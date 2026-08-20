Vacina personalizada de mRNA contra o cancro passa teste decisivo de fase 3

A tecnologia de mRNA poderá estar prestes a dar um dos seus maiores saltos desde as vacinas contra a COVID-19. Desta vez, o alvo é o cancro e os primeiros resultados de fase 3 são suficientemente fortes para abrir caminho a uma possível aprovação.

Combater o cancro: Moderna e Merck conseguem resultado histórico

A Moderna e a Merck anunciaram resultados positivos do ensaio clínico de fase 3 INTerpath-001, que avaliou o intismeran autogene, uma terapia personalizada baseada em mRNA, combinada com o medicamento de imunoterapia Keytruda.

O estudo envolveu 1.137 pessoas com melanoma de alto risco, nos estádios IIB a IV, depois de o tumor ter sido removido cirurgicamente.

Principais dados do ensaio clínico: 👥 1.137 doentes 🧬 Fase 3 concluída com resultados positivos ✅ Melhoria significativa na prevenção da recorrência 📉 Menor risco de metástases à distância 🛡️ Sem novos sinais de segurança identificados

A combinação conseguiu melhorar significativamente a sobrevivência livre de recorrência e a sobrevivência livre de metástases à distância, quando comparada com Keytruda administrado isoladamente.

Uma vacina criada para o tumor de cada pessoa

Este não é um medicamento exatamente igual para todos os doentes.

É analisado o tumor de cada pessoa para identificar as suas mutações específicas. A partir dessa informação é produzido um tratamento de mRNA personalizado capaz de codificar até 34 neoantigénios.

O objetivo é ensinar o sistema imunitário a reconhecer características específicas das células cancerígenas e atacá-las caso permaneçam ou voltem a surgir no organismo.

Estudos anteriores já tinham mostrado resultados impressionantes

Os números completos desta fase 3 ainda não foram divulgados. Contudo, o estudo anterior de fase 2b já tinha mostrado resultados importantes ao fim de cinco anos:

49% menos risco de recorrência ou morte

59% menos risco de metástases à distância ou morte

Estes valores dizem respeito à combinação intismeran + Keytruda comparada com Keytruda isoladamente.

É importante não confundir estes números com os resultados agora anunciados para a fase 3. A Moderna e a Merck dizem apenas, para já, que houve uma melhoria estatisticamente significativa e clinicamente relevante.

Vacina conta o cancro pode chegar ao mercado em 2027

Os resultados representam a primeira fase 3 positiva de uma terapia contra o cancro baseada em mRNA e personalizada para cada doente.

A Moderna e a Merck vão agora apresentar os dados completos e discutir com os reguladores os próximos passos.

Segundo informações, o tratamento poderá mesmo ter lançamento comercial já em 2027, caso obtenha as necessárias aprovações.

E o melanoma poderá ser apenas o começo. O programa INTerpath já inclui nove ensaios de fase 2 e 3 que abrangem diferentes tipos de cancro, incluindo pulmão, bexiga e rim.

Se os resultados se confirmarem, o grande legado das vacinas de mRNA poderá acabar por surgir num território muito diferente daquele que tornou esta tecnologia conhecida: tratamentos contra o cancro desenhados especificamente para cada pessoa.

Ainda estamos longe de falar no fim do cancro. Mas poderá este ser o princípio de uma nova era no seu tratamento?