Vacinas reduzem risco de hospitalização ou morte, revela Estudo

Aparentemente as vacinas estão a produzir impacto na pandemia por COVID-19. Na generalidade o número de casos tem vindo a diminuir em alguns países, assim como o número de mortes.

Um estudo realizado pelo Instituto Nacional de Saúde de Itália confirma que as vacinas reduzem riscos de hospitalização ou morte.

Vacinação com bons resultados…

O risco de um adulto ser hospitalizado ou morrer por COVID-19 diminui 90% a 95% passados 35 dias sobre o início da vacinação. A conclusão é de um estudo italiano, o primeiro realizado por um país da União Europeia.

Segundo o que foi revelado, para se chegarem a estas conclusões foram analisadas 13,7 milhões de pessoas, já com a vacina, com pelo menos uma dose entre 27 de dezembro de 2020 (dia em que começou a campanha de imunização) e 03 de maio de 2021.

De acordo com o documento, “a partir de 35 dias após o início do ciclo de vacinação há uma redução de 80% nas infeções, 90% nos internamentos e 95% nas mortes”. De referir também que o estudo incluiu adultos que receberam a vacina da Pfizer/BioNTech (a maioria já com as duas doses) e a vacina da AstraZeneca (apenas uma dose).

Ambas as vacinas embora assentes em tecnologias diferentes, revelaram em ensaios clínicos ser eficazes na prevenção da doença grave e morte. Os efeitos positivos são semelhantes tanto em homens como em mulheres e em pessoas de diferentes faixas etárias.

De acordo com o presidente do Instituto Nacional de Saúde de Itália, Silvio Brusaferro, os dados “confirmam a eficácia da vacinação e a necessidade de alcançar rapidamente coberturas altas em toda a população”.

A pandemia da covid-19 provocou, pelo menos, 3.359.726 mortos no mundo, resultantes de mais de 161,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência noticiosa francesa AFP.