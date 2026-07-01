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Viagens de jato privado do presidente da FIFA no Mundial 2026 estão a sair caras

· Ciência 6 Comentários

Imagem: Reuters

Fonte: BBC

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. Ze says:
    1 de Julho de 2026 às 17:03

    Pouco BOM!!!!

    Responder
  2. Joe Doe says:
    1 de Julho de 2026 às 17:29

    A malta da bola para isso tudo e se calhar a malta que nem gosta de bola (eu) também paga, mas o que interessa é haver circo.

    Responder
  3. Gringo Bandido says:
    1 de Julho de 2026 às 17:48

    Fazem mais mal ao mundo do que bem, saldo negativo.

    Responder
  4. LS says:
    1 de Julho de 2026 às 17:49

    Pah, vamos lá beber pelas nossas palhinhas de papel e colocar as garrafas no Volta porque nos preocupamos com o ambiente

    Responder
  5. PGomes says:
    1 de Julho de 2026 às 17:55

    A FIFA sempre foi um bocado corrupta e com ética questionável. Mas agora esta a bater recordes.

    Responder
  6. Trinca Bolotas says:
    1 de Julho de 2026 às 18:07

    Mas para os outros recomenda viagens a cavalo ou de burro, ou de carro elétrico. Nada de novo.

    Responder

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