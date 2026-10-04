Uma cerveja cura a ressaca? A ciência diz que só estamos a adiar o inevitável

Há um conselho que atravessa gerações: depois de uma noite de excessos, beber uma cerveja na manhã seguinte ajuda a acabar com a ressaca. Há até quem garanta que resulta. O problema é que a ciência tem uma explicação bastante menos animadora: não estamos a curar nada. Estamos apenas a adiar o problema.

Afinal, de onde vem a ressaca?

Dor de cabeça, sede, náuseas, cansaço, irritabilidade e aquela sensação de que o corpo decidiu cobrar, de uma só vez, tudo aquilo que aconteceu na noite anterior. Durante muito tempo, a ressaca foi associada sobretudo à desidratação. E há alguma razão para isso.

O álcool reduz a libertação de vasopressina, também conhecida como hormona antidiurética, responsável por ajudar os rins a reter água. Quando esta hormona diminui, urinamos mais e perdemos mais líquidos.

É por isso que depois de algumas cervejas as visitas à casa de banho começam a tornar-se bastante mais frequentes.

Contudo, a desidratação é apenas uma parte do problema. A investigação aponta igualmente para alterações no sistema imunitário e inflamatório, perturbações do sono, irritação gastrointestinal e alterações na atividade cerebral.

Ou seja, beber simplesmente muita água pode ajudar, mas não faz desaparecer magicamente uma ressaca.

Mas então porque é que outra cerveja parece resultar?

É aqui que nasce um dos mitos mais resistentes relacionados com o álcool.

Há pessoas que garantem que beber uma cerveja na manhã seguinte melhora quase imediatamente a dor de cabeça, o mal-estar e até aquela sensação de ansiedade. E não estão necessariamente a imaginar essa melhoria.

A questão está no momento em que aparece a ressaca. O Alcohol Hangover Research Group definiu-a como o conjunto de sintomas físicos e mentais negativos que surgem depois de um episódio de consumo de álcool, começando quando a concentração de álcool no sangue se aproxima de zero.

É precisamente aqui que entra a cerveja da manhã seguinte. Ao voltar a introduzir álcool no organismo, a concentração de álcool no sangue aumenta novamente. Alguns dos sintomas podem temporariamente diminuir.

Só que a ressaca não desapareceu. Foi adiada.

É o famoso “um prego tira outro prego”

Esta prática é conhecida em inglês como “hair of the dog”, expressão associada à ideia de combater os efeitos do álcool consumindo mais álcool.

O National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) é bastante claro: beber álcool na manhã seguinte pode reduzir temporariamente alguns sintomas, mas pode também prolongar o mal-estar associado à ressaca.

Há ainda uma explicação relacionada com o sistema nervoso. Durante o consumo de álcool, o cérebro adapta-se aos efeitos depressores da substância. À medida que o organismo elimina o álcool, esse equilíbrio volta a alterar-se, podendo surgir ansiedade, irritabilidade e outros sintomas.

Se voltarmos a beber álcool, podemos temporariamente interferir novamente nesse processo. É daí que poderá surgir aquela sensação de que “a cerveja funcionou”. Na realidade, colocámos apenas o problema em pausa.

Então qual é a verdadeira cura para uma ressaca?

Aqui chega a parte menos interessante: não existe atualmente uma cura cientificamente comprovada capaz de eliminar uma ressaca.

O organismo precisa sobretudo de tempo para metabolizar o álcool e os seus subprodutos, recuperar líquidos, normalizar a atividade cerebral e imunitária e reparar a irritação provocada nos diferentes tecidos.

Água, alimentação, descanso e sono podem ajudar na recuperação e aliviar alguns sintomas, mas não existe uma bebida milagrosa que acelere todo o processo.

Aliás, nem o café, nem um duche frio, nem aquela cerveja gelada na manhã seguinte fazem desaparecer verdadeiramente uma ressaca.

A estratégia mais eficaz continua a ser também a mais óbvia: moderar o consumo de álcool, beber água durante a noite e evitar chegar ao ponto em que o organismo terá uma enorme fatura para apresentar na manhã seguinte.

Portanto, da próxima vez que alguém disser que “uma cerveja cura a ressaca”, já sabe o que está realmente a acontecer: pode aliviar temporariamente alguns sintomas, mas a ciência sugere que estamos apenas a empurrar o inevitável para mais tarde.