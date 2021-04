Vacina da AstraZeneca e coágulos de sangue não estão relacionados, diz especialista

Os países pretendem atingir a imunidade de grupo através da administração da vacina. Então, é fundamental que as pessoas sejam inoculadas com as vacinas disponíveis. No entanto, um clima de medo e insegurança tem surgido relativamente à imunização da AstraZeneca por todas as notícias que a associam a mortes.

De forma a esclarecer e tranquilizar a população, um regulador afirma que a vacina é efetivamente segura.

Coágulos de sangue associados à vacina da AstraZeneca?

Dos 18,1 milhões de pessoas que receberam a vacina da AstraZeneca no Reino Unido, 30 desenvolveram coágulos de sangue. Além disso, a Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) confirmou que dessas 30 pessoas, sete tinham morrido.

Como estas, algumas outras foram registadas e provocaram uma onda de insegurança e desconfiança face aos efeitos da vacina da AstraZeneca.

Assim como em qualquer situação, é importante pesar as medidas e perceber se é motivo para alarme.

Neste caso, o regulador do Reino Unido afirmou que não existem evidências que relacionem os coágulos de sangue e a administração da vacina da AstraZeneca. Além disso, revela que os benefícios continuam a superar os riscos.

Os benefícios da vacina da AstraZeneca na prevenção da infeção pela COVID-19 e as suas complicações continuam a superar quaisquer riscos e o público deve continuar a receber a sua vacina quando solicitado para o fazer.

Disse June Raine, chefe executivo do MHRA.

Ainda assim, continuam em curso investigações que pretendem garantir que não existe efetivamente uma relação.

Vacina mostra-se segura e eficaz

Na realidade, as preocupações relacionadas aos coágulos começaram a surgir depois das complicações numa pequena porção de casos. Aliás países como a Alemanha restringiram até a administração das doses da AstraZeneca a determinadas idades.

A par disso, a Organização Mundial de Saúde e outros órgãos médicos garantiram a sua fiabilidade.

Se olharmos para a população em geral, as estimativas mostram que entre duas a 16 pessoas por milhão podem naturalmente obter este tipo de coágulo de sangue, pelo que a associação com a vacinação pode não estar relacionada com a própria vacina. É também importante reconhecer que uma coisa que o coronavírus faz é realmente aumentar o risco de desenvolver coágulos sanguíneos, pelo que em termos de risco e benefícios a vacina é segura.

Explicou Robin Shattock, especialista em infeções.

