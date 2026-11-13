A Terra ganhou uma nova minilua, mas não vai ficar connosco muito tempo

A Terra tem uma nova companhia no espaço. Chama-se 2026 QQ8 e é um pequeno asteroide que foi temporariamente capturado pela gravidade do nosso planeta. A descoberta foi confirmada pelos astrónomos e o mais curioso é que este visitante já nos acompanha desde abril, embora só tenha sido identificado meses depois.

Uma segunda lua para a Terra?

Apesar de ser conhecida como minilua, a 2026 QQ8 é muito diferente do nosso satélite natural.

Trata-se de um pequeno asteroide, com um diâmetro estimado entre um e dois metros, que habitualmente percorre uma órbita em torno do Sol. Contudo, em abril de 2026, aproximou-se suficientemente da Terra para ficar temporariamente preso à sua influência gravitacional.

O objeto foi detetado em agosto pelo astrónomo húngaro Krisztián Sárneczky, mas só a 29 de outubro o Minor Planet Center (MPC), organismo ligado à União Astronómica Internacional, publicou a confirmação da sua captura temporária.

Ao contrário da Lua, que percorre uma órbita relativamente estável, a 2026 QQ8 descreve uma trajetória bastante irregular, influenciada pela gravidade da Terra, da Lua e do Sol.

Esta animação de Tony Dunn mostra a órbita da mini-lua à medida que esta é capturada pela gravidade da Terra e descreve uma curva de aspeto estranho à volta da Terra antes de escapar novamente. A trajetória branca, mais circular, corresponde à lua em órbita à volta da Terra.

Afinal, é um asteroide ou lixo espacial?

Inicialmente, os cientistas não sabiam se estavam perante um objeto natural ou um fragmento de um antigo foguetão. Para resolver a dúvida, recorreram a novas observações e analisaram a influência da pressão da radiação solar na trajetória do objeto.

Esta força permite distinguir corpos densos, como pequenos asteroides, de estruturas artificiais mais leves, como componentes de foguetões.

Os resultados levaram o Minor Planet Center a concluir que a 2026 QQ8 tem origem natural, afastando a hipótese de se tratar de lixo espacial.

Quanto tempo vai permanecer junto da Terra?

A nova minilua deverá continuar sob a influência gravitacional da Terra até dezembro de 2026 ou ao início de janeiro de 2027.

Durante este período, deverá completar aproximadamente uma volta e meia em torno do nosso planeta, antes de escapar e regressar à sua trajetória habitual em torno do Sol.

Os cálculos indicam que o asteroide demora cerca de 359 dias a completar uma órbita solar e que se aproxima da Terra aproximadamente a cada dez anos.

Curiosamente, a próxima aproximação comparável está prevista para 2058, mas os modelos atuais não apontam para uma nova captura gravitacional nessa ocasião.

A minilua representa algum perigo?

Não. A 2026 QQ8 não representa qualquer ameaça conhecida para a Terra. Em agosto, passou a aproximadamente 537 mil quilómetros do nosso planeta, uma distância superior à que nos separa da Lua.

Além disso, devido às suas pequenas dimensões, mesmo que entrasse na atmosfera terrestre, seria muito provavelmente destruída antes de atingir o solo.

Também não será possível observá-la a olho nu ou com telescópios amadores, devido ao seu reduzido tamanho e à distância a que se encontra.

Não há motivos para preocupação. O asteroide 2026 QQ8 passará a uma distância mínima de cerca de 568 mil quilómetros da Terra, aproximadamente uma vez e meia a distância que nos separa da Lua. Além disso, com apenas um metro de diâmetro, mesmo que entrasse na atmosfera terrestre, seria muito provavelmente destruído, proporcionando apenas um espetáculo luminoso no céu.

A Terra pode ter várias miniluas ao mesmo tempo?

Embora pareça um acontecimento extraordinário, a captura temporária de pequenos corpos celestes não é inédita. Objetos como o 2006 RH120 e o 2020 CD3 já foram identificados como satélites temporários da Terra.

Alguns modelos científicos sugerem mesmo que o nosso planeta poderá ter até seis pequenas miniluas em simultâneo, muitas delas demasiado pequenas para serem facilmente detetadas.

Estas descobertas são importantes porque ajudam os astrónomos a compreender melhor as interações gravitacionais, o comportamento dos asteroides próximos da Terra e os mecanismos que podem influenciar a sua trajetória.

Para já, a 2026 QQ8 é mais um exemplo de como o nosso planeta consegue capturar pequenos visitantes espaciais, ainda que apenas por alguns meses.