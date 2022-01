Vacina COVID barata, eficaz e sem patente pode ser uma ameaça às gigantes farmacêuticas

Dois anos após a pandemia da COVID-19, o mundo assistiu a mais de 344 milhões de infeções e mais de 5,6 milhões de mortes em todo o mundo. Aproximadamente 60% da população mundial recebeu pelo menos uma dose de uma vacina COVID-19. Mas ainda existe uma lacuna flagrante e alarmante no acesso global a estas vacinas.

Este cenário de desigualdade entre os mais ricos e mais vacinados e os mais pobres e menos inoculados não é boa para ninguém e pode mesmo tornar-se numa grande preocupação para todos. Mas então como se poderá resolver este problema?

Uma vacina para todo o planeta

Num texto de opinião à publicação Conversation, a virologista Maureen Ferran do Rochester Institute of Technology deixou uma argumentação poderosa e um caminho que poderá não ser aquele que as gigantes farmacêuticas querem ouvir.

Fazendo uma retrospetiva honesta destes dois anos, a cientista refere que se o mundo aprendeu alguma coisa com esta pandemia, é que os vírus não precisam de um passaporte. No entanto, cerca de 72% das doses de vacinas foram administradas em países de rendimento alto e médio-alto, e apenas 1% em países de rendimento baixo.

Os países ricos estão a dar reforços, mesmo a quarta dose, enquanto a primeira e segunda dose não estão disponíveis para muitos em todo o mundo.

No entanto, existe a esperança de que uma nova vacina chamada CORBEVAX ajude a colmatar esta lacuna de vacinação.

CORBEVAX, a vacina eficaz, barata e livre de patente

Antes de mais, a pergunta que se coloca é como funciona a vacina CORBEVAX?

Ferran refere que todas as vacinas COVID-19 ensinam o sistema imunitário a reconhecer o vírus e a preparar o corpo para montar um ataque. A vacina CORBEVAX é uma vacina de subunidade proteica. Utiliza um pedaço inofensivo da proteína do espigão do coronavírus que faz com que a COVID-19 estimule e prepare o sistema imunitário para futuros encontros com o vírus.

Ao contrário das três vacinas aprovadas nos EUA - Pfizer e Moderna com tecnologia mRNA, a vacina Johnson & Johnson com tecnologia viral vetorial, que fornecem instruções ao corpo sobre como produzir a proteína do espigão - a CORBEVAX entrega a proteína do espigão diretamente ao corpo. Contudo, tal como as outras vacinas COVID-19 mRNA aprovadas, a CORBEVAX também requer duas doses.

Como é que a CORBEVAX foi desenvolvida?

A especialista refere que a CORBEVAX foi desenvolvida por uma equipa muito competente de especialistas. Estão referenciados os diretores do Texas Children's Hospital Center for Vaccine Development no Baylor College of Medicine, a Dra. Maria Elena Bottazzi e o Dr. Peter Hotez.

Este vírus que atacou o planeta em 2020 não era totalmente desconhecido. Aliás, este faz parte do grupo SARS, que teve já antes dois (pelo menos) surtos que criaram conhecimento e, para eles, foram criadas vacinas. Portanto, quando pensamos que a vacina contra a COVID-19 é algo recente, nada mais errado.

Durante o surto da SARS de 2003, estes investigadores criaram um tipo semelhante de vacina, inserindo a informação genética de uma porção da proteína do espigão do vírus da SARS na levedura para produzir grandes quantidades da proteína. Após isolar a proteína do espigão do vírus da levedura e adicionar um adjuvante, que ajuda a desencadear uma resposta imunológica, a vacina estava pronta para ser utilizada.

A primeira epidemia da SARS foi de curta duração, e havia pouca necessidade da vacina criada pelos virologistas Bottazzi e Hotez - até que o vírus que causa a COVID-19, SARS-CoV-2, surgiu em 2019. Assim, limparam o pó da sua vacina e atualizaram a proteína do espigão para corresponder ao do SARS-CoV-2, e foi então criada a vacina CORBEVAX.

Segundo referiu Maureen Ferran, houve um grande ensaio clínico com base nos EUA que concluiu que a vacina era segura, bem tolerada e mais de 90% eficaz na prevenção de infeções sintomáticas. A vacina recebeu autorização de utilização de emergência na Índia, e espera-se que outros países em desenvolvimento a sigam.

Curiosamente, a equipa de Baylor não conseguiu reunir interesse ou financiamento nos EUA para a sua vacina. Em vez disso, novas tecnologias como as vacinas mRNA avançaram, embora a conceção da vacina de Bottazzi e Hotez estivesse mais avançada, graças ao seu trabalho anterior durante os surtos de SARS de 2003 e MERS de 2012.

Uma vacina construída para o mundo

As vacinas de subunidades proteicas têm uma vantagem sobre as vacinas de mRNA na medida em que podem ser prontamente produzidas utilizando tecnologia de ADN recombinante (rDNA) bem estabelecida que é relativamente barata e relativamente fácil de escalar.

Uma tecnologia semelhante de proteína recombinante que existe há 40 anos tem sido utilizada para a vacina Novavax COVID-19, que está disponível para utilização em 170 países, e a vacina recombinante contra a hepatite B.

Esta vacina pode ser produzida a uma escala muito maior porque já se encontram disponíveis instalações de fabrico adequadas. Também é fundamental para o acesso global que CORBEVAX possa ser armazenada num frigorífico normal. Portanto, é possível produzir milhões de doses rapidamente e distribuí-las com relativa facilidade.

Em comparação, produzir vacinas de mRNA é mais caro e complicado porque se baseiam em tecnologias mais recentes, dependem de trabalhadores altamente qualificados e requerem frequentemente temperaturas ultra baixas para armazenamento e transporte.

Outra grande diferença é que a vacina CORBEVAX foi desenvolvida tendo em mente o acesso global à vacina. O objetivo era fazer uma vacina de baixo custo, fácil de produzir e transportar, utilizando um método bem testado e seguro.

Para tal, os investigadores não estavam preocupados com a propriedade intelectual ou o benefício financeiro. A vacina foi produzida sem financiamento público significativo; os 7 milhões de dólares necessários para o desenvolvimento foram fornecidos por filantropos.

A CORBEVAX está atualmente licenciada sem patente à Biological E. Limited (BioE), o maior fabricante de vacinas da Índia, que planeia fabricar pelo menos 100 milhões de doses por mês a partir de fevereiro de 2022. Este acordo sem patentes significa que outros países de baixo e médio rendimento podem produzir e distribuir esta vacina barata, estável e relativamente fácil de escalar localmente.

Portanto, isto significa que a CORBEVAX é uma das vacinas mais baratas atualmente disponíveis. O seu funcionamento contra a variante Ómicron está a ser investigado. Contudo, a história CORBEVAX pode ser usada como modelo para abordar a iniquidade da vacina quando é necessário vacinar a população mundial - contra a COVID-19 e outras doenças no horizonte.

A necessidade da equidade da vacina

A cientista refere que há muitas razões para que o acesso global às vacinas seja injusto. Aliás, é um apontar de dedo muito severo. Por exemplo, os governos das nações ricas compram vacinas antecipadamente, o que limita a oferta. Embora os países em desenvolvimento tenham capacidade de produção de vacinas, os países de baixo e médio rendimento em África, Ásia e América Latina ainda precisam de ter capacidade para suportar os custos de encomenda.

O governo indiano encomendou 300 milhões de doses de CORBEVAX, e a BioE planeia produzir mais de mil milhões de vacinas para pessoas nos países em desenvolvimento.

Para o contexto, os EUA e outras nações do G7 comprometeram-se a doar mais de 1,3 mil milhões de doses de vacinas COVID, mas apenas 591 milhões de doses foram enviadas. Estes números significam que se a BioE for capaz de produzir 1,3 mil milhões de doses de CORBEVAX como planeado, esta vacina chegará a mais pessoas do que as vacinadas pelo que foi doado e enviado pelas nações mais ricas.

Como a variante Ómicron demonstrou, novas variantes podem propagar-se rapidamente pelo mundo e têm muito mais probabilidades de se desenvolverem em pessoas não vacinadas e continuar a surgir enquanto as taxas globais de vacinação permanecerem baixas.

É improvável que os impulsionadores acabem com esta pandemia. Pelo contrário, o desenvolvimento de vacinas globalmente acessíveis como CORBEVAX representa um primeiro passo importante na vacinação do mundo e no fim desta pandemia.