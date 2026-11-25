A NOAA prevê uma tempestade geomagnética fraca na noite de quinta para sexta-feira, de 26 para 27 de novembro. O índice Kp deverá chegar a 5 em dois períodos. Para a tempestade geomagnética G1 prevista os perigos são sobretudo tecnológicos e limitados.

O vento solar deverá intensificar-se ao chegar à Terra na quinta-feira à noite. No boletim das 12h30 UTC de 25 de novembro, o Centro de Previsão de Meteorologia Espacial da NOAA prevê que a perturbação do campo magnético terrestre atinja G1, o primeiro dos cinco níveis da escala de tempestades geomagnéticas.

Nas 24 horas anteriores ao boletim, o valor mais alto observado tinha sido Kp 3.

A que horas se espera maior atividade?

Em Portugal continental e na Madeira, a NOAA prevê que o índice Kp chegue a 5 entre as 21h00 e a meia-noite de quinta-feira e entre as 03h00 e as 06h00 de sexta-feira.

Nos Açores, as janelas correspondem às 20h00–23h00 e às 02h00–05h00, respetivamente. Entre os dois períodos, o valor previsto desce para Kp 4,33.

O índice mede a perturbação magnética à escala planetária em intervalos de três horas.

O que está a provocar a tempestade?

A NOAA atribui este episódio a uma corrente rápida de vento solar vinda de um buraco coronal. Trata-se de uma região da atmosfera exterior do Sol onde as linhas do campo magnético se prolongam para o espaço, permitindo que o vento solar escape mais facilmente.

Quando essa corrente chega à Terra, pode perturbar a magnetosfera.

E as auroras? O que podemos esperar em Portugal?

Com uma tempestade G1, as auroras tendem a ficar nas latitudes mais altas. Por isso, a previsão atual aponta para melhores hipóteses no norte da Europa e para uma probabilidade baixa de observação em Portugal.

A extensão do oval auroral pode mudar à medida que chegam novas medições do vento solar. O mapa OVATION da NOAA permite acompanhar a previsão de auroras com 30 a 90 minutos de antecedência.

Quanto aos efeitos tecnológicos, a NOAA associa o nível G1 a possíveis oscilações ligeiras nas redes elétricas e pequenos efeitos nas operações de satélites. O cenário previsto aponta, assim, para impactos limitados.