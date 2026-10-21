Tempestade solar revelou falhas nos alertas de radiação para a aviação

Uma tempestade solar permitiu observar, com um detalhe sem precedentes, como a radiação varia no espaço aéreo. Os dados revelaram valores acima dos limiares de aviso em altitude, sem que tivesse sido emitido um alerta de radiação para a aviação.

O episódio ocorreu a 11 de novembro de 2025, após uma erupção solar de classe X5. Foi o fenómeno deste tipo mais intenso desde dezembro de 2006 e tornou-se uma oportunidade rara para acompanhar a radiação a partir do solo, de balões e de aviões.

A investigação, liderada pela Universidade de Surrey e publicada na revista Space Weather, reuniu medições de estações britânicas, balões meteorológicos lançados no Reino Unido e nos Países Baixos e sensores instalados em voos transatlânticos.

Esta combinação permitiu construir uma imagem tridimensional do fenómeno.

Radiação ultrapassou os limiares em altitude

Sobre Lerwick, nas ilhas Shetland, os balões registaram valores superiores a 30 microsieverts por hora, o limiar de aviso moderado da Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO).

As medições ocorreram a cerca de 14,6 quilómetros de altitude, uma zona mais associada a jatos executivos. Perto dos 19 quilómetros, os valores ultrapassaram os 80 microsieverts por hora, correspondentes ao limiar de aviso severo.

Contudo, os balões lançados mais tarde na Cornualha e nos Países Baixos não detetaram aumentos semelhantes. A exposição dependia da localização, da altitude e do momento da medição.

E o que aconteceu nos aviões de passageiros?

Num voo entre Londres e Nova Iorque, a dose acumulada foi de 52,9 microsieverts, face a uma média de 37,1 microsieverts nos voos de comparação.

Nenhum dos dois voos comerciais analisados ultrapassou o limiar de aviso moderado. Os valores mais elevados medidos pelos balões não representam, por isso, a exposição dos passageiros desses aviões.

Ainda assim, não foi emitido um aviso de radiação para este episódio, apesar das ultrapassagens registadas em zonas mais altas da atmosfera.

Mais sensores podem melhorar os avisos

Os sistemas atuais recorrem sobretudo a modelos alimentados por observações no solo e no espaço. O estudo reforça a importância de os complementar com medições diretas na atmosfera, capazes de identificar variações locais.

Para os investigadores, uma monitorização mais coordenada poderá melhorar a avaliação destes episódios e apoiar as decisões da aviação durante futuras tempestades solares.