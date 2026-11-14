Europa criou um “USB espacial” para dar uma segunda vida aos satélites

Uma avaria pode ditar o fim de um satélite que ainda teria anos de trabalho pela frente. O projeto europeu SPACE USB quer facilitar a reparação em órbita através de uma ligação comum entre equipamentos de diferentes fabricantes. O protótipo já demonstrou compatibilidade com três interfaces europeias.

Ligar um periférico ao computador tornou-se uma operação banal graças ao USB. No espaço, conseguir que equipamentos de fabricantes diferentes se entendam continua a ser um desafio. É esse obstáculo que o SPACE USB procura ultrapassar, criando uma base comum para as ligações utilizadas na manutenção e montagem de satélites.

Coordenado pela Thales Alenia Space France, o projeto decorreu entre janeiro de 2024 e dezembro de 2025 e recebeu cerca de 1,9 milhões de euros de financiamento europeu, segundo a ficha oficial do CORDIS.

Uma ligação para equipamentos de diferentes fabricantes

A proposta passa por aproximar sistemas que foram desenvolvidos de forma independente. Para a robótica orbital, uma ligação comum precisa de assegurar a fixação dos módulos e permitir a passagem de energia e dados. A interoperabilidade é, por isso, um dos objetivos centrais do projeto, juntamente com características como a dimensão compacta e a tolerância a desalinhamentos durante a ligação.

O resultado foi um protótipo denominado Common Passive Interface, testado com as interfaces HOTDOCK, SIROM e iSSI. Num banco de ensaios robótico da Thales Alenia Space, os investigadores demonstraram compatibilidade mecânica e elétrica com as três soluções.

Reparar uma peça pode evitar substituir o satélite

Uma das aplicações previstas é permitir que uma nave de manutenção substitua componentes avariados ou acrescente equipamento a um satélite.

Sensores e unidades de processamento estão entre as possibilidades apontadas pelos investigadores. Uma interface comum também poderia permitir que o mesmo veículo prestasse assistência a vários satélites.

A construção modular é outra vertente: combinar componentes para formar um satélite e substituir um módulo quando ocorre uma falha. Esta abordagem está na base da proposta de robótica orbital apresentada pelo SPACE USB.

O protótipo ainda precisa de chegar ao espaço

A demonstração em laboratório ainda não representa um conector operacional em órbita. O protótipo é maior do que uma futura versão de voo, e a transformação da solução num padrão dependerá da adesão dos fabricantes e das empresas de manutenção espacial.

A promessa é apelativa, isto é, a ideia é tornar a reparação e a atualização parte da vida normal de um satélite. Para isso, a indústria terá de conseguir no espaço algo que já damos por adquirido nos computadores: ligar equipamentos de origens diferentes através de uma interface comum.