A Voyager 1, o objeto mais distante alguma vez construído pelo ser humano, chegou a um dia-luz da Terra. Segundo as estimativas da NASA, a marca foi atingida esta quarta-feira, 18 de novembro.

A hora exata da passagem

A NASA calcula que a sonda tenha cruzado a marca às 5h16 na costa leste dos EUA, o que corresponde às 10h16 em Portugal continental. A confirmação oficial só chega a 19 de novembro, quando a mensagem da sonda alcançar a Terra.

Um dia-luz é a distância que a luz percorre em 24 horas, ou seja, cerca de 26 mil milhões de quilómetros. A luz do Sol demora cerca de oito minutos a chegar à Terra, e a da Lua pouco mais de um segundo.

Comunicações com um dia de atraso

A esta distância, qualquer comando enviado da Terra demora 24 horas a chegar à Voyager 1. A resposta precisa de outras 24 horas para regressar, pelo que cada troca de mensagens ocupa cerca de dois dias. Lançada a 5 de setembro de 1977, a sonda viaja a cerca de 61 mil km/h e continua a enviar dados mais de 49 anos depois.

A Voyager 1 entrou no espaço interestelar em agosto de 2012, antes da gémea Voyager 2, que só deverá chegar a um dia-luz em novembro de 2035.

Nov. 18, 2026, 5:16am EST The Voyager 1 spacecraft has reached a distance of one light-day from Earth. — NASA Solar System (@NASASolarSystem) November 18, 2026

Uma missão com recursos cada vez mais limitados

A idade começa a pesar. A sonda teve falhas técnicas no passado e a NASA desligou algumas funcionalidades para a manter em operação, porque o plutónio do gerador de energia está a diminuir.

O rumo mantém-se em direção à estrela Gliese 445, situada a cerca de 17 anos-luz da Terra. A Voyager 1 deverá passar a cerca de 1,7 anos-luz dela daqui a cerca de 40 mil anos.

Kareem Badaruddin, gestor da missão Voyager, descreve o momento como algo que nunca tinha acontecido e que talvez nunca volte a acontecer.

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