.
A Voyager 2 também está no espaço interestelar, desde novembro de 2018, mas segue uma direção diferente, abaixo do plano dos planetas. A sua história inclui um feito único: visitou de perto Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno. Continua a ser a única sonda a ter visitado os dois últimos.
Nesta altura de novembro de 2026, a Voyager 2 encontra-se a aproximadamente 21,7 mil milhões de quilómetros da Terra, equivalentes a cerca de 20 horas-luz, segundo os valores arredondados do contador da missão. A NASA prevê que alcance o seu próprio dia-luz em novembro de 2035.
A celebração começa na véspera
Embora o marco aconteça a 18 de novembro, a NASA convida o público a celebrá-lo já hoje, dia 17, depois do pôr do sol.
A iniciativa “Shine Bright for Voyager’s Light-Day” propõe usar o telemóvel ou uma lanterna para emitir as letras V-G-R em código Morse. É um gesto simbólico de homenagem à missão.
Talvez seja esta a melhor imagem para guardar: um pequeno aparelho construído na década de 1970 viajou durante quase meio século para chegar a um lugar onde a luz demora apenas um dia a chegar.
Nunca levámos tão longe um objeto feito por nós. E, ainda assim, o Universo continua quase todo por explorar.
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