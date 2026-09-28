Um “sentinela” na veia para detetar o cancro antes de surgir um tumor? A tecnologia existe

Detetar o cancro quando existe apenas um pequeno número de células anormais, muito antes de aparecer um tumor numa TAC ou ressonância, parece ficção científica. É precisamente esse o objetivo perseguido pela oncologista Azra Raza. E em 2026 a ideia já tem um dispositivo experimental: um pequeno implante vascular conhecido como “Stentinel”.

Stentinel: o implante que quer detetar o cancro antes de existir um tumor

A oncologista Azra Raza, da Universidade de Columbia, está a desenvolver um pequeno implante vascular capaz de vigiar o sangue permanentemente à procura das primeiras células cancerígenas, muito antes de um tumor ser visível numa TAC.

O dispositivo chama-se Stentinel, junção de stent com sentinel.

Uma ideia com décadas de trabalho por trás

Raza defende que, quando um cancro é diagnosticado, já existe uma população complexa de células malignas. Por isso, desde 1984 reuniu mais de 60 mil amostras de sangue e medula óssea, incluindo amostras sucessivas dos mesmos doentes ao longo do tempo, o que permite observar, no mesmo organismo, como uma condição pré-leucémica evolui para leucemia.

Um estudo de 2025 na Cancer Discovery detetou retrospetivamente mutações cancerígenas no sangue entre 3,1 e 3,5 anos antes do diagnóstico , mas em quantidades até 79 vezes inferiores às encontradas mais tarde, mostrando como o sinal inicial é ténue.

Dr. Azra Raza (@AzraRazaMD) on the https://t.co/yWUcJKI4JP podcast spoke to @WilliamShatner and his daughter about this new cancer technology.



I wrote about the history of this technology and why its time has come.



See below linked post… https://t.co/53dJbE6kIY pic.twitter.com/X5vkMsGpO2 — Brian Roemmele (@BrianRoemmele) September 24, 2026

Como funciona o dispositivo

Em vez de um exame ocasional, o Stentinel ficaria implantado numa veia do braço, a analisar continuamente o sangue através de alterações de impedância elétrica associadas a células anormais.

Raza descreve a ambição final com uma analogia clara: não seria só um detetor de fumo, seria também o extintor, capaz de destruir a célula suspeita com um impulso elétrico.

O que já é ciência e o que é ainda promessa

Já está demonstrado que existem células e ADN tumoral circulante, e já existem sensores implantáveis capazes de monitorizar o organismo continuamente.

O que não está demonstrado é que o Stentinel consiga identificar essa “primeira célula” em humanos e eliminá-la com segurança, até porque um cancro raramente nasce de uma única célula facilmente isolável.

Próximos passos

A eletrónica já foi testada em laboratório; o passo seguinte é validar o sistema completo em animais de grande porte. Só depois disso poderá avançar para humanos, Raza aponta 2029 como meta interna para os primeiros 50 participantes, sem qualquer aprovação regulatória associada.

Uma mudança de paradigma, não uma cura: O Stentinel não é hoje um tratamento nem foi validado em pessoas. Mas representa uma mudança de abordagem: detetar o cancro na sua fase molecular mais precoce, em vez de esperar que o tumor já tenha milhares de milhões de células.